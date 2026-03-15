Résultat de l'élection municipale 2026 à Case-Pilote : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Case-Pilote [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Case-Pilote sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Case-Pilote.
L'actu des élections municipales 2026 à Case-Pilote
13:45 - Municipales 2026 : les impôts locaux vont-ils compter à Case-Pilote ?
Pour ce qui est des contributions locales à Case-Pilote, la facture moyenne acquittée par ménage imposable a représenté 992 € en 2024 (relevé le plus récent) contre 965 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à un peu plus de 58,59 % en 2024 (contre environ 39,10 % en 2020). Une hausse souvent automatique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 107 910 € de recettes en 2024, contre 1 087 310 € perçus 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 29,61 %. La taxe ne pèse dorénavant que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes.
11:59 - La liste Divers centre en tête à Case-Pilote lors des dernières municipales
Les résultats des précédentes élections municipales à Case-Pilote ont offert un éclairage précieux sur les rapports de force locaux. À l'issue du premier passage aux urnes, Ralph Monplaisir (Divers centre) a fait la course en tête avec 884 bulletins (54,03%). À ses trousses, Elie Caronique (Divers centre) a capté 23,04% des bulletins valides. Edson Eugene (Divers gauche) complétait le trio de tête, rassemblant 375 bulletins (22,92%). Ce succès d'emblée de Ralph Monplaisir a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette élection de 2026 à Case-Pilote, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Devant ce triomphe écrasant, la tâche s'annonce considérable ce dimanche pour les forces d'opposition, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Journée électorale à Case-Pilote : les horaires des bureaux de vote
Avant toute chose, les horaires d’ouverture des 5 bureaux de vote de Case-Pilote sont les suivants : de 8 heures à 18 heures en continu. Les élections municipales de 2026 doivent permettre aux 3 437 votants de Case-Pilote d'élire leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral local pourrait avoir des répercussions durables sur la gouvernance de la ville. Quel bilan les électeurs peuvent-ils tirer de ces six années de mandat ? Ci-dessous, vous pouvez vérifier la liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil à Case-Pilote. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Case-Pilote
|Tête de listeListe
|
Jean-Marc Bocquet
Liste divers centre
TOUS POUR CASE-PILOTE
|
|
Edson Eugène
Liste divers gauche
CASE-PILOTE UNIS POUR L'AVENIR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ralph Monplaisir (21 élus) Tous pour case-pilote
|884
|54,03%
|
|Elie Caronique (3 élus) Case pilote en mouvement
|377
|23,04%
|
|Edson Eugene (3 élus) Ensemble pour le changement a case pilote
|375
|22,92%
|
|Participation au scrutin
|Case-Pilote
|Taux de participation
|50,55%
|Taux d'abstention
|49,45%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|1 734
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ralph Monplaisir (21 élus) Tous pour case-pilote
|1 139
|53,32%
|
|Jean-Pierre Donval (3 élus) Ensemble pour construire l'avenir
|439
|20,55%
|
|Elie Caronique (2 élus) Case-pilote en mouvement
|393
|18,39%
|
|Guillaume-Camille Surena (1 élu) Reussir case-pilote
|165
|7,72%
|
|Participation au scrutin
|Case-Pilote
|Taux de participation
|67,83%
|Taux d'abstention
|32,17%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,15%
|Nombre de votants
|2 252
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