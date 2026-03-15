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19:20 - Dynamique électorale à Castelnau-de-Montmiral : une analyse socio-démographique Quelle influence les habitants de Castelnau-de-Montmiral exercent-ils sur le résultat des municipales ? Avec un taux de chômage de 7,19% et une densité de population de 12 habitants par km², les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le taux d'agriculteurs, qui représente 9,87%, souligne l'importance de l'agriculture dans l'économie locale. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 6,92% et d'une population immigrée de 9,86% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Un taux de résidences secondaires de 21,84%, comme à Castelnau-de-Montmiral, indique la présence d'une population plus aisée. Les politiques de régulation des habitations secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des habitants.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en hausse à Castelnau-de-Montmiral Le RN n'était pas représenté au moment de la dernière élection municipale à Castelnau-de-Montmiral il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la commune. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen recueillait 20,61% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis se rapprochait fortement d' Emmanuel Macron localement avec 49,05% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 25,49% au représentant du parti au tour 1. Au deuxième round, le RN validait 28,23% des voix sur le territoire. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 28,63% pour les européennes. Les législatives anticipées donneront, lors du premier round, un résultat de 35,57% pour le RN. C'est lui qui s'imposera avec 52,55% lors du vote définitif, synonyme d'élection de Karen Erodi.

16:58 - Une participation de 43,18 % à Castelnau-de-Montmiral aux dernières municipales Au soir des municipales 2026, le score de l'abstention pèsera inévitablement sur les résultats de Castelnau-de-Montmiral. Aux municipales de 2020, l'abstention s'était stabilisée à 56,82 % au premier tour (dans la moyenne nationale). 364 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que le pays était effrayé par l'épidémie de Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a ainsi été de 17,51 % des personnes inscrites. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 43,75 % en 2022 à seulement 24,09 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 40,23 % (contre 48,51 % en France). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité globalement épargnée par l'abstention.

15:59 - Castelnau-de-Montmiral : retour sur le dernier verdict politique en date Le panorama politique de Castelnau-de-Montmiral a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir une terre sans déterminisme électoral, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (28,63%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Castelnau-de-Montmiral avaient ensuite favorisé Julien Bacou (Rassemblement National) avec 35,57% au premier tour, devant Karen Erodi (Union de la gauche) avec 27,46%. Le second round n'a pas changé grand chose, Julien Bacou culminant à 52,55% des voix sur place.

14:57 - Dans la commune, les électeurs ont dessiné un chemin clair il y a 4 ans Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Castelnau-de-Montmiral portaient leur choix sur Marie-Christine Verdier-Jouclas (Ensemble !) avec 28,73% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Karen Erodi (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui arrivait en tête dans la commune avec 36,09% des voix. Lors du premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Castelnau-de-Montmiral accordaient précédemment leur confiance à Jean-Luc Mélenchon à hauteur de 22,08%, surpassant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 20,61%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 50,95%, contre 49,05% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Castelnau-de-Montmiral un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Fiscalité stable à Castelnau-de-Montmiral : un impact sur les municipales Du côté de la fiscalité locale de Castelnau-de-Montmiral, la facture de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à 521 euros en 2024 (dernières données disponibles), alors que ce montant se situait à 474 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à un peu moins de 26,31 % en 2024 (contre environ 12,88 % en 2020). Une augmentation le plus souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que près de 33 200 euros en 2024. Un total bien loin des 120 130 € engrangés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 10,40 %. Cette imposition est désormais réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières municipales à Castelnau-de-Montmiral ? Les résultats des dernières municipales à Castelnau-de-Montmiral ont livré un enseignement précieux sur l'équilibre des forces locales. Seule en lice, 'Montmiral pour tous' a sans surprise obtenu 311 bulletins (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. En l'absence de concurrent, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Pour cette élection de 2026 à Castelnau-de-Montmiral, cette géographie électorale pose les bases. Lors des résultats des élections ce dimanche soir, le défi sera de savoir si une véritable opposition émerge contre cette mainmise. Un indice est sans doute fourni dans la liste officielle des candidats.