Résultat municipale 2026 à Casseneuil (47440) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Casseneuil a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Casseneuil, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Casseneuil [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Youcef CHERCHARI
Youcef CHERCHARI CASSENEUIL ENSEMBLE POUR L'AVENIR 		462 39,02%
Daniel DESPLAT
Daniel DESPLAT Pour Vous, Pour Casseneuil 		439 37,08%
Marie-Laure GRENIER
Marie-Laure GRENIER CASSENEUIL INSCRIT DANS L'AVENIR 		283 23,90%
Participation au scrutin Casseneuil
Taux de participation 67,69%
Taux d'abstention 32,31%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,24%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Nombre de votants 1 213

Source : ministère de l’Intérieur

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