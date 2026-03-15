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19:17 - Comment la composition démographique de Castelmaurou façonne les résultats électoraux ? A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Castelmaurou fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 28,21% de cadres supérieurs pour 4 491 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 427 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 1 330 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (91,16%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 26,02% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,95%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 44 009 € par an. À Castelmaurou, les enjeux locaux se joignent aux objectifs français.

17:57 - Vers une percée du RN à Castelmaurou aux municipales ? Le mouvement nationaliste récoltait un résultat relativement faible lors des élections municipales à Castelmaurou il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 22,10% des voix comptabilisées lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 37,83% lors du tour final. Les législatives la même année avaient donné 19,39% au ticket lepéniste au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Castelmaurou comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 31,07% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier round, par un résultat de 34,87% pour le RN. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 36,71% le dimanche suivant et la victoire de Anne Stambach-Terrenoir.

16:58 - Castelmaurou : 54,66 % d'abstention à la dernière élection municipale À l'occasion de ces municipales de 2026, le degré d'abstention pèsera irrémédiablement sur les résultats de Castelmaurou. Pour rappel, l'abstention atteignait 54,66 % lors de la dernière élection municipale, un niveau conforme à la tendance du pays alors que de nombreux électeurs avaient préféré éviter les bureaux de vote en raison de l'épidémie de Covid-19. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est ainsi fixé à 17,79 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 40,50 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 23,58 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 44,88 % des inscrits. Si on suit la trajectoire globale, la ville se positionne visiblement comme une zone qui résiste relativement bien à l'abstention.

15:59 - Qui a dominé les votes il y a deux ans à Castelmaurou ? Le panorama politique de Castelmaurou a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme une terre centriste, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme une terre souverainiste voire nationaliste. Les élections européennes de juin 2024 à Castelmaurou avaient en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (31,07%), avec derrière elle la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 19,76% des voix. Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Frank Khalifa (Rassemblement National) aux avants-postes avec 34,87% au premier tour, devant Jean-Luc Lagleize (Majorité présidentielle) avec 31,61%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Frank Khalifa culminant à 36,71% des voix dans la localité.

14:57 - Quels étaient les résultats municipaux de Castelmaurou lors de la dernière présidentielle ? La physionomie politique de Castelmaurou laisse apparaître un fief de la majorité présidentielle. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Castelmaurou choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 30,77% des voix, surpassant ainsi Marine Le Pen qui recueillait 22,10%. Le second tour n'a fait que confirmer ce premier round en offrant 62,17% pour Emmanuel Macron, contre 37,83% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Castelmaurou portaient leur choix sur Jean-Luc Lagleize (Ensemble !) avec 29,11% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 55,23% des suffrages.

12:58 - Les impôts locaux à Castelmaurou, un thème de campagne ? À Castelmaurou, pour ce qui est des contributions locales, le montant moyen payé par foyer fiscal s'est élevé à 940 € en 2024 (dernier pointage en date), alors que ce montant se situait à 644 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à un peu moins de 40,50 % en 2024 (contre 15,15 % en 2020). Cette hausse est le plus souvent mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 24 950 € en 2024. Un total bien loin des quelque 694 500 euros enregistrés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 14,01 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a modifié l'équilibre des finances locales.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Castelmaurou Quelles leçons retenir de l'issue des dernières élections municipales à Castelmaurou ? Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Diane Esquerre (Divers gauche) a décroché la tête du classement en totalisant 66,89% des suffrages. En deuxième position, Daniele Sudrie (Divers gauche) a engrangé 489 suffrages en sa faveur (33,10%). Cette victoire au premier tour de la candidate Divers gauche a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Castelmaurou, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Les opposants devront soulever des montagnes ce dimanche afin d'ébranler cette domination, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.