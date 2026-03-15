Résultat de l'élection municipale 2026 à Castelnaudary : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Castelnaudary [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Castelnaudary sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Castelnaudary.
L'actu des élections municipales 2026 à Castelnaudary
12:05 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Castelnaudary
Dans le cadre des élections municipales de 2026, les habitants de Castelnaudary sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce rendez-vous électoral représente un temps fort de la vie démocratique locale. Quel bilan les électeurs peuvent-ils tirer de ces six années de mandat ? La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est consultable ci-dessous. Il est important de noter que les horaires d’ouverture des 7 bureaux de vote de Castelnaudary sont les suivants : de 8 heures à 18 heures sans interruption. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Castelnaudary
|Tête de listeListe
|
Jean-Baptiste Mouton
Liste du Rassemblement National
CASTELNAUDARY D'ABORD
|
|
Philippe Greffier
Liste divers gauche
CASTELNAUDARY EN CONFIANCE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Maugard (28 élus) Castelnaudary a coeur battant
|1 926
|65,80%
|
|Guy Thomas (3 élus) Bien vivre à castelnaudary
|623
|21,28%
|
|Thierry Rossich (2 élus) Chauriens : citoyenneté démocratie partage
|378
|12,91%
|
|Participation au scrutin
|Castelnaudary
|Taux de participation
|41,82%
|Taux d'abstention
|58,18%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 053
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Maugard (25 élus) Castelnaudary intensément
|2 409
|50,18%
|
|Emmanuel Bresson (6 élus) Castelnaudary renouveau
|1 703
|35,47%
|
|Stéphane Linou (2 élus) Agir local et autrement
|688
|14,33%
|
|Participation au scrutin
|Castelnaudary
|Taux de participation
|69,41%
|Taux d'abstention
|30,59%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,76%
|Nombre de votants
|4 936
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