Résultat de l'élection municipale 2026 à Castanet-Tolosan : les infos en direct

Programme de Jordan Puissant à Castanet-Tolosan (Unis pour Castanet)

Une ville où il fait bon vivre

Le projet vise à améliorer la qualité de vie en suspendant le Plan Local d’Urbanisme et en luttant contre le stationnement abusif. Il propose également de revoir le plan de circulation en concertation avec les habitants pour une meilleure fluidité. Enfin, la création d'une navette municipale à la demande permettra de desservir les quartiers isolés et d'améliorer l'accessibilité.

Une ville entretenue

Le programme prévoit le renouvellement de la voirie en anticipation de l’arrivée du métro, tout en assurant un entretien régulier des espaces publics. Il inclut également la lutte contre les dépôts sauvages et une meilleure gestion des déchets en collaboration avec le Sicoval. Enfin, des investissements urgents sont nécessaires pour garantir l'ouverture continue de la piscine municipale.

Une ville sûre

Pour garantir la tranquillité publique, le projet propose d'étendre le réseau de vidéoprotection et de recruter des policiers municipaux. Il est également prévu de rétablir l’éclairage public avec des installations modernes et efficaces. Ces mesures visent à renforcer la sécurité dans tous les quartiers de la commune.

Une ville dynamique

Le développement d'une ville dynamique passe par la valorisation du tissu associatif et l'organisation d'événements culturels et sportifs. Le soutien aux clubs locaux de rugby et de football est également une priorité, avec la mise à disposition d'équipements adaptés. Ces initiatives visent à renforcer le lien social et à dynamiser la vie communautaire.