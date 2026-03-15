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19:17 - Castelnau-de-Médoc : démographie et socio-économie impactent les élections municipales Quelle influence la population de Castelnau-de-Médoc exerce-t-elle sur les résultats des élections municipales ? Avec une densité de population de 203 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 10,04%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Un salaire moyen mensuel net de 2 348 euros/mois souligne l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 2475 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,97%) révèle des besoins de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (6,76%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Castelnau-de-Médoc mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,72% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en progression à Castelnau-de-Médoc Le Rassemblement national avait reçu un score anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Castelnau-de-Médoc il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 28,94% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 47,39% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 27,75% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le parti nationaliste obtenait 52,32% des voix au niveau local. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 37,99% pour les européennes. Les législatives enfin se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 43,10% pour le parti nationaliste. Il finira avec 48,95% lors du vote final.

16:58 - La commune de Castelnau-de-Médoc plutôt abstentionniste lors des élections Les archives de 2020 indiquent que 1 624 électeurs avaient voté au premier tour des municipales à Castelnau-de-Médoc, correspondant à un taux de participation de 47,26 %, dans la moyenne nationale alors qu'en raison de la pandémie du Covid-19, une part importante des électeurs avaient opté pour rester chez eux. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont pour sa part 2 735 habitants qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 76,14 % de participation. Alors que les législatives de 2022 avaient attiré 44,62 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu la participation se réhausser très nettement à 66,82 %. Précédemment, le scrutin européen avait attiré 49,99 % des électeurs locaux. En lissant ces rendez-vous électoraux, les données semblent constituer une commune en déficit de participation par rapport aux tendances françaises. En ce jour de municipale à Castelnau-de-Médoc, cette particularité sera en tout cas très observée.

15:59 - Comment Castelnau-de-Médoc a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Le rendez-vous électoral des Européennes de 2024 à Castelnau-de-Médoc avait vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (37,99%), suivie par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait récolté 13,90% des votes. Les législatives à Castelnau-de-Médoc qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Grégoire de Fournas (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 43,10% au premier tour, devant Pascale Got (Union de la gauche) avec 32,07%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, plaçant Pascale Got (Union de la gauche) jusqu'au sommet avec 51,05%. De quoi se dire qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Quels furent les suffrages municipaux de Castelnau-de-Médoc lors de la dernière présidentielle ? La synthèse des votes de 2022 dépeint Castelnau-de-Médoc comme une zone d'implantation forte pour la droite radicale. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Castelnau-de-Médoc tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 28,94% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 25,55%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 52,61%, contre 47,39% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Castelnau-de-Médoc portaient leur choix sur Grégoire de Fournas (RN) avec 27,75% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Grégoire de Fournas virant de nouveau en tête avec 52,32% des voix.

12:58 - Quel bilan sur les impôts pour le maire de Castelnau-de-Médoc à l'approche des municipales 2026 ? À Castelnau-de-Médoc, où la fiscalité locale s'est accrue entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 20,22 % en 2024 (année des dernières données), rapportant à la ville 83 000 euros environ, bien en deçà des quelque 1,08176 million d'euros (1 081 760 € très exactement) engrangés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Castelnau-de-Médoc a évolué pour se fixer à 39,90 % en 2024 (contre 20,00 % en 2020). Une hausse finalement automatique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec toutes ces variables mouvantes, la facture fiscale moyenne à Castelnau-de-Médoc s'est chiffrée à 689 euros en 2024 (contre 673 € en 2020).

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Castelnau-de-Médoc ? À Castelnau-de-Médoc, les résultats des municipales il y a 6 ans ont été particulièrement instructifs sur le paysage politique local. Au terme du premier tour à l'époque, Eric Arrigoni (Divers centre) a dominé les débats en totalisant 53,61% des suffrages. À ses trousses, Jean-Claude Durracq (Divers gauche) a capté 26,20% des voix. Cette victoire sans appel de Eric Arrigoni a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette municipale 2026 à Castelnau-de-Médoc, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Pour remettre en cause cette suprématie ce dimanche, le bloc minoritaire devra gagner de nombreux électeurs, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.