Résultat municipale 2026 à Castelnau-le-Lez (34170) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Castelnau-le-Lez a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Castelnau-le-Lez, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Castelnau-le-Lez [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien MIRO
Julien MIRO PROTÉGEONS CASTELNAU 		4 050 39,65%
Frederic LAFFORGUE
Frederic LAFFORGUE CASTELNAU PASSIONNEMENT-UNION POUR CASTELNAU 		2 155 21,10%
Richard CORVAISIER
Richard CORVAISIER ICI ET ENSEMBLE 		1 809 17,71%
Najate HAÏE
Najate HAÏE RÉINVENTER CASTELNAU-LE-LEZ 		1 553 15,20%
Jean-François VENDRELL
Jean-François VENDRELL "Choisissons Castelnau" 		647 6,33%
Participation au scrutin Castelnau-le-Lez
Taux de participation 57,80%
Taux d'abstention 42,20%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,66%
Nombre de votants 10 375

Source : ministère de l’Intérieur

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