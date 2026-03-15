Résultat municipale 2026 à Cassel (59670) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Cassel a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cassel, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cassel [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique JOLY
Dominique JOLY (15 élus) vsptphtpf 		676 61,62%
  • Dominique JOLY
  • Anne DEKEYSER
  • Fédérik POTISEK
  • Matthias BEUN
  • Charlotte COUSIN
  • Ludwig BELLYNCK
  • Wanita QUAEGEBEUR
  • Hervé WINDELS
  • Anne CANDELIER
  • Gérard QUAEYBEUR
  • Nathalie DEBAECKER-HUYGHE
  • Emile-Henri MACKE
  • Isabelle BOLLAERT
  • Yves BARROIS
  • Celine PITT
Celine RAUWEL
Celine RAUWEL (3 élus) CASSEL EN COMMUN 		421 38,38%
  • Celine RAUWEL
  • Sylvain THEO
  • Helene MARRANNES
Participation au scrutin Cassel
Taux de participation 64,33%
Taux d'abstention 35,67%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,44%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,09%
Nombre de votants 1 149

Source : ministère de l’Intérieur

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