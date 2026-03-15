Résultat municipale 2026 à Castelnaudary (11400) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Castelnaudary a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Castelnaudary, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Castelnaudary [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe GREFFIER
Philippe GREFFIER (27 élus) CASTELNAUDARY EN CONFIANCE 		2 559 60,71%
  • Philippe GREFFIER
  • Hélène GIRAL
  • François DEMANGEOT
  • Marie DE ALMEIDA
  • Gérard SÉMAT
  • Prescillia GRANIER
  • Christophe GIRY
  • Sabine CHABERT
  • Philippe GUIRAUD
  • Afaf PERRIN
  • Jean-François VÉRONIN-MASSET
  • Gladys KICHKOFF
  • Javier DE LA CASA
  • Melker GHROUS
  • Patrick FREUDENREICH
  • Jacqueline RATABOUIL
  • Didier GANGLOFF
  • Audrey GAÏANI
  • Bruno PERLES
  • Brigitte BATIGNE
  • Michel RATABOUIL
  • Maëva CHANCROGNE
  • Max VIALARET
  • Élisabeth ESCAFRE
  • Quentin ESTRADE
  • Fabienne BARBAUD
  • Éric LAMMOGLIA
Jean-Baptiste MOUTON
Jean-Baptiste MOUTON (6 élus) CASTELNAUDARY D'ABORD 		1 656 39,29%
  • Jean-Baptiste MOUTON
  • Audrey FONTÈS
  • Fabien CADEL
  • Sandrine FERNANDEZ
  • Gérard MONDRAGON
  • Jeanne DIJOU
Participation au scrutin Castelnaudary
Taux de participation 57,62%
Taux d'abstention 42,38%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,20%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,64%
Nombre de votants 4 338

Source : ministère de l’Intérieur

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