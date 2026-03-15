Résultat municipale 2026 à Castelnau-de-Montmiral (81140) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Castelnau-de-Montmiral a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Castelnau-de-Montmiral, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Castelnau-de-Montmiral [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Paul SALVADOR
Paul SALVADOR (13 élus) MONTMIRAL AVEC VOUS 		382 67,61%
  • Paul SALVADOR
  • Gisèle BERLIC
  • Pierre DANGLES
  • Anne BOTTA
  • Frédéric BOSC
  • Jeanne BURROWS
  • Christian MALET
  • Céline RAUCOULES
  • Stéphane MEDINA
  • Laurence ALZIEU
  • Serge GAYREL
  • Virginie ANDRIEU
  • Didier MESNIER
Philippa BOWE
Philippa BOWE (2 élus) CASTELNAU CITOYENNE 		183 32,39%
  • Philippa BOWE
  • Patrice CUGUILLERE
Participation au scrutin Castelnau-de-Montmiral
Taux de participation 70,98%
Taux d'abstention 29,02%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,21%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,35%
Nombre de votants 592

Source : ministère de l’Intérieur

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