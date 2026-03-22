Résultat de l'élection municipale 2026 à Castelnau-le-Lez : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Castelnau-le-Lez

Le deuxième tour des élections municipales à Castelnau-le-Lez a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Richard Corvaisier
Richard Corvaisier Liste divers gauche
ICI ET ENSEMBLE
  • Richard Corvaisier
  • Alexia Laforge
  • Thibault Rouet
  • Daniela Saadani
  • Jordan Homps
  • Célia Serrano
  • Jacques Burguière
  • Jordane Bou
  • Jean-Philippe Vallespir
  • Mathilde Borne
  • Dominique Desfours
  • Aurore Satge
  • Victor Peignot
  • Marie Lopez
  • Jean-Louis Pham
  • Emilie Algans
  • Martin Jouet
  • Farida Saadallah
  • Donovan Boisset
  • Germaine Do Rosario
  • Jérôme Berquet
  • Bénédicte Chauffour
  • Adrien Rafton
  • Françoise Viart
  • Franck Decombas
  • Alexandra Perrodin
  • Vincent Cardoen
  • Marion Gaussen
  • Houari Hadj-Bouziane
  • Florence Thiolet-Varray
  • Armand Crabit
  • Chloé Polge
  • Julien Lavalle
  • Carine Barbier
  • Baptiste Montchauzou
  • Magali Dufour
  • Sébastien Follet
Frederic Lafforgue
Frederic Lafforgue Liste divers droite
CASTELNAU PASSIONNEMENT-UNION POUR CASTELNAU
  • Frederic Lafforgue
  • Nathalie Levy
  • Gérard Sigaud
  • Sylvie Ros-Rouart
  • Matthieu Perrot
  • Catherine Estoup
  • Gassien Gambier
  • Aude Rumeau
  • Thierry Dewintre
  • Isabelle Seran
  • Bruno Roudier
  • Emmanuelle Moulis
  • Laurent Pionnier
  • Clara Bianco
  • Laurent Pradier
  • Vanessa Diaz Mosquera
  • Clément Savere
  • Nathalie Marlier
  • Stéphane Cerdan
  • Pascale Jules
  • Abdelouahad El Mokadem
  • Marie-Hélène Weber
  • Raphaël Joly
  • Brigitte Duverger
  • Jérémy Dourlen
  • Muriel Mader
  • Philippe Guy
  • Emilie Espona
  • Guillaume Pena
  • Marthe Jerez
  • Jérôme Azuara
  • Muriel Sarradin
  • Amédée Izzo
  • Anne Le Lanchon
  • Smain Makhlouf
  • Luisa Pape
  • Jacques Mercier
Julien Miro
Julien Miro Liste divers droite
PROTÉGEONS CASTELNAU
  • Julien Miro
  • Corinne Guibert
  • François Brothier
  • Nathalie Teissier
  • Jean-Philippe Allouch
  • Hind Tennia
  • Jean-Baptiste Ippolito
  • Séverine Beaume-Heckly
  • Philippe San Martino
  • Virginie Pechet
  • Pierre-Benoît Labbé
  • Florence Gutknecht
  • Fabien Gutierrez
  • Corinne Cot
  • Bruno Cabrillac
  • Laurence Bettoni
  • Jean-Marie Ferté
  • Charline La Noé
  • Philippe Chassing
  • Christelle Franchot
  • Nicolas Vassilevsky
  • Sandrina Garzotti
  • Patrice Pierron
  • Adeline Vidal
  • Denis Lugand
  • Véronique Carré
  • Jean-Michel Moulet
  • Marie Constant
  • Jean-Louis Cianni
  • Marie-Anne Bénézeth
  • Marc Lartigue
  • Michèle Carreras
  • Jacques Brun
  • Annie Lafourcade
  • Daniel Grépinet
  • Claude Blanc
  • Jean-Michel Lage
Najate Haïe
Najate Haïe Liste du Parti socialiste
RÉINVENTER CASTELNAU-LE-LEZ
  • Najate Haïe
  • Sébastien Cristol
  • Cécile Negrier
  • Alexis Lefebvre
  • Sarah El Ouanzi
  • Jérôme Moynier
  • Cécile Fadat
  • Hugues Ferrand
  • Véronique Corre
  • Jean Koechlin
  • Odile Delmoure
  • Frédéric Faivre
  • Abysse Hilaire
  • Boris Enet
  • Clara Garzon
  • Anthony Relandeau
  • Camille-Clémence Mariat
  • Louis Tregear
  • Valérie Rolland
  • Jean-Paul Fargues
  • Nawel Benmahieddine
  • Yannick Cogo
  • Pauline Vigneau-Cazalaa
  • Damien Piana
  • Mireille Voillot
  • Hubert Crepin
  • Renée Albugues Linon
  • Romain David
  • Emma Spacagna
  • André Cano
  • Pierrette Bachelot
  • Victor de Antonio
  • Carla Dupré
  • Henri Rouilleault
  • Françoise Brol
  • Alex Poyer
  • Patricia Ugo

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Castelnau-le-Lez

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien MIRO
Julien MIRO (Ballotage) PROTÉGEONS CASTELNAU 		4 050 39,65%
Frederic LAFFORGUE
Frederic LAFFORGUE (Ballotage) CASTELNAU PASSIONNEMENT-UNION POUR CASTELNAU 		2 155 21,10%
Richard CORVAISIER
Richard CORVAISIER (Ballotage) ICI ET ENSEMBLE 		1 809 17,71%
Najate HAÏE
Najate HAÏE (Ballotage) RÉINVENTER CASTELNAU-LE-LEZ 		1 553 15,20%
Jean-François VENDRELL
Jean-François VENDRELL "Choisissons Castelnau" 		647 6,33%
Participation au scrutin Castelnau-le-Lez
Taux de participation 57,80%
Taux d'abstention 42,20%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,66%
Nombre de votants 10 375

Source : ministère de l’Intérieur

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