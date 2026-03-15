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19:21 - Comprendre l'électorat de Castelnaudary : un regard sur la démographie locale Au cœur de la campagne électorale municipale, Castelnaudary se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 12 212 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 916 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 7 130 foyers fiscaux. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (69,95%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les 1 710 résidents étrangers, représentant 14,00% de la population, favorisent cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,76%, la ville révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 22 448 € par an, témoignant un certain niveau de prospérité. En résumé, Castelnaudary incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - Aux dernières élections, quel fut le poids du RN à Castelnaudary ? Le parti nationaliste enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des municipales à Castelnaudary en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen séduisait 25,88% des suffrages lors du tour préliminaire, puis serrait de près Emmanuel Macron dans la commune avec 49,36% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 25,84% au parti lepéniste au tour 1. Au second tour, le mouvement lepéniste réunissait 54,69% des voix dans la commune. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 35,53% pour les européennes, juste avant la dissolution. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier round, par un résultat de 41,72% pour le mouvement lepéniste. Il terminera avec 49,57% lors du vote final.

16:58 - Castelnaudary : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention À l'occasion des municipales, la valeur de l'abstention pèsera inévitablement sur les résultats de Castelnaudary. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe des municipales avait été marqué par une abstention de 58,18 %, un niveau conforme à la tendance du pays (la participation se limitant à 41,82 %) alors que le rendez-vous avait lieu dans un contexte d'épidémie de Covid. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est cependant fixé à 30,01 %. Évidemment, la logique d'une élection locale n'est pas celle d'un scrutin national, mais il est pertinent d'analyser l'évolution entre les législatives de 2022 et celles de 2024. L'abstention aux législatives, mesurée à 55,16 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 37,56 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 51,47 %. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans indique que le territoire s'affirme comme une ville frappée par un fort abstentionnisme par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Comment Castelnaudary a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Provoquées par la dissolution de l'Assemblée, les élections législatives à Castelnaudary avaient placé en tête Julien Rancoule (Rassemblement National) avec 41,72% au premier tour, devant Philippe Andrieu (Union de la gauche) avec 33,71%. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour au profit de Philippe Andrieu (Union de la gauche), avec 50,43%. Lors des élections européennes un peu plus de 20 jours plus tôt, le podium à Castelnaudary s'était cette fois forgé autour de Jordan Bardella (35,53%), à la première place devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (16,04%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (11,67%). Un écho très fort des résultats des élections deux ans plus tôt en somme.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Castelnaudary : ce qu'il faut analyser Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Castelnaudary privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (25,88%), devant Emmanuel Macron qui récoltait 23,14%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 50,64% pour Emmanuel Macron, contre 49,36% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Castelnaudary portaient leur choix sur Julien Rancoule (RN) avec 25,84% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 54,69% des suffrages. Cette physionomie politique de Castelnaudary révèle donc un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - Fiscalité à Castelnaudary : un enjeu majeur avant les municipales 2026 ? À Castelnaudary, en termes de fiscalité locale, le montant moyen payé par foyer fiscal a représenté 1 499 € en 2024 (relevé le plus récent), un chiffre à comparer avec les 959 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais un peu plus de 62,91 % en 2024 (contre près de 32,22 % en 2020). Une augmentation directement liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'autour de 220 300 euros de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des 1 504 230 € perçus en 2020 avec un taux resté à près de 11,31 %. Un séisme pour les budgets des communes réduisant considérablement sa portée et obligeant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Résultat des élections municipales 2020 : comment Patrick Maugard s'est imposé à Castelnaudary Les résultats des précédentes municipales à Castelnaudary ont offert un enseignement précieux sur l'équilibre des forces locales. Dès le premier tour, Patrick Maugard (Divers gauche) a pris l'ascendant sur ses rivaux en recueillant 1 926 soutiens (65,80%). Sur la seconde marche, Guy Thomas (Divers droite) a capté 21,28% des bulletins valides. Ce succès d'emblée du candidat Divers gauche a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes inutile. Pour ces municipales 2026 à Castelnaudary, cette dynamique sert de matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Pour les opposants, renverser une majorité aussi écrasante représentera ce dimanche un défi colossal, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.