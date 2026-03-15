Résultat de l'élection municipale 2026 à Castelnau-le-Lez : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Castelnau-le-Lez [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Castelnau-le-Lez sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Castelnau-le-Lez.
L'actu des élections municipales 2026 à Castelnau-le-Lez
12:10 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Castelnau-le-Lez ?
Les élections municipales 2026 sont l'occasion pour les électeurs de Castelnau-le-Lez de réagir sur les enjeux qui concernent leur commune. À Castelnau-le-Lez et ailleurs, ce scrutin local permet également de débattre des projets qui façonneront le quotidien des habitants dans les prochaines années. Qui sera élu après Frédéric Lafforgue (Divers centre), qui a remporté la mairie en 2020 au deuxième tour ? Quel bilan les électeurs peuvent-ils tirer de ces six années de mandat ? Plus bas dans la page vous pourrez découvrir la liste des candidats à Castelnau-le-Lez. Retenez également que les horaires d’ouverture des 18 bureaux de vote de Castelnau-le-Lez sont les suivants : de 8 heures à 18 heures en continu. Pour une notification gratuite des résultats du premier tour des élections municipales à Castelnau-le-Lez dès leur publication, cliquez sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Castelnau-le-Lez
|Tête de listeListe
|
Richard Corvaisier
Liste divers gauche
ICI ET ENSEMBLE
|
|
Frederic Lafforgue
Liste divers droite
CASTELNAU PASSIONNEMENT-UNION POUR CASTELNAU
|
|
Jean-François Vendrell
Liste divers droite
"Choisissons Castelnau"
|
|
Julien Miro
Liste divers droite
PROTÉGEONS CASTELNAU
|
|
Najate Haïe
Liste du Parti socialiste
RÉINVENTER CASTELNAU-LE-LEZ
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric Lafforgue (27 élus) Pour reunir pour reussir frederic lafforgue
|2 933
|52,04%
|
|Mathilde Borne (8 élus) Ensemble pour castelnau
|2 702
|47,95%
|
|Participation au scrutin
|Castelnau-le-Lez
|Taux de participation
|38,78%
|Taux d'abstention
|61,22%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 813
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric Lafforgue Pour reunir pour reussir frederic lafforgue
|2 162
|44,00%
|Mathilde Borne #décidonscastelnau
|1 048
|21,33%
|Dominique Ruiz-Nurit Castelnau vers l'avenir
|971
|19,76%
|Henri Rouilleault Un espoir pour castelnau
|732
|14,89%
|Participation au scrutin
|Castelnau-le-Lez
|Taux de participation
|34,02%
|Taux d'abstention
|65,98%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 093
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre Grand (26 élus) Castelnau, votre ville
|4 182
|53,89%
|
|Henri Rouilleault (5 élus) Castelnau demain
|2 464
|31,75%
|
|Micheline Vendrell (2 élus) Castelnau-nouvel-élan
|1 114
|14,35%
|
|Participation au scrutin
|Castelnau-le-Lez
|Taux de participation
|61,20%
|Taux d'abstention
|38,80%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|7,30%
|Nombre de votants
|8 371
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre Grand Castelnau, votre ville
|3 893
|48,99%
|Henri Rouilleault Castelnau demain
|2 174
|27,35%
|Micheline Vendrell Castelnau-nouvel-élan
|1 291
|16,24%
|Claude Privat Democratie citoyenne
|588
|7,39%
|Participation au scrutin
|Castelnau-le-Lez
|Taux de participation
|60,85%
|Taux d'abstention
|39,15%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,52%
|Nombre de votants
|8 322
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