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19:17 - Castelginest : municipales et dynamiques démographiques Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Castelginest se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 11 033 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 702 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 6 605 foyers fiscaux. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (84,94%) souligne le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. La population étrangère de 618 personnes favorise une ouverture culturelle inestimable. Parmi cette mosaïque sociale, près de 39,64% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 770,42 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Ainsi, à Castelginest, les enjeux locaux rejoignent ceux de la France.

17:57 - Le RN progresse-t-il à Castelginest ? Le RN était exclu du groupe de tête lors des élections locales à Castelginest il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 23,70% des voix lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 42,86% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 21,13% au représentant du parti au tour 1. Un score trop décevant, à Castelginest comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 33,11% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 37,67% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 42,52% le dimanche suivant.

16:58 - À Castelginest, la participation s'annonce forte aux municipales En ce jour de municipale 2026 à Castelginest, l'absence ou non d'électeurs sera particulièrement scrutée. Pour rappel, l'abstention atteignait 53,62 % lors du dernier scrutin local (un niveau conforme aux 55,3 % du pays) alors que le coronavirus avait maintenu chez eux un grand nombre de votants. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est toutefois fixé à 18,69 %. L'abstention aux législatives, mesurée à 45,92 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 25,69 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 38,58 %. En regardant l'ensemble, les chiffres établissent le profil d'une commune moins abstentionniste que la moyenne par rapport au reste de la France.

15:59 - Les leçons de l'année électorale 2024 à Castelginest Le scrutin des Européennes de juin 2024 à Castelginest avait vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (33,11%), avec en deuxième position Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 16,02% des voix. Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants de Castelginest portaient leur choix sur Julien Leonardelli (Rassemblement National) avec 37,67% au premier tour. C'est néanmoins Jean-François Portarrieu (Ensemble !) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 57,48% des suffrages exprimés. Le contexte politique de Castelginest a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait refléter une terre sans déterminisme électoral, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Dernière présidentielle à Castelginest : les résultats qu'il faut analyser Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Castelginest accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 26,02%, devançant ainsi Marine Le Pen qui recueillait 23,70%. Lors de la finale de l'élection à Castelginest, les électeurs accordaient 57,14% pour Emmanuel Macron, contre 42,86% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Castelginest portaient leur choix sur Sylvie Espagnolle (Nupes) avec 29,97% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Jean-François Portarrieu (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 51,66%. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - La pression fiscale à Castelginest : une dynamique en hausse depuis 2020 Alors que les impôts locaux ont augmenté à Castelginest entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 10,96 % en 2024 (dernier pointage en date), ce qui représente un montant de 61 060 €. Une somme bien en-dessous des 1,69731 million d'euros (1 697 310 € très exactement) enregistrés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, a fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé la répartition des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Castelginest a évolué pour se fixer à 39,45 % en 2024 (contre 18,95 % en 2020). Attention néanmoins : cette hausse est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces variables mouvantes, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Castelginest a représenté 706 € en 2024 (contre 565 € en 2020).

11:59 - Grégoire Carneiro vainqueur des dernières municipales à Castelginest La lecture des résultats des municipales de 2020 à Castelginest est très révélatrice. Au terme du premier tour, Grégoire Carneiro (Divers droite) a surclassé ses concurrents en récoltant 67,81% des bulletins. Juste derrière, Maryline Bessière (Divers gauche) a recueilli 32,18% des bulletins valides. Ce triomphe au premier tour du candidat Divers droite a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour cette municipale 2026 à Castelginest, ce qui s'est passé à l'époque offre une matrice bien spécifique que certains voudront sans doute dépasser. Le camp minoritaire devra accomplir un effort colossal ce dimanche afin d'ébranler cette suprématie, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.