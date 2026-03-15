Résultat de l'élection municipale 2026 à Castelsarrasin : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Castelsarrasin [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Castelsarrasin sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Castelsarrasin.
L'actu des élections municipales 2026 à Castelsarrasin
12:05 - Tenez-vous informé sur les municipales à Castelsarrasin
En 2026, les 9 856 votants de Castelsarrasin sont appelés aux urnes pour les élections municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin local va déterminer la future orientation politique de la ville. Quel regard porter sur la gestion de la ville depuis 2020 ? La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est en ligne plus bas dans cette page. Pour faire leur devoir électoral