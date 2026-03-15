Résultat municipale 2026 à Castanet-Tolosan (31320) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Castanet-Tolosan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Castanet-Tolosan, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Castanet-Tolosan [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jordan PUISSANT
Jordan PUISSANT Unis pour Castanet 		2 778 44,11%
Pascal CHICOT
Pascal CHICOT Castanet en action 		1 771 28,12%
Gwenola KLOPP-TOSSER
Gwenola KLOPP-TOSSER Castanet en commun 		1 749 27,77%
Participation au scrutin Castanet-Tolosan
Taux de participation 64,94%
Taux d'abstention 35,06%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,44%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,81%
Nombre de votants 6 443

Source : ministère de l’Intérieur

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