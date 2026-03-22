Résultat de l'élection municipale 2026 à Castanet-Tolosan : les résultats du 2e tour

Programme de Jordan Puissant à Castanet-Tolosan (Unis pour Castanet)

Une ville juste

Le programme propose de baisser progressivement la taxe foncière pour alléger le fardeau des contribuables. Il vise également à revoir les critères de subvention aux associations afin d'éviter tout favoritisme. Enfin, une attention particulière sera accordée aux demandes des administrés pour garantir une réponse rapide et efficace.

Une ville solidaire

La solidarité envers les aînés est au cœur des propositions, avec la mise en place d'un taxi solidaire pour ceux en perte d'autonomie. Un soutien aux aidants sera également instauré par la création d'une halte-répit. De plus, une politique d'accès au logement social sera développée pour assurer le bien-être de tous les habitants.

Une ville entretenue

Le programme prévoit un renouvellement de la voirie pour anticiper l'arrivée du métro, tout en assurant l'entretien des espaces publics. La lutte contre les dépôts sauvages sera renforcée grâce à une collaboration étroite avec le Sicoval. Enfin, un investissement urgent sera réalisé pour garantir l'ouverture continue de la piscine municipale.

Une ville sûre

Pour garantir la tranquillité publique, l'extension du réseau de vidéoprotection est prévue, ainsi que le recrutement de policiers municipaux. Le programme inclut également la réhabilitation de l'éclairage public avec des installations LED et des dispositifs à détecteur de présence. Ces mesures visent à renforcer la sécurité dans tous les quartiers de la commune.