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19:18 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Casseneuil Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Casseneuil, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour exercer leur droit. Avec ses 2 340 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 125 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 663 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (27,87%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Avec 185 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 11,37%, Casseneuil se classe comme un exemple de multiculturalisme. Malgré un taux de chômage de 13,24%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 27 018 euros/an. À Casseneuil, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

17:57 - Le RN séduit-il les électeurs de Casseneuil ? Le mouvement lepéniste était absent pour la dernière bataille municipale à Casseneuil en 2020, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 23,94% des bulletins exprimés lors du premier round, puis serrait de près Emmanuel Macron dans la ville avec 49,68% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient attribué 25,61% au représentant du parti au tour 1. Au second tour, le parti nationaliste obtenait 54,61% des voix de la municipalité. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 36,70% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 38,60% pour le parti nationaliste. Il finira avec 43,41% le dimanche suivant.

16:58 - La commune de Casseneuil plutôt mobilisée lors des élections À l'occasion de la municipale, le niveau de la participation pèsera fortement sur les résultats de Casseneuil. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour de l'élection municipale avait vu 52,75 % des électeurs se déplacer aux isoloirs dans la commune, un cran au-dessus des 44,7 % observés dans le pays. C'étaient 882 votants qui s'étaient mobilisés alors que la pandémie du Covid avait rendu prudents de nombreux électeurs. La course à l'Élysée en 2022 avait toutefois fortement mobilisé, avec 75,03 % de participation dans la ville (l'abstention se situant à 24,97 %). Certes, ces scrutins ne sont pas de même nature, mais la progression entre les élections législatives de 2022 et le scrutin de 2024 demeure éclairante. Tandis que les législatives de 2022 avaient attiré 50,21 % des électeurs, celles de 2024 ont de leur côté vu la participation se réhausser très nettement à 68,20 %. Juste avant, le scrutin européen de juin 2024 avait attiré 50,82 % des électeurs locaux. Décortiquer ce parcours lors de ces six années émaillées d'élections permet de ranger Casseneuil comme une commune relativement attachée au vote.

15:59 - Les scrutins d'il y a deux ans : quels résultats à Casseneuil ? Le panorama politique de Casseneuil a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait une zone sans vote prédéterminé, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national. Pour le tour unique des européennes 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (36,70%). Annick Cousin (Rassemblement National) avait par la suite performé au premier tour des élections des députés à Casseneuil après la dissolution avec 38,60%. Guillaume Lepers (Divers droite) échouait à la deuxième place avec 25,11%. Au second tour, c'est en revanche Guillaume Lepers (Divers droite) qui a raflé la mise avec 56,59% des suffrages exprimés.

14:57 - Casseneuil : des verdicts particulièrement instructifs dans les urnes il y a 4 ans Lors des législatives de 2022, les votants de Casseneuil plébiscitaient Annick Cousin (RN) avec 25,61% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,61%. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Casseneuil quelques semaines plus tôt plaçait Emmanuel Macron en tête avec 24,68% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 23,94%. Le duel final se soldait finalement par un score de 50,32% pour Emmanuel Macron, contre 49,68% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Casseneuil laisse ainsi apparaître une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - Casseneuil : les impôts s'invitent dans la campagne Du côté de la fiscalité de Casseneuil, la somme moyenne versée par ménage imposable a représenté 1 213 euros en 2024 (dernières données en date) contre 856 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à 56,43 % en 2024 (contre près de 29,10 % en 2020). Une augmentation bien souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 17 300 euros de recettes en 2024, en net recul par rapport aux 222 300 euros perçus en 2020 avec un taux fixé à près de 8,69 %. Un bouleversement pour les budgets des communes limitant drastiquement son rendement et obligeant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Le résultat de la liste "Casseneuil En Tête" aux municipales de 2020 à Casseneuil Les équilibres politiques locaux en 2026 sont encore aujourd'hui marqués par l'issue du dernier scrutin municipal à Casseneuil. Dès le premier tour à l'époque, Marie-Laure Grenier a viré en tête avec 412 suffrages (49,93%). Dans la position du principal opposant, Didier Lalanne a capté 32,12% des voix. La large distance obtenue initialement donnait un itinéraire clair pour la lutte finale. A défaut de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante. Marie-Laure Grenier l'a finalement emporté avec 55,71% des votes, face à Didier Lalanne s'adjugeant 44,28% des votants. La hiérarchie a été respectée, l'écart s'élargissant pour offrir une victoire nette et décisive. En dépit du fait que Didier Lalanne a su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 173 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter.