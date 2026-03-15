Résultat de l'élection municipale 2026 à Castelnaudary : les infos en direct

Programme de Jean-Baptiste Mouton à Castelnaudary (CASTELNAUDARY D'ABORD)

Engagement pour Castelnaudary

Le projet pour Castelnaudary repose sur une conviction forte : un nouvel élan est à la fois possible et nécessaire. Il s'agit d'un programme construit avec la participation des habitants, visant à répondre à leurs attentes. L'objectif est de dynamiser la vie locale tout en protégeant le cadre de vie de la ville.

Priorités de sécurité

Une des priorités est le renforcement de la Police Municipale et la modernisation de la vidéosurveillance. Cela inclut l'augmentation du nombre de caméras pour assurer une meilleure sécurité. Cette initiative vise à rassurer les habitants et à améliorer la qualité de vie dans la commune.

Développement économique

Le lancement d'un grand plan commerce est essentiel pour revitaliser l'économie locale. Cela comprend des dispositifs d'aide à l'installation et la préemption des locaux vacants. L'objectif est de favoriser l'implantation de nouvelles entreprises et de soutenir les commerçants existants.

Inclusion et culture

Faire de l'inclusion des personnes en situation de handicap une priorité est fondamental pour garantir l'égalité pour tous. Parallèlement, il est important de défendre une culture populaire et enracinée qui reflète l'identité de Castelnaudary. L'implication des jeunes et des seniors dans la vie locale est également une priorité pour renforcer le lien social.