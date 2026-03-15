Résultat de l'élection municipale 2026 à Case-Pilote : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Case-Pilote

Tête de listeListe
Jean-Marc Bocquet
Jean-Marc Bocquet Liste divers centre
TOUS POUR CASE-PILOTE
  • Jean-Marc Bocquet
  • Jeannette Julians Ep Sahai
  • Prosper Edon
  • Dacy Joseph
  • Henri Jos
  • Danielle Fordant
  • Patrice Palcy
  • Laura Marechal Ep Blanchard
  • Olivier Edon
  • Catherine Regis-Constant
  • Gaëtan Gaboret
  • Véronique Bonte
  • Marion Zane Sicot
  • Georgette Mangata-Adley
  • Evans-Alexander Martot
  • Sara Brissiere
  • Ralph Monplaisir
  • Audrey Melis Ep Saint-Prix
  • Alfred Aliker
  • Tania Morjon
  • Philippe Hatil
  • Martine Suzy Jean-Charles
  • Nicolas Louis
  • Josiane Docin-Julien
  • Sébastien Bannais
  • Suzie Arcade Ep Rondel
  • Philippe Hann
  • Marie-Line Etienne Ep Petit-Charles
  • Christian Angeli
Edson Eugène
Edson Eugène Liste divers gauche
CASE-PILOTE UNIS POUR L'AVENIR
  • Edson Eugène
  • Astrid Valérie Madeleine Rodap
  • Hilaire Élie Caronique
  • Chantal Dorin
  • Jean-Michel Saint-Prix
  • Mirietta Regy
  • Mathieu Varrin-Doyer
  • Marie Alice Irma Donval
  • José Janvion
  • Audrey Donval
  • Patrick Marie-Luce
  • Linda Coet
  • Abel Antonin Desire
  • Marie-Line Athanase Othon
  • Éric Corbion
  • Louise Jeanne Antonine de Chadirac
  • François Ayet
  • Sonia Amable
  • Ralph Emmanuel Martot
  • Taïna Claire
  • Jean Pierre Zie-Me
  • Isabelle Choisy
  • Steeve Lancry
  • Régine Josephe Robinel
  • Richard Gérard Luydlin
  • Marcelle Grangenois
  • Saturnin Raymond Dorin
  • Mélyssa Bellance

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Ralph Monplaisir
Ralph Monplaisir (21 élus) Tous pour case-pilote 		884 54,03%
  • Ralph Monplaisir
  • George Gelie
  • Thierry Marechal
  • Suzie Arcade
  • Jean-Marc Bocquet
  • Dacy Ajax
  • Prosper Geoffroy Edon
  • Danielle Elisa Fordant
  • David Jacques Alie
  • Synthia Daclinat
  • Alex Pierre Biron
  • Maud Livia Jean-Charles
  • Frédéric Joël Clement
  • Marie-Line Louise Etienne (Petit-Charles)
  • Georges Marcel Sotier
  • Véronique Anne Bonte
  • Patrice Valentin Palcy
  • Georgette Josèphe Mangata-Adley
  • Paul Augustin Bellejambe
  • Josiane Docin-Julien
  • Olivier Alexandre Edon
Elie Caronique
Elie Caronique (3 élus) Case pilote en mouvement 		377 23,04%
  • Elie Caronique
  • Régine Robinel
  • Bruno Pillome
Edson Eugene
Edson Eugene (3 élus) Ensemble pour le changement a case pilote 		375 22,92%
  • Edson Eugene
  • Chantal Dorin
  • Jean-Michel Deluge
Participation au scrutin Case-Pilote
Taux de participation 50,55%
Taux d'abstention 49,45%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1 734

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Ralph Monplaisir
Ralph Monplaisir (21 élus) Tous pour case-pilote 		1 139 53,32%
  • Ralph Monplaisir
  • George Varru Ep. Gelie
  • Thierry Marechal
  • Dominique De Jaham
  • Michel Baril
  • Germaine Micholet
  • Laurent, Marion Sicot
  • Roseline Regis-Constant
  • Arthur Chard
  • Suzie Arcade
  • Ronald Daclinat
  • Marie-Claire Belin
  • Edson Eugene
  • Monique Severe
  • Dominique Court
  • Stephanie Clairicia
  • Christian Leonard
  • Lucienne Bidard
  • Luc Labridy
  • Josiane Docin-Julien
  • Christian Lisee
Jean-Pierre Donval
Jean-Pierre Donval (3 élus) Ensemble pour construire l'avenir 		439 20,55%
  • Jean-Pierre Donval
  • Chantal Dorin
  • Jean-Pierre Zie-Me
Elie Caronique
Elie Caronique (2 élus) Case-pilote en mouvement 		393 18,39%
  • Elie Caronique
  • Josephine Brissiere
Guillaume-Camille Surena
Guillaume-Camille Surena (1 élu) Reussir case-pilote 		165 7,72%
  • Guillaume-Camille Surena
Participation au scrutin Case-Pilote
Taux de participation 67,83%
Taux d'abstention 32,17%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,15%
Nombre de votants 2 252

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