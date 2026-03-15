Résultat de l'élection municipale 2026 à Castelnau-le-Lez : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Castelnau-le-Lez

Tête de listeListe
Richard Corvaisier
Richard Corvaisier Liste divers gauche
ICI ET ENSEMBLE
  • Richard Corvaisier
  • Alexia Laforge
  • Thibault Rouet
  • Daniela Saadani
  • Jordan Homps
  • Célia Serrano
  • Jacques Burguière
  • Jordane Bou
  • Jean-Philippe Vallespir
  • Mathilde Borne
  • Dominique Desfours
  • Aurore Satge
  • Victor Peignot
  • Marie Lopez
  • Jean-Louis Pham
  • Emilie Algans
  • Martin Jouet
  • Farida Saadallah
  • Donovan Boisset
  • Germaine Do Rosario
  • Jérôme Berquet
  • Bénédicte Chauffour
  • Adrien Rafton
  • Françoise Viart
  • Franck Decombas
  • Alexandra Perrodin
  • Vincent Cardoen
  • Marion Gaussen
  • Houari Hadj-Bouziane
  • Florence Thiolet-Varray
  • Armand Crabit
  • Chloé Polge
  • Julien Lavalle
  • Carine Barbier
  • Baptiste Montchauzou
  • Magali Dufour
  • Sébastien Follet
Frederic Lafforgue
Frederic Lafforgue Liste divers droite
CASTELNAU PASSIONNEMENT-UNION POUR CASTELNAU
  • Frederic Lafforgue
  • Nathalie Levy
  • Gérard Sigaud
  • Sylvie Ros-Rouart
  • Matthieu Perrot
  • Catherine Estoup
  • Gassien Gambier
  • Aude Rumeau
  • Thierry Dewintre
  • Isabelle Seran
  • Bruno Roudier
  • Emmanuelle Moulis
  • Laurent Pionnier
  • Clara Bianco
  • Laurent Pradier
  • Vanessa Diaz Mosquera
  • Clément Savere
  • Nathalie Marlier
  • Stéphane Cerdan
  • Pascale Jules
  • Abdelouahad El Mokadem
  • Marie-Hélène Weber
  • Raphaël Joly
  • Brigitte Duverger
  • Jérémy Dourlen
  • Muriel Mader
  • Philippe Guy
  • Emilie Espona
  • Guillaume Pena
  • Marthe Jerez
  • Jérôme Azuara
  • Muriel Sarradin
  • Amédée Izzo
  • Anne Le Lanchon
  • Smain Makhlouf
  • Luisa Pape
  • Jacques Mercier
Jean-François Vendrell
Jean-François Vendrell Liste divers droite
"Choisissons Castelnau"
  • Jean-François Vendrell
  • Laetitia Gilli
  • Adrien Mizza
  • Nora Meniere
  • Jean-Dominique Cathelot
  • Valérie Deloffre
  • Johan Tallon
  • Isabelle Boisgard
  • Abdelhakim El Idrissi
  • Cécile Frere
  • Jean Paul Simo
  • Michèle Teissandier
  • Thierry Iengo
  • Marie Caroline Blanc
  • Patrick Wesolowski
  • Christine Ferey
  • Serge Valastro
  • Clotilde Bouquery
  • Pierre Idoipe
  • Nathalie Fabre
  • Julien Frandon
  • Catherine Zrihen
  • Olivier Cholet
  • Isabelle Cavaille
  • Julien Dott
  • Yannick Alips
  • Benjamin Waroquier
  • Luna Valastro
  • Quentin Goret
  • Jacqueline Stefanovic
  • Rayan Benrekta
  • Lydia Benet
  • Jean-Philippe Gallet
  • Nathalie Keyloun
  • Adrien Fourie
Julien Miro
Julien Miro Liste divers droite
PROTÉGEONS CASTELNAU
  • Julien Miro
  • Corinne Guibert
  • François Brothier
  • Nathalie Teissier
  • Jean-Philippe Allouch
  • Hind Tennia
  • Jean-Baptiste Ippolito
  • Séverine Beaume-Heckly
  • Philippe San Martino
  • Virginie Pechet
  • Pierre-Benoît Labbé
  • Florence Gutknecht
  • Fabien Gutierrez
  • Corinne Cot
  • Bruno Cabrillac
  • Laurence Bettoni
  • Jean-Marie Ferté
  • Charline La Noé
  • Philippe Chassing
  • Christelle Franchot
  • Nicolas Vassilevsky
  • Sandrina Garzotti
  • Patrice Pierron
  • Adeline Vidal
  • Denis Lugand
  • Véronique Carré
  • Jean-Michel Moulet
  • Marie Constant
  • Jean-Louis Cianni
  • Marie-Anne Bénézeth
  • Marc Lartigue
  • Michèle Carreras
  • Jacques Brun
  • Annie Lafourcade
  • Daniel Grépinet
  • Claude Blanc
  • Jean-Michel Lage
Najate Haïe
Najate Haïe Liste du Parti socialiste
RÉINVENTER CASTELNAU-LE-LEZ
  • Najate Haïe
  • Sébastien Cristol
  • Cécile Negrier
  • Alexis Lefebvre
  • Sarah El Ouanzi
  • Jérôme Moynier
  • Cécile Fadat
  • Hugues Ferrand
  • Véronique Corre
  • Jean Koechlin
  • Odile Delmoure
  • Frédéric Faivre
  • Abysse Hilaire
  • Boris Enet
  • Clara Garzon
  • Anthony Relandeau
  • Camille-Clémence Mariat
  • Louis Tregear
  • Valérie Rolland
  • Jean-Paul Fargues
  • Nawel Benmahieddine
  • Yannick Cogo
  • Pauline Vigneau-Cazalaa
  • Damien Piana
  • Mireille Voillot
  • Hubert Crepin
  • Renée Albugues Linon
  • Romain David
  • Emma Spacagna
  • André Cano
  • Pierrette Bachelot
  • Victor de Antonio
  • Carla Dupré
  • Henri Rouilleault
  • Françoise Brol
  • Alex Poyer
  • Patricia Ugo

