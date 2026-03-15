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19:21 - Les données démographiques de Castanet-Tolosan révèlent les tendances électorales En pleine campagne électorale municipale, Castanet-Tolosan se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 32,04% de cadres supérieurs pour 15 264 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 1 106 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 4 116 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (83,78%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. La population étrangère de 697 personnes favorise une richesse culturelle inestimable. Parmi cette diversité sociale, près de 45,58% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 308,05 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. En somme, Castanet-Tolosan incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - Vote RN à Castanet-Tolosan : les derniers résultats Le mouvement lepéniste restait loin du match lors des élections municipales à Castanet-Tolosan il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 14,63% des votes lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 28,77% lors du tour final. Les législatives la même année avaient réservé 11,99% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Castanet-Tolosan comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 18,66% lors du choc des européennes 2024. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 23,47% pour le parti nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 29,97% le dimanche suivant.

16:58 - Résultats électoraux à Castanet-Tolosan : le point sur l'abstention Aux municipales de 2020 à Castanet-Tolosan, l'abstention avait plafonné à 51,17 % lors du premier round (un niveau conforme à la tendance du pays) alors que commençait l'épidémie de coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a en revanche été de 16,52 % des citoyens en mesure de voter. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 41,18 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 23,34 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 37,72 % d'abstention. Prendre du recul sur ce parcours lors des cinq scrutins depuis 2020 permet à l'arrivée de classer Castanet-Tolosan comme une zone relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. En marge de l'élection municipale, cette donnée pèsera en tout cas sur les résultats de Castanet-Tolosan.

15:59 - Castanet-Tolosan : le vote des électeurs l'année de la dissolution La préférence des électeurs de Castanet-Tolosan a évolué lors de la très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune donnait à voir un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme un terrain favorable aux idées de gauche. Pour le tour unique des européennes de 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement orientés sur Raphaël Glucksmann (24,61%). Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Jacques Oberti (Union de la gauche) en tête avec 44,04% au premier tour, devant Dominique Faure (Ensemble !) avec 27,44%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Jacques Oberti culminant à 70,03% des suffrages exprimés dans la commune.

14:57 - Il y a 4 ans, la municipalité de Castanet-Tolosan apparaissait comme difficile à étiqueter sur l'échiquier politique Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Castanet-Tolosan tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 29,46% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon obtenait 26,86%. Le second tour n'a fait que confirmer ce choix en livrant 71,23% pour Emmanuel Macron, contre 28,77% pour de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Castanet-Tolosan plébiscitaient Alice Assier (Nupes) avec 40,89% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,15%. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Fiscalité en hausse à Castanet-Tolosan : un effet sur les élections municipales À Castanet-Tolosan, où la fiscalité locale a augmenté entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 5,00 % en 2024 (derniers chiffres en date), pour un produit communal totalisant 49 760 € la même année, contre quelque 1,08072 million d'euros récoltés en 2020. Cette taxe, abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, se trouve aujourd'hui limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Castanet-Tolosan atteint désormais environ 61,90 % en 2024 (contre 40,00 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec tous ces chamboulements, la facture fiscale moyenne à Castanet-Tolosan s'est chiffrée à 1 205 € en 2024 contre 865 euros en début de mandat.

11:59 - Les dernières élections municipales à Castanet-Tolosan marquées par une triangulaire Il peut être éclairant de s'intéresser aux scores de la dernière élection municipale à Castanet-Tolosan. Dès le premier tour de scrutin, Xavier Normand (Divers gauche) a imposé son rythme en rassemblant 1 503 bulletins (36,33%). Deuxième, Thomas Berger (Divers centre) a rassemblé 883 bulletins valides (21,34%). La troisième place est revenue à Patrice Tournon (Divers droite), s'adjugeant 15,47% des électeurs. Une large diférence donc. Faute de majorité absolue, un second tour s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Xavier Normand l'a finalement emporté avec 50,92% des bulletins, face à Thomas Berger avec 31,78% des électeurs inscrits et Véronique Maumy avec 729 électeurs inscrits (17,29%). La domination de la liste 'Castanet en commun' s'est accentuée pour déboucher sur une victoire retentissante et irréfutable. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Le candidat étiqueté Divers gauche a certainement bénéficié du report de votes des partisans des listes de gauche, récupérant 644 voix supplémentaires entre les deux tours.