Résultat de l'élection municipale 2026 à Castanet-Tolosan : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Castanet-Tolosan

Tête de listeListe
Jordan Puissant
Jordan Puissant Liste divers droite
Unis pour Castanet
  • Jordan Puissant
  • Marie-Laure Sicot
  • Raphaël Diot
  • Fabala Sanghott
  • Arnaud Lafon
  • Maryse Prat
  • Stéphane Vignaux
  • Odile Bigot
  • Jimmy Claeys
  • Bénédicte Jouhet
  • Laurent Amiset
  • Loré Maïder Eguzouiza
  • Patrice Feyte
  • Véronique Maumy
  • Flavien Ardourel
  • Carine Prévôt
  • Dorian Fontenilles
  • Jennifer Malonni
  • Frédéric Sarrato
  • Marie-Hélène Chauvelon
  • Gérard Cassette
  • Valérie Condylis Picat
  • Charles Bahsoun
  • Sandrine Albin
  • Richard Pont
  • Pascale Villeneuve
  • Christian Josse
  • Maryne Rizzato
  • Sébastien Hernandez
  • Christina Razanamelson
  • Pierre Bigot
  • Anne-Marie Martinez
  • Jean-Pierre Cossat
  • Marie Lagane
  • Matteo Allain
Gwenola Klopp-Tosser
Gwenola Klopp-Tosser Liste divers gauche
Castanet en commun
  • Gwenola Klopp-Tosser
  • Xavier Waechter
  • Lucïa Vidal-Checa
  • Xavier Normand
  • Nadja Fiori
  • Cuero Bugot
  • Emeline Lacour
  • Julien Lopez
  • Julie Veysset
  • Pascal Clerc
  • Lydia Dubois
  • Jean Bech
  • Coline Brunner
  • Valentin Derrien
  • Sandrine Falzon
  • Thierry Gidenne
  • Barbara Canovas
  • Eric Bonnet
  • Pauliana Courbier
  • Julien Larose
  • Deborah Goffner
  • Jean-Baptiste Bellet
  • Laetitia Kritter
  • Abdelilah Lakhrirez
  • Anahï Cajarville-Nunez
  • Olivier André
  • Sylvie Jean
  • Thomas Merrien
  • Justine Ponticelli
  • Joël Féliu
  • Babeth Pelous-Toral
  • Roman Teisserenc
  • Catherine de Saint Vincent
  • Farid Regad
  • Christel Marie-Etancelin
Pascal Chicot
Pascal Chicot Liste d'union à gauche
Castanet en action
  • Pascal Chicot
  • Catherine Labroue
  • Joël Spinazze
  • Virginie Fabre
  • Simon Viguer
  • Fatiha Tighboula
  • Luc Evans
  • Christine Berty
  • Francis Claustre
  • Pascale Gauvrit
  • Thierry Lazzarotto
  • Elise Vallat
  • David Mechin
  • Karima Chemirik
  • Thierry Louvet
  • Elisabeth Augier de Montgremier
  • Hervé Pinard
  • Sylviane Mangin
  • Cyril Gros
  • Carole Feikoumon
  • Lionel Dahan
  • Véronique Maurussane
  • Gabriel Rhalies-Murat
  • Camille Caesemaecker
  • Thierry Fauck
  • Marie-Claire Rouquier
  • Marc Salvan
  • Magali Lebegue
  • Martin Abikanlou
  • Françoise Mahmoun
  • Patrice Pellerin
  • Bernadette Tondriaux
  • Edmond Chiche
  • Josiane Palazon
  • Michel Bouissou

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Xavier Normand
Xavier Normand (25 élus) Castanet en commun 		2 147 50,92%
  • Xavier Normand
  • Lucïa Vidal
  • Pascal Chicot
  • Yvette Lesoin
  • Simon Viguer
  • Pascale Martinez
  • Bernard Neveu
  • Sandrine Falzon
  • Pascal Clerc
  • Annie Averous
  • Patrick Mignon
  • Gwenola Klopp-Tosser
  • Luc Evans
  • Patricia Charles
  • Roman Teisserenc
  • Hafida Shaki
  • Benjamin Doualle
  • Catherine Labroue
  • Damien Dezelus
  • Emilie Desmons-Costes
  • Mustapha Rhalies
  • Julide Topsakal
  • Philippe Serard
  • Marie Genet
  • Thierry Gidenne
Thomas Berger
Thomas Berger (5 élus) L'union pour castanet! 		1 340 31,78%
  • Thomas Berger
  • Virginie Fabre
  • Patrice Tournon
  • Christelle Dura
  • Bernard Garrafouillet
Véronique Maumy
Véronique Maumy (3 élus) Engage(e)s pour castanet 		729 17,29%
  • Véronique Maumy
  • Laurent Amiset
  • Marie-Laure Sicot
Participation au scrutin Castanet-Tolosan
Taux de participation 49,94%
Taux d'abstention 50,06%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 355

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Xavier Normand
Xavier Normand Castanet en commun 		1 503 36,33%
Thomas Berger
Thomas Berger Ensemble castanet vivant! 		883 21,34%
Patrice Tournon
Patrice Tournon A castanet tournons la page 		640 15,47%
Bernard Bagnéris
Bernard Bagnéris Castanet avec vous 		590 14,26%
Véronique Maumy
Véronique Maumy Engage(e)s pour castanet 		521 12,59%
Participation au scrutin Castanet-Tolosan
Taux de participation 48,83%
Taux d'abstention 51,17%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 249

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Arnaud Lafon
Arnaud Lafon (24 élus) Réussir ensemble castanet 		2 665 44,55%
  • Arnaud Lafon
  • Béatrix Hebrard De Veyrinas
  • Patrick Paris
  • Marie-Thérèse Mauro
  • Guy Rieunau
  • Véronique Maumy
  • André Fournie
  • Marie-Laure Chauvin-Sicot
  • Franck Kritchmar
  • Irène Bacle
  • Patrick Lemarie
  • Marie-Hélène Chauvelon
  • Laurent Massardy
  • Camélia Assadi Rodriguez
  • Jimmy Claeys
  • Valérie Picat
  • Georges Fourmond
  • Odile Bigot
  • Joël Bettin
  • Béatrice Armandary
  • Jean-Philippe Devidal
  • Christelle Deretz
  • Pierre Prini
  • Sara Iribarren
Marc Tondriaux
Marc Tondriaux (7 élus) Un nouvel elan pour castanet 		2 587 43,25%
  • Marc Tondriaux
  • Sylvie Bories
  • Bernard Bagneris
  • Cécile Payan
  • Pascal Clerc
  • Bérengère Doerler
  • Patrick Prodhon
Patrice Tournon
Patrice Tournon (2 élus) Tournons oui 		729 12,18%
  • Patrice Tournon
  • Patricia Watier
Participation au scrutin Castanet-Tolosan
Taux de participation 68,95%
Taux d'abstention 31,05%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,84%
Nombre de votants 6 156

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Arnaud Lafon
Arnaud Lafon Réussir ensemble castanet 		2 383 41,89%
Marc Tondriaux
Marc Tondriaux Un nouvel elan pour castanet 		2 164 38,04%
Patrice Tournon
Patrice Tournon Tournons oui 		1 141 20,05%
Participation au scrutin Castanet-Tolosan
Taux de participation 67,39%
Taux d'abstention 32,61%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,47%
Nombre de votants 6 017

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