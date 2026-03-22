Résultat de l'élection municipale 2026 à Casseneuil : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Casseneuil

Le deuxième tour des élections municipales à Casseneuil a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Marie-Laure Grenier
Marie-Laure Grenier Divers
CASSENEUIL INSCRIT DANS L'AVENIR
  • Marie-Laure Grenier
  • Xavier Galinou
  • Véronique Pitton
  • Regis Delsol
  • Mélanie Roux
  • Noureddine Hafid
  • Noëlle Corbefin-Schrempp
  • Bruno Hemery
  • Stéphanie Bruel
  • Xavier Allard
  • Brigitte Sophie Balse
  • Stéphane Guislain Bouleux
  • Muriel Kupcic
  • Jean-Baptiste Ollive
  • Lydie Chaigneau
  • Christian Gillet
  • Eugénia Maria Cipriano Teixeira
  • Philippe Gary
  • Marie-Josèphe Loubiere
  • Gérard Fillol
  • Dominique Romeo Chansard
Youcef Cherchari
Youcef Cherchari Divers
CASSENEUIL ENSEMBLE POUR L'AVENIR
  • Youcef Cherchari
  • Cynthia Magalie Aron
  • Daniel Martinez
  • Cristelle El Rhallouch
  • Jean-Pierre Gouloumes
  • Fatima Mekhalfi
  • Fabien Butin
  • Anissa Fabra
  • Jean-Marc Hibert
  • Delphine Nétto
  • Jean-Christophe Clement
  • Marie Gerard
  • Maoulida Soula Madi
  • Anne-Laure Decobert Gipoulou
  • Thomas Pezzarini
  • Antonia Exposito
  • Benjamin Burch
  • Laura Simon
  • Patrick Morgan
Daniel Desplat
Daniel Desplat Divers
Pour Vous, Pour Casseneuil
  • Daniel Desplat
  • Brigitte Gonzalez
  • Alain Simonetto
  • Marielle Fouyssac
  • Didier Lalanne
  • Sylvie Mouldurou
  • Cyril Raffy
  • Sylvie Gastoldi
  • Karim Medellele
  • Laëtitia Bufferand
  • Eric Lavergne
  • Laurie Eyma
  • Hugo Juilla
  • Nathalie Saïsset
  • Franck de Wancker
  • Maureen Gourc
  • Frédéric Blanc
  • Elodie Torresan
  • Alain Gastou
  • Patricia Correia

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Casseneuil

Tête de listeListe Voix % des voix
Youcef CHERCHARI
Youcef CHERCHARI (Ballotage) CASSENEUIL ENSEMBLE POUR L'AVENIR 		462 39,02%
Daniel DESPLAT
Daniel DESPLAT (Ballotage) Pour Vous, Pour Casseneuil 		439 37,08%
Marie-Laure GRENIER
Marie-Laure GRENIER (Ballotage) CASSENEUIL INSCRIT DANS L'AVENIR 		283 23,90%
Participation au scrutin Casseneuil
Taux de participation 67,69%
Taux d'abstention 32,31%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,24%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Nombre de votants 1 213

Source : ministère de l’Intérieur

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