Résultat de l'élection municipale 2026 à Casseneuil : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Casseneuil [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Casseneuil sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Casseneuil.
L'actu des élections municipales 2026 à Casseneuil
16:47 - Quel était le résultat de la dernière élection à Casseneuil ?
Les résultats des municipales précédentes à Casseneuil ont livré un tableau détaillé des équilibres politiques locaux. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Marie-Laure Grenier a raflé la première place en totalisant 412 suffrages (49,93%). En deuxième position, Didier Lalanne a obtenu 265 votes (32,12%). Un large écart. A défaut de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Marie-Laure Grenier l'a finalement emporté avec 551 voix (55,71%), face à Didier Lalanne rassemblant 44,28% des électeurs inscrits. La prime au premier s'est affirmée, débouchant sur une victoire sans bavure. Didier Lalanne a certes bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 173 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter. L'opposition se doit de recueillir davantage de votes aujourd'hui, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
13:58 - À Casseneuil, Marie-Laure Grenier, Youcef Cherchari et Daniel Desplat s'affrontent ce dimanche
Sont donc alignés pour ce second passage dans les isoloirs ce dimanche : Marie-Laure Grenier avec la liste "Casseneuil Inscrit Dans L'avenir", la liste "Casseneuil Ensemble Pour L'avenir" emmenée par Youcef Cherchari et Daniel Desplat, à la tête de "Pour Vous, Pour Casseneuil", d'après les candidatures au second tour publiées par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Les 2 bureaux de vote de la ville de Casseneuil seront ouverts jusqu'à 18 heures pour permettre aux votants de s'exprimer.
11:59 - Les premiers résultats des élections 2026 à Casseneuil
Les élections municipales 2026 à Casseneuil ont vu Youcef Cherchari arriver en tête dimanche dernier avec 39,02 % des votes. Derrière, Daniel Desplat a obtenu la seconde place avec 37,08 %. Le duel s'est avéré serré. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Marie-Laure Grenier s'est classée troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Pour rappel, lors de ce scrutin à Casseneuil, le rendez-vous électoral a vu 67,69 % des inscrits se déplacer, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Casseneuil
Le deuxième tour des élections municipales à Casseneuil a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Marie-Laure Grenier
Divers
CASSENEUIL INSCRIT DANS L'AVENIR
|
|
Youcef Cherchari
Divers
CASSENEUIL ENSEMBLE POUR L'AVENIR
|
|
Daniel Desplat
Divers
Pour Vous, Pour Casseneuil
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Casseneuil
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Youcef CHERCHARI (Ballotage) CASSENEUIL ENSEMBLE POUR L'AVENIR
|462
|39,02%
|Daniel DESPLAT (Ballotage) Pour Vous, Pour Casseneuil
|439
|37,08%
|Marie-Laure GRENIER (Ballotage) CASSENEUIL INSCRIT DANS L'AVENIR
|283
|23,90%
|Participation au scrutin
|Casseneuil
|Taux de participation
|67,69%
|Taux d'abstention
|32,31%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,24%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,15%
|Nombre de votants
|1 213
Source : ministère de l’Intérieur
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