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric Lafforgue
Frédéric Lafforgue (27 élus) Pour reunir pour reussir frederic lafforgue 		2 933 52,04%
  • Frédéric Lafforgue
  • Nathalie Levy
  • Julien Miro
  • Sylvie Ros-Rouart
  • Thierry Dewintre
  • Muriel Sarradin
  • Gérard Sigaud
  • Luisa Pape
  • Jean Koechlin
  • Isabelle Seran
  • Gassien Gambier
  • Clara Bianco
  • Fabien Gutierrez
  • Aude Rumeau
  • Philippe Guy
  • Anne Le Lanchon
  • Laurent Pradier
  • Marie-Hélène Weber
  • Bruno Roudier
  • Marthe Jerez
  • Matthieu Perrot
  • Catherine Estoup
  • Jean-Baptiste Pringuey
  • Nathalie Marlier
  • Jérôme Azuara
  • Marion Colin
  • François Brothier
Mathilde Borne
Mathilde Borne (8 élus) Ensemble pour castelnau 		2 702 47,95%
  • Mathilde Borne
  • Richard Corvaisier
  • Dominique Ruiz-Nurit
  • Frédéric Faivre
  • Carine Barbier
  • Jacques Burguière
  • Cécile Négrier
  • Hugues Ferrand
Participation au scrutin Castelnau-le-Lez
Taux de participation 38,78%
Taux d'abstention 61,22%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 813

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric Lafforgue
Frédéric Lafforgue Pour reunir pour reussir frederic lafforgue 		2 162 44,00%
Mathilde Borne
Mathilde Borne #décidonscastelnau 		1 048 21,33%
Dominique Ruiz-Nurit
Dominique Ruiz-Nurit Castelnau vers l'avenir 		971 19,76%
Henri Rouilleault
Henri Rouilleault Un espoir pour castelnau 		732 14,89%
Participation au scrutin Castelnau-le-Lez
Taux de participation 34,02%
Taux d'abstention 65,98%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 093

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre Grand
Jean-Pierre Grand (26 élus) Castelnau, votre ville 		4 182 53,89%
  • Jean-Pierre Grand
  • Catherine Dardé
  • Frédéric Lafforgue
  • Muriel Sarradin
  • Thierry Dewintre
  • Stéphanie Delaunay
  • Jean-Marc Maillot
  • Edith Vlaisloir
  • Philippe Chassing
  • Luisa Pape
  • Daniel Grepinet
  • Nathalie Levy
  • Philippe Guy
  • Aude Rumeau
  • Thierry Alzas
  • Anne Van Peeterssen
  • Jean-Paul Simo
  • Carole Perez
  • Jean-Philippe Allouch
  • Marthe Jerez
  • Laurent Rousseau
  • Evelyne Bassoul
  • Bruno Roudier
  • Marine Michet
  • Patrick Wesolowski
  • Florence Gutknecht
Henri Rouilleault
Henri Rouilleault (5 élus) Castelnau demain 		2 464 31,75%
  • Henri Rouilleault
  • Michèle Verdelhan
  • Gérard Sigaud
  • Dominique Nurit
  • Michel Marre
Micheline Vendrell
Micheline Vendrell (2 élus) Castelnau-nouvel-élan 		1 114 14,35%
  • Micheline Vendrell
  • Daniel Vercier
Participation au scrutin Castelnau-le-Lez
Taux de participation 61,20%
Taux d'abstention 38,80%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 7,30%
Nombre de votants 8 371

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre Grand
Jean-Pierre Grand Castelnau, votre ville 		3 893 48,99%
Henri Rouilleault
Henri Rouilleault Castelnau demain 		2 174 27,35%
Micheline Vendrell
Micheline Vendrell Castelnau-nouvel-élan 		1 291 16,24%
Claude Privat
Claude Privat Democratie citoyenne 		588 7,39%
Participation au scrutin Castelnau-le-Lez
Taux de participation 60,85%
Taux d'abstention 39,15%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,52%
Nombre de votants 8 322

Villes voisines de Castelnau-le-Lez

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