Résultat de l'élection municipale 2026 à Castanet-Tolosan : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Castanet-Tolosan [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Castanet-Tolosan sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Castanet-Tolosan.
L'actu des élections municipales 2026 à Castanet-Tolosan
11:48 - Jordan Puissant, Pascal Chicot et Gwenola Klopp-Tosser forment le trio de tête à Castanet-Tolosan
Lors du premier volet des municipales à Castanet-Tolosan, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le rendez-vous s'est soldé par une participation de 64,94 % localement. Au terme de ce vote, c'est Jordan Puissant (Divers droite) qui a pris la pole position avec 44,11 % des voix. Ensuite, Pascal Chicot (Union de la gauche) a pris la position de dauphin avec 28,12 %. Un écart important a été constaté entre les deux candidats. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Gwenola Klopp-Tosser, étiquetée Divers gauche, a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Castanet-Tolosan
Le deuxième tour des élections municipales à Castanet-Tolosan a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jordan Puissant
Liste divers droite
Unis pour Castanet
|
|
Pascal Chicot
Liste d'union à gauche
Castanet en action
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Castanet-Tolosan
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jordan PUISSANT (Ballotage) Unis pour Castanet
|2 778
|44,11%
|Pascal CHICOT (Ballotage) Castanet en action
|1 771
|28,12%
|Gwenola KLOPP-TOSSER (Ballotage) Castanet en commun
|1 749
|27,77%
|Participation au scrutin
|Castanet-Tolosan
|Taux de participation
|64,94%
|Taux d'abstention
|35,06%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,44%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,81%
|Nombre de votants
|6 443
Source : ministère de l’Intérieur
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