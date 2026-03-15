Résultat municipale 2026 à Castelmaurou (31180) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Castelmaurou a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Castelmaurou, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Castelmaurou [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent EBERLE
Laurent EBERLE (21 élus) CASTELMAUROU : MON VILLAGE , NOTRE AVENIR 		1 106 50,20%
  • Laurent EBERLE
  • Christelle GARRAUD
  • Mathieu MARBLEU
  • Jessica COLOMBANI
  • Tony CAL
  • Julie DE GRANDIDIER
  • Jean-Philippe LE PAGE
  • Valérie NEVEU
  • Marc DE GRANDIDIER
  • Marie CISSOU
  • Jean-Marc CISSOU
  • Laetitia DENEUVILLE
  • Nicolas OSTRONZEC
  • Nicole LIEVIN
  • Léo GASPARINI
  • Maghnia NOUREDDINE
  • Didier PITORRE
  • Sevgi YENICIRAK
  • Nicolas LEMONON
  • Mathilde REDONNET
  • Ridae ARABAT
Diane ESQUERRE
Diane ESQUERRE (6 élus) Castelmaurou. Ensemble pour l'avenir 		1 097 49,80%
  • Diane ESQUERRE
  • Jean-Philippe HANFF
  • Dominique HUMEAU
  • Michaël TESSON
  • Claire KERVIEL
  • Pascal CASABONNE
Participation au scrutin Castelmaurou
Taux de participation 64,63%
Taux d'abstention 35,37%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,54%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,24%
Nombre de votants 2 266

Source : ministère de l’Intérieur

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