Résultat municipale 2026 à Castelnau-de-Médoc (33480) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Castelnau-de-Médoc a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Castelnau-de-Médoc, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Castelnau-de-Médoc [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurine JOLLY (20 élus) AMBITION COMMUNE
|1 165
|48,74%
|
|Eric ARRIGONI (6 élus) CASTELNAU PASSIONNEMENT
|1 039
|43,47%
|
|Anne-Marie MICHALON (1 élu) CASTELNAU LA VOLONTé D'AGIR
|186
|7,78%
|
|Participation au scrutin
|Castelnau-de-Médoc
|Taux de participation
|63,08%
|Taux d'abstention
|36,92%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,15%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,90%
|Nombre de votants
|2 440
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Castelnau-de-Médoc - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric ARRIGONI (Ballotage) CASTELNAU PASSIONNEMENT
|987
|42,80%
|Laurine JOLLY (Ballotage) AMBITION COMMUNE
|924
|40,07%
|Anne-Marie MICHALON (Ballotage) CASTELNAU LA VOLONTé D'AGIR
|395
|17,13%
|Participation au scrutin
|Castelnau-de-Médoc
|Taux de participation
|60,72%
|Taux d'abstention
|39,28%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,85%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,89%
|Nombre de votants
|2 347
Election municipale 2026 à Castelnau-de-Médoc [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Castelnau-de-Médoc sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Castelnau-de-Médoc.
L'actu des élections municipales 2026 à Castelnau-de-Médoc
18:38 - Des résultats tranchés à droite pour Castelnau-de-Médoc il y a deux ans
Un retour sur les résultats de 2024 confirme que Castelnau-de-Médoc demeurait à l'époque une terre de droite mariniste. Le rendez-vous des Européennes de juin 2024 à Castelnau-de-Médoc avait en effet vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (37,99%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait récolté 13,90% des votes. Les scrutins législatifs provoqués par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Grégoire de Fournas (Rassemblement National) en tête avec 43,10% au premier tour, devant Pascale Got (Union de la gauche) avec 32,07%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, portant Pascale Got (Union de la gauche) en tête avec 51,05%.
15:57 - Le match de la municipale à Castelnau-de-Médoc n'avait pas eu de second tour en 2020
Quelles leçons tirer de l'issue du dernier scrutin municipal à Castelnau-de-Médoc ? Lors de la première manche de ce scrutin, Eric Arrigoni (Divers centre) a creusé l'écart avec 845 voix (53,61%). À ses trousses, Jean-Claude Durracq (Divers gauche) a capté 413 bulletins valides (26,20%). Ce triomphe au premier tour a rendu tout second tour sans objet. Pour cette élection de 2026 à Castelnau-de-Médoc, ce décor a immanquablement influencé les états-majors politiques. Le défi s'annonce immense ce dimanche pour l'opposition devant ce triomphe écrasant, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.
13:58 - Qui est encore en lice à Castelnau-de-Médoc pour le 2e tour de la municipale ?
Se retrouvent donc à ce nouveau passage dans les bureaux de vote ce dimanche : Laurine Jolly sous l'étiquette LDIV, la liste menée par Anne-Marie Michalon (LDVD) et Eric Arrigoni sous l'étiquette LDIV, selon la liste des candidats pour le second tour diffusée par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Les 3 865 inscrits de la commune peuvent se déplacer aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 4 bureaux de vote de Castelnau-de-Médoc, pour voter.
11:59 - Les élections municipales ont déjà livré un résultat instructif
Pour le lancement des municipales à Castelnau-de-Médoc, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le rendez-vous s'est soldé par une participation de 60,72 % localement. C'est Eric Arrigoni qui a pris la tête en récoltant 42,80 % des bulletins valides. Dans son sillage, Laurine Jolly a obtenu la seconde place avec 40,07 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. La première place, déjà remportée il y a six ans, a été maintenue pour Eric Arrigoni, mais il a enregistré une petite baisse de 10 points vis-à-vis des municipales de 2020. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Anne-Marie Michalon (Divers droite) a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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