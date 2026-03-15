Résultat municipale 2026 à Case-Pilote (97222) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Case-Pilote a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Case-Pilote, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Case-Pilote [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marc BOCQUET
Jean-Marc BOCQUET (24 élus) TOUS POUR CASE-PILOTE 		1 561 78,32%
  • Jean-Marc BOCQUET
  • Jeannette JULIANS EP SAHAI
  • Prosper EDON
  • Dacy JOSEPH
  • Henri JOS
  • Danielle FORDANT
  • Patrice PALCY
  • Laura MARECHAL EP BLANCHARD
  • Olivier EDON
  • Catherine REGIS-CONSTANT
  • Gaëtan GABORET
  • Véronique BONTE
  • Marion Zane SICOT
  • Georgette MANGATA-ADLEY
  • Evans-Alexander MARTOT
  • Sara BRISSIERE
  • Ralph MONPLAISIR
  • Audrey MELIS EP SAINT-PRIX
  • Alfred ALIKER
  • Tania MORJON
  • Philippe HATIL
  • Martine Suzy JEAN-CHARLES
  • Nicolas LOUIS
  • Josiane DOCIN-JULIEN
Edson EUGÈNE
Edson EUGÈNE (3 élus) CASE-PILOTE UNIS POUR L'AVENIR 		432 21,68%
  • Edson EUGÈNE
  • Astrid Valérie Madeleine RODAP
  • Hilaire Élie CARONIQUE
Participation au scrutin Case-Pilote
Taux de participation 59,76%
Taux d'abstention 40,24%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,43%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,71%
Nombre de votants 2 101

Source : ministère de l’Intérieur

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