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19:21 - Dynamique électorale à Castelnau-le-Lez : une analyse socio-démographique Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Castelnau-le-Lez se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 30,17% de cadres supérieurs pour 25 404 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vigueur économique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 3 376 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 16 797 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 37% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 25,91% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Castelnau-le-Lez abrite une communauté diversifiée, avec ses 1 736 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette diversité sociale, 35,01% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 759,89 euros, accable une commune qui aspire à un avenir prospère. Pour résumer, Castelnau-le-Lez incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Vers une montée du RN à Castelnau-le-Lez aux municipales 2026 ? Le Rassemblement national restait loin du podium lors des élections municipales à Castelnau-le-Lez en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen recueillait 15,47% des votes lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 31,67% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 12,82% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Castelnau-le-Lez comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 21,37% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives enfin offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 26,59% pour le parti nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 36,22% lors du vote définitif.

16:58 - Castelnau-le-Lez : des résultats d'ordinaire marqués par la participation Pour ces municipales, l'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote à Castelnau-le-Lez sera primordiale dans la conclusion du scrutin. La fuite des électeurs s'élevait à 65,98 % pour le premier tour des élections il y a six ans, au-dessus des 55,3 % de la moyenne nationale, l'épidémie de Covid-19 ayant fortement pesé sur le vote. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche vu l'abstention s'établir à 21,46 % au premier tour (contre 26,31 % dans le pays). Quoique ces scrutins nationaux soient de nature différente comparativement aux élections locales, les élections législatives de 2022 et 2024 offrent un point de comparaison particulièrement pertinent. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 51,39 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 27,09 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 41,13 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée moins abstentionniste que la moyenne.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Castelnau-le-Lez a-t-elle voté ? Organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les élections législatives à Castelnau-le-Lez avaient favorisé Fanny Dombre-Coste (Union de la gauche) avec 36,63% au premier tour, devant Laurence Cristol (Majorité présidentielle) avec 31,81%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Fanny Dombre-Coste culminant à 63,78% des voix dans la commune. Pour le tour unique des européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée, les choix s'étaient cette fois majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (21,37%). L'orientation des électeurs de Castelnau-le-Lez a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune esquissait un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme une zone de flou électoral.

14:57 - Il y a 4 ans, la localité de Castelnau-le-Lez s'était fortement tournée vers la majorité présidentielle L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Castelnau-le-Lez s'affirme comme une municipalité de tradition centriste. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Castelnau-le-Lez tournait en effet à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 28,74% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon aggrégeait 25,41%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 68,33% pour Emmanuel Macron, contre 31,67% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Castelnau-le-Lez plébiscitaient Laurence Cristol (Ensemble !) avec 30,67% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 53,69% des suffrages.

12:58 - Les impôts sont stables à Castelnau-le-Lez à l'approche des municipales En ce qui concerne la fiscalité locale de Castelnau-le-Lez, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté environ 1 357 euros en 2024 (année du dernier relevé), alors que ce montant se situait à 1 269 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais 54,11 % en 2024 (contre 32,66 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 602 750 € de recettes en 2024, loin des 7 058 700 € engrangés en 2020 avec un taux resté à près de 16,36 %. La taxe ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Le duel particulièrement serré des résultats des dernières élections municipales à Castelnau-le-Lez Les équilibres politiques locaux en 2026 sont aujourd'hui encore conditionnés par le résultat des dernières élections municipales en date à Castelnau-le-Lez. Au soir du premier tour, Frédéric Lafforgue (Divers centre) a devancé tous ses adversaires en totalisant 2 162 suffrages (44,00%). Deuxième, Mathilde Borne (Divers gauche) a engrangé 21,33% des votes. Un delta important. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour. Frédéric Lafforgue l'a finalement emporté avec 52,04% des votes, face à Mathilde Borne rassemblant 2 702 électeurs inscrits (47,95%). De manière inattendue, la candidate arrivée à la deuxième place a réussi à refaire son retard avec un important réservoir de voix, et aboutissant à un résultat extrêmement serré. Bien que Mathilde Borne ait su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 1 654 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper.