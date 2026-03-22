Résultat de l'élection municipale 2026 à Castelnau-le-Lez : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Castelnau-le-Lez [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Castelnau-le-Lez sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Castelnau-le-Lez.
L'actu des élections municipales 2026 à Castelnau-le-Lez
11:53 - Les premiers résultats des élections 2026 à Castelnau-le-Lez
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Castelnau-le-Lez dimanche dernier, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 42,20 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante. À l'issue du dépouillement, c'est Julien Miro (Divers droite) qui a pris la tête avec 39,65 % des votes. À sa suite, Frederic Lafforgue (Divers droite) s'est classé deuxième avec 21,10 %. L'avance du gagnant provisoire a été importante d'emblée. Pour compléter ce tableau, avec 17,71 %, Richard Corvaisier (Divers gauche) a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Najate Haïe, avec la nuance Parti socialiste, a obtenu 15,20 % des suffrages, lui garantissant le cas échéant une place au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Castelnau-le-Lez
Le deuxième tour des élections municipales à Castelnau-le-Lez a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Richard Corvaisier
Liste divers gauche
ICI ET ENSEMBLE
|
|
Frederic Lafforgue
Liste divers droite
CASTELNAU PASSIONNEMENT-UNION POUR CASTELNAU
|
|
Julien Miro
Liste divers droite
PROTÉGEONS CASTELNAU
|
|
Najate Haïe
Liste du Parti socialiste
RÉINVENTER CASTELNAU-LE-LEZ
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Castelnau-le-Lez
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Julien MIRO (Ballotage) PROTÉGEONS CASTELNAU
|4 050
|39,65%
|Frederic LAFFORGUE (Ballotage) CASTELNAU PASSIONNEMENT-UNION POUR CASTELNAU
|2 155
|21,10%
|Richard CORVAISIER (Ballotage) ICI ET ENSEMBLE
|1 809
|17,71%
|Najate HAÏE (Ballotage) RÉINVENTER CASTELNAU-LE-LEZ
|1 553
|15,20%
|Jean-François VENDRELL "Choisissons Castelnau"
|647
|6,33%
|Participation au scrutin
|Castelnau-le-Lez
|Taux de participation
|57,80%
|Taux d'abstention
|42,20%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,90%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,66%
|Nombre de votants
|10 375
Source : ministère de l’Intérieur
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