Résultat de l'élection municipale 2026 à Case-Pilote : les infos en direct

Programme de Jean-Marc Bocquet à Case-Pilote (TOUS POUR CASE-PILOTE)

Redressement financier

La commune de Case-Pilote a réussi à se redresser financièrement après avoir résorbé un déficit de plus de 2,27 M€. Ce redressement est le résultat d'un travail collectif et responsable, permettant d'engager de nouveaux projets. La Chambre régionale des comptes a confirmé cet équilibre financier, ouvrant la voie à un avenir plus stable.

Amélioration du cadre de vie

Des actions concrètes ont été mises en place pour moderniser le bourg et améliorer l'accessibilité dans les quartiers de Case-Pilote. Cela inclut la réfection des voies, le renforcement de l'éclairage public et des aménagements pour les personnes à mobilité réduite. Ces initiatives visent à renforcer la qualité de vie des habitants.

Développement économique

Le développement économique est une priorité avec la valorisation de la zone d'activités de Choiseul et l'implantation de nouvelles enseignes. Cela inclut également le renforcement des services à la population, comme l'installation de la caserne des sapeurs-pompiers. Ces efforts visent à soutenir l'emploi local et à dynamiser l'économie de la commune.

Engagement citoyen

La participation citoyenne est au cœur des projets futurs pour Case-Pilote, permettant à chaque habitant de contribuer aux décisions. L'objectif est de construire une commune plus solidaire et tournée vers l'avenir. Cela inclut le développement de politiques sociales adaptées et le soutien aux associations locales.