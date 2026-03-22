Résultat municipale 2026 à Castelnau-de-Médoc (33480) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Castelnau-de-Médoc a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Castelnau-de-Médoc, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Castelnau-de-Médoc [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurine JOLLY
Laurine JOLLY (20 élus) AMBITION COMMUNE 		1 165 48,74%
  • Laurine JOLLY
  • Jean-Pierre ARMAGNAC
  • Carole MIGNARD
  • Patrice SANTERO
  • Karine ARRIAGA
  • Guillaume ZÉLANIE
  • Aurélie TONG
  • Sébastien PACHECO
  • Véronique GONZALEZ
  • Damien MERCIER COUBRIS
  • Laurence MOREAU
  • Anthony MANIEU
  • Nathalie MORISSONNEAU
  • Eddy FENOUILLET
  • Marielle COUTANT-PEIXOTO
  • Agostin DA CUNHA
  • Sandrine DANIAU-COUTUROU
  • Christophe CORFOU
  • Jennifer BERTIN
  • Yannick GARRIGOU
Eric ARRIGONI
Eric ARRIGONI (6 élus) CASTELNAU PASSIONNEMENT 		1 039 43,47%
  • Eric ARRIGONI
  • Françoise TRESMONTAN
  • Géraldo ALVES
  • Sabrina LACOMME
  • Jean-Eric MORÈS
  • Valentine ARRIGONI
Anne-Marie MICHALON
Anne-Marie MICHALON (1 élu) CASTELNAU LA VOLONTé D'AGIR 		186 7,78%
  • Anne-Marie MICHALON
Participation au scrutin Castelnau-de-Médoc
Taux de participation 63,08%
Taux d'abstention 36,92%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Nombre de votants 2 440

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Gironde ont le plus voté...
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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Castelnau-de-Médoc - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric ARRIGONI
Eric ARRIGONI (Ballotage) CASTELNAU PASSIONNEMENT 		987 42,80%
Laurine JOLLY
Laurine JOLLY (Ballotage) AMBITION COMMUNE 		924 40,07%
Anne-Marie MICHALON
Anne-Marie MICHALON (Ballotage) CASTELNAU LA VOLONTé D'AGIR 		395 17,13%
Participation au scrutin Castelnau-de-Médoc
Taux de participation 60,72%
Taux d'abstention 39,28%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,89%
Nombre de votants 2 347

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