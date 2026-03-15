Résultat de l'élection municipale 2026 à Castanet-Tolosan : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Castanet-Tolosan [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Castanet-Tolosan sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Castanet-Tolosan.
L'actu des élections municipales 2026 à Castanet-Tolosan
12:06 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Castanet-Tolosan ?
Les municipales offrent la possibilité aux Français de se faire entendre sur la manière dont est gérée leur localité. À Castanet-Tolosan et comme partout, cette journée électorale doit permettre aux citoyens de faire entendre leur voix sur les orientations futures de la commune. Qui sera élu après Xavier Normand (Divers gauche), qui a remporté l'élection en 2020 au deuxième tour ? Quels enseignements tirer de ces six années à la tête de la ville ? Quelles leçons retenir de ce mandat pour l’avenir de la commune ? La liste de ceux qui se soumettent aux électeurs ce dimanche se trouve plus bas dans cette page. Les 12 bureaux de vote de l'agglomération de Castanet-Tolosan sont accessibles jusqu'à 20 heures pour permettre aux habitants de décider. Cette page affichera les résultats à Castanet-Tolosan dès 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Castanet-Tolosan
|Tête de listeListe
|
Jordan Puissant
Liste divers droite
Unis pour Castanet
|
|
Gwenola Klopp-Tosser
Liste divers gauche
Castanet en commun
|
|
Pascal Chicot
Liste d'union à gauche
Castanet en action
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Xavier Normand (25 élus) Castanet en commun
|2 147
|50,92%
|
|Thomas Berger (5 élus) L'union pour castanet!
|1 340
|31,78%
|
|Véronique Maumy (3 élus) Engage(e)s pour castanet
|729
|17,29%
|
|Participation au scrutin
|Castanet-Tolosan
|Taux de participation
|49,94%
|Taux d'abstention
|50,06%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 355
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Xavier Normand Castanet en commun
|1 503
|36,33%
|Thomas Berger Ensemble castanet vivant!
|883
|21,34%
|Patrice Tournon A castanet tournons la page
|640
|15,47%
|Bernard Bagnéris Castanet avec vous
|590
|14,26%
|Véronique Maumy Engage(e)s pour castanet
|521
|12,59%
|Participation au scrutin
|Castanet-Tolosan
|Taux de participation
|48,83%
|Taux d'abstention
|51,17%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 249
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Arnaud Lafon (24 élus) Réussir ensemble castanet
|2 665
|44,55%
|
|Marc Tondriaux (7 élus) Un nouvel elan pour castanet
|2 587
|43,25%
|
|Patrice Tournon (2 élus) Tournons oui
|729
|12,18%
|
|Participation au scrutin
|Castanet-Tolosan
|Taux de participation
|68,95%
|Taux d'abstention
|31,05%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,84%
|Nombre de votants
|6 156
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Arnaud Lafon Réussir ensemble castanet
|2 383
|41,89%
|Marc Tondriaux Un nouvel elan pour castanet
|2 164
|38,04%
|Patrice Tournon Tournons oui
|1 141
|20,05%
|Participation au scrutin
|Castanet-Tolosan
|Taux de participation
|67,39%
|Taux d'abstention
|32,61%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,47%
|Nombre de votants
|6 017
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