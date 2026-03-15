Résultat municipale 2026 à Castelginest (31780) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Castelginest. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Castelginest, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Castelginest [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Grégoire CARNEIRO
Grégoire CARNEIRO Castelginest avance 		1 518 66,49%
Maryline BESSIERE
Maryline BESSIERE Castelginest Autrement 		765 33,51%
Participation au scrutin Castelginest Partiels *
Taux de participation 59,72%
Taux d'abstention 40,28%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,69%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,78%
Nombre de votants 2 365

* Résultats partiels sur 50% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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