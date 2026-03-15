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19:21 - Case-Pilote : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans la ville de Case-Pilote, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques influencent le résultat des élections municipales. La répartition par âge peut agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. Dans la commune, 14,70% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 7,78% de plus de 75 ans. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (26,31%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 1326 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Enfin, des éléments tels que le nombre familles monoparentales (41,42%) et le nombre de résidences HLM (21,62% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (40,92%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Case-Pilote, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

17:57 - Municipales 2026 à Case-Pilote : le RN peine à séduire Le mouvement nationaliste restait loin du match lors des élections locales à Case-Pilote en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen récoltait 9,82% des voix lors du tour préliminaire, puis faisait jeu égal avec Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 50,47% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 3,53% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Case-Pilote comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 12,23% pour les européennes. Le mouvement nationaliste réalisait un score marginal dans l'urne.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Case-Pilote Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round du scrutin municipal à Case-Pilote avait été marqué par une abstention de 49,45 %, en retrait par rapport aux 55,3 % nationaux (la participation se limitant à 50,55 %) alors que le Covid frappait la population. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est ainsi stabilisé à 48,54 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 82,49 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 61,42 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 77,47 % des inscrits. En prenant du recul, les chiffres semblent constituer une ville distancée du processus électoral au regard des moyennes nationales. Dans le cadre de ces élections municipales 2026 à Case-Pilote, ce paramètre jouera quoi qu'il en soit un rôle essentiel sur les résultats locaux.

15:59 - Case-Pilote : le vote des électeurs l'année de la dissolution Organisées après la dissolution, les élections législatives à Case-Pilote avaient favorisé Marcellin Nadeau (Régionaliste) avec 55,78% au premier tour, devant Yan Monplaisir (Divers droite) avec 17,89%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Marcellin Nadeau culminant à 71,66% des suffrages exprimés sur place. Les Européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée à Case-Pilote avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (22,16%), suivie par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 21,81% des votes.

14:57 - Quel candidat l'a emporté lors des scrutins de 2022 à Case-Pilote ? La physionomie politique de Case-Pilote révèle une commune au paysage politique fragmenté. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Case-Pilote tournait en effet à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 53,45% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 18,01%. Lors de la finale de l'élection à Case-Pilote, les électeurs accordaient 50,47% pour Marine Le Pen, contre 49,53% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Case-Pilote portaient leur choix sur Marcellin Nadeau (Régionaliste) avec 46,81% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 100,00% des suffrages.

12:58 - Municipales 2026 : les impôts locaux vont-ils compter à Case-Pilote ? Pour ce qui est des contributions locales à Case-Pilote, la facture moyenne acquittée par ménage imposable a représenté 992 € en 2024 (relevé le plus récent) contre 965 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à un peu plus de 58,59 % en 2024 (contre environ 39,10 % en 2020). Une hausse souvent automatique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 107 910 € de recettes en 2024, contre 1 087 310 € perçus 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 29,61 %. La taxe ne pèse dorénavant que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes.

11:59 - La liste Divers centre en tête à Case-Pilote lors des dernières municipales Les résultats des précédentes élections municipales à Case-Pilote ont offert un éclairage précieux sur les rapports de force locaux. À l'issue du premier passage aux urnes, Ralph Monplaisir (Divers centre) a fait la course en tête avec 884 bulletins (54,03%). À ses trousses, Elie Caronique (Divers centre) a capté 23,04% des bulletins valides. Edson Eugene (Divers gauche) complétait le trio de tête, rassemblant 375 bulletins (22,92%). Ce succès d'emblée de Ralph Monplaisir a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette élection de 2026 à Case-Pilote, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Devant ce triomphe écrasant, la tâche s'annonce considérable ce dimanche pour les forces d'opposition, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.