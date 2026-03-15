Résultat municipale 2026 à Castelnau-de-Médoc (33480) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Castelnau-de-Médoc. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Castelnau-de-Médoc, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Castelnau-de-Médoc [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Eric ARRIGONI
Eric ARRIGONI CASTELNAU PASSIONNEMENT 		448 44,76%
Laurine JOLLY
Laurine JOLLY AMBITION COMMUNE 		403 40,26%
Anne-Marie MICHALON
Anne-Marie MICHALON CASTELNAU LA VOLONTé D'AGIR 		150 14,99%
Participation au scrutin Castelnau-de-Médoc Partiels *
Taux de participation 59,15%
Taux d'abstention 40,85%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Nombre de votants 1 025

* Résultats partiels sur 50% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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