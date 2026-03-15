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19:19 - Élections municipales à Cassel : un éclairage démographique Quel impact auront les électeurs de Cassel sur le résultat des municipales ? Avec un taux de chômage de 10,19% et une densité de population de 175 hab par km², les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles détenant au moins une automobile (74,98%) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des 1236 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,50%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (8,85%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Cassel mettent en relief une diversité de qualifications, avec 19,83% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - Quel est le poids du RN à Cassel ? Le Rassemblement national n'était pas formellement représenté pour la dernière élection municipale à Cassel il y a six ans, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen amassait 23,10% des votes lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 43,33% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 14,98% au candidat RN au tour 1. Au second tour, le Rassemblement national validait 49,29% des voix sur le territoire. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 33,68% aux européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 38,97% pour le Rassemblement national. Il achèvera sa course avec 44,72% lors du vote final.

16:58 - Résultats électoraux à Cassel : le point sur l'abstention L'adhésion au scrutin de Cassel constituera, à la fin du scrutin, une clé pour cette municipale. La participation s'élevait à 54,26 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, un chiffre supérieur aux 44,7 % nationaux alors que le scrutin avait été maintenu en pleine pandémie de coronavirus. Il est en effet établi de longue date qu'une municipale reste, avec la présidentielle, le moment où les citoyens votent le plus. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a d'ailleurs été rapporté à 76,16 %. Naturellement, la logique d'un scrutin local n'est pas celle d'une élection nationale, mais les deux dernières élections législatives demeurent directement comparables entre elles. Le taux de votants aux élections législatives a évolué pour sa part de 57,65 % au premier tour en 2022 à 71,03 % au premier tour en 2024. En juin la même année, la participation aux européennes se situait à 57,37 % (51,49 % dans le pays). Décortiquer ce parcours lors des dernières élections permet à l'arrivée de ranger Cassel comme une ville relativement attachée au vote en comparaison de la moyenne.

15:59 - Les élections d'il y a deux ans : quel verdict à Cassel ? Jean-Pierre Bataille (Divers droite) avait gagné au premier tour des élections législatives à Cassel en juin 2024 avec 39,14%. Pierrick Berteloot (Rassemblement National) était à la deuxième place avec 38,97%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Jean-Pierre Bataille culminant à 55,28% des votes dans la commune. Lors des européennes quelques semaines plus tôt, le podium à Cassel s'était cette fois dessiné autour de l'équipe de Jordan Bardella (33,68%), challengée par Valérie Hayer (17,04%) et Raphaël Glucksmann (10,16%). Cette exploration des résultats de 2024 a ainsi révélé que Cassel demeurait à l'époque une zone pivot.

14:57 - À Cassel, une population politiquement difficile à figer Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Cassel plébiscitaient Stephane Dieusaert (LR) avec 24,17% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Emilie Ducourant (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en première position avec 50,71% des suffrages. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Cassel privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (31,01%), surpassant ainsi Marine Le Pen qui recueillait 23,10%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 56,67% pour Emmanuel Macron, contre 43,33% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Tout savoir sur les impôts locaux à Cassel Alors que les impôts locaux ont grimpé à Cassel entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 14,67 % en 2024 (année des derniers chiffres), rapportant à la ville 53 300 euros environ la même année, loin des 352 840 € récoltés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales début 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse dorénavant que marginalement sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Cassel atteint désormais environ 34,22 % en 2024 (contre 14,93 % en 2020). Cette hausse est automatique dans la plupart des cas. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Mais un constat d'ensemble s'impose : le produit fiscal par ménage à Cassel s'est établi à environ 633 euros en 2024 contre 530 euros en début de mandat.

11:59 - Un résultat très clair aux municipales de 2020 à Cassel L'étude des résultats des municipales il y a 6 ans à Cassel s'avère très révélatrice. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Dominique Joly a devancé tous ses adversaires en obtenant 61,10% des bulletins. Juste derrière, José Cattoen a engrangé 38,89% des voix. Ce triomphe au premier tour de Dominique Joly a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour ces municipales 2026 à Cassel, cette répartition historique des voix offre une matrice bien spécifique que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Cette victoire sans appel met le camp adverse face à un défi gigantesque ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.