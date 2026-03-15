Résultat de l'élection municipale 2026 à Castelnaudary : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Castelnaudary

Tête de listeListe
Jean-Baptiste Mouton
Jean-Baptiste Mouton Liste du Rassemblement National
CASTELNAUDARY D'ABORD
  • Jean-Baptiste Mouton
  • Audrey Fontès
  • Fabien Cadel
  • Sandrine Fernandez
  • Gérard Mondragon
  • Jeanne Dijou
  • Kalvin Derkaoui
  • Annie Patabés
  • Jean-Philippe Ferrer
  • Corinne Chaillan
  • Jérémie Civel
  • Philippine Lacaille
  • Pierre Meirone
  • Natascha Roos-Thomas
  • Thibault Marié
  • Myriam Coufitte
  • Emeric Vincent
  • Mélissa Ramarolahy
  • Franck Juvin Acker
  • Maëva Desplats Bustamante
  • Zsolt Juhasz
  • Marie-Adélaïde de Lamotte
  • Michel Milhes
  • Estelle Borona
  • Yannick Duché
  • Marie Christine Chopin
  • Adrian Nicolcea
  • Jocelyne Legrand
  • Grégoire Rabat
  • Natacha Ogueton
  • Andreï Pivnev
  • Elodie Sudrial
  • Sébastien Aldeguerre
  • Gwenn Lara
  • Geoffrey Dhennin
Philippe Greffier
Philippe Greffier Liste divers gauche
CASTELNAUDARY EN CONFIANCE
  • Philippe Greffier
  • Hélène Giral
  • François Demangeot
  • Marie de Almeida
  • Gérard Sémat
  • Prescillia Granier
  • Christophe Giry
  • Sabine Chabert
  • Philippe Guiraud
  • Afaf Perrin
  • Jean-François Véronin-Masset
  • Gladys Kichkoff
  • Javier de la Casa
  • Melker Ghrous
  • Patrick Freudenreich
  • Jacqueline Ratabouil
  • Didier Gangloff
  • Audrey Gaïani
  • Bruno Perles
  • Brigitte Batigne
  • Michel Ratabouil
  • Maëva Chancrogne
  • Max Vialaret
  • Élisabeth Escafre
  • Quentin Estrade
  • Fabienne Barbaud
  • Éric Lammoglia
  • Nadia Imedjadj
  • Jean-Paul Decaudain
  • Chantal Barthès
  • Denis Bouilleux
  • Nicole Cathala-Leguevaques
  • Cédric Cazaban
  • Sandrine Mennessiez
  • Henri Blanc

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Maugard
Patrick Maugard (28 élus) Castelnaudary a coeur battant 		1 926 65,80%
  • Patrick Maugard
  • Hélène Giral
  • Philippe Greffier
  • Evelyne Guilhem
  • François Demangeot
  • Nicole Cathala-Leguevaques
  • Pierre Barbaud
  • Jacqueline Ratabouil
  • Philippe Guiraud
  • Brigitte Batigne
  • Jean-Francois Veronin-Masset
  • Régine Surre
  • Bernard Grimaud
  • Sabine Chabert
  • Javier De La Casa
  • Préscillia Granier
  • Denis Bouilleux
  • Audrey Gaiani
  • Bruno Perles
  • Elisabeth Escafre
  • Giovanni Zamaï
  • Chantal Barthes
  • Daniel Sibra
  • Marie-Claude Bourrel
  • Michel Ratabouil
  • Agnès Soulier
  • Nicolas Asensio-Vergnes
  • Delphine Santini
Guy Thomas
Guy Thomas (3 élus) Bien vivre à castelnaudary 		623 21,28%
  • Guy Thomas
  • Karole Caffier
  • Jean Louis Pinel
Thierry Rossich
Thierry Rossich (2 élus) Chauriens : citoyenneté démocratie partage 		378 12,91%
  • Thierry Rossich
  • Hélène Thomas-Daide
Participation au scrutin Castelnaudary
Taux de participation 41,82%
Taux d'abstention 58,18%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 053

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Maugard
Patrick Maugard (25 élus) Castelnaudary intensément 		2 409 50,18%
  • Patrick Maugard
  • Hélène Giral
  • Philippe Greffier
  • Evelyne Guilhem
  • François Demangeot
  • Elisabeth Escafre
  • Philippe Guiraud
  • Nicole Cathala-Leguevaques
  • Philippe Sol
  • Agnes Soulier
  • Jean-Claude Castillo
  • Patricia Ruiz
  • Jean-Francois Veronin-Masset
  • Jacqueline Besset
  • Gérard Grimaud
  • Jacqueline Ratabouil
  • Denis Bouilleux
  • Sabine Chabert
  • André Taurines
  • Sarah El Kahaz
  • Giovanni Zamaï
  • Brigitte Batigne
  • Bernard Grimaud
  • Chantal Barthès
  • Michel Garrigues
Emmanuel Bresson
Emmanuel Bresson (6 élus) Castelnaudary renouveau 		1 703 35,47%
  • Emmanuel Bresson
  • Agnès Bernardy
  • Jean-Paul Bustos
  • Elisabeth Aussaresses
  • Alexandre Roux
  • Christelle Arata
Stéphane Linou
Stéphane Linou (2 élus) Agir local et autrement 		688 14,33%
  • Stéphane Linou
  • Hélène Thomas Daïdé
Participation au scrutin Castelnaudary
Taux de participation 69,41%
Taux d'abstention 30,59%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,76%
Nombre de votants 4 936

Villes voisines de Castelnaudary

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