Résultat de l'élection municipale 2026 à Castanet-Tolosan : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Castanet-Tolosan

Le deuxième tour des élections municipales à Castanet-Tolosan a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jordan Puissant
Jordan Puissant Liste divers droite
Unis pour Castanet
  • Jordan Puissant
  • Marie-Laure Sicot
  • Raphaël Diot
  • Fabala Sanghott
  • Arnaud Lafon
  • Maryse Prat
  • Stéphane Vignaux
  • Odile Bigot
  • Jimmy Claeys
  • Bénédicte Jouhet
  • Laurent Amiset
  • Loré Maïder Eguzquiza
  • Patrice Feyte
  • Véronique Maumy
  • Flavien Ardourel
  • Carine Prévôt
  • Dorian Fontanilles
  • Jennifer Malonni
  • Frédéric Sarrato
  • Marie-Hélène Chauvelon
  • Gérard Cassette
  • Valérie Condylis Picat
  • Charles Bahsoun
  • Sandrine Albin
  • Richard Pont
  • Pascale Villeneuve
  • Christian Josse
  • Maryne Rizzato
  • Sébastien Hernandez
  • Christina Razanamelson
  • Pierre Bigot
  • Anne-Marie Martinez
  • Jean-Pierre Cossat
  • Marie Lagane
  • Matteo Allain
Pascal Chicot
Pascal Chicot Liste d'union à gauche
Castanet en action
  • Pascal Chicot
  • Gwenola Klopp-Tosser
  • Joël Spinazze
  • Catherine Labroue
  • Xavier Waechter
  • Lucïa Vidal-Checa
  • Simon Viguer
  • Emeline Lacour
  • Luc Evans
  • Fatiha Tighboula
  • Thierry Lazzarotto
  • Virginie Fabre
  • Cuero Bugot
  • Lydia Dubois
  • Francis Claustre
  • Elise Vallat
  • Thierry Louvet
  • Christine Berty
  • Valentin Derrien
  • Deborah Goffner
  • Lionel Dahan
  • Karima Chemirik
  • Gabriel Rhalies-Murat
  • Coline Brunner
  • Julien Larose
  • Anahï Cajarville-Nunez
  • Hervé Pinard
  • Justine Ponticelli
  • Abdelilah Lakhrirez
  • Elisabeth Augier de Montgremier
  • Farid Regad
  • Julie Veysset
  • Michel Bouissou
  • Christel Marie-Etancelin
  • Xavier Normand

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Castanet-Tolosan

Tête de listeListe Voix % des voix
Jordan PUISSANT
Jordan PUISSANT (Ballotage) Unis pour Castanet 		2 778 44,11%
Pascal CHICOT
Pascal CHICOT (Ballotage) Castanet en action 		1 771 28,12%
Gwenola KLOPP-TOSSER
Gwenola KLOPP-TOSSER (Ballotage) Castanet en commun 		1 749 27,77%
Participation au scrutin Castanet-Tolosan
Taux de participation 64,94%
Taux d'abstention 35,06%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,44%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,81%
Nombre de votants 6 443

Source : ministère de l’Intérieur

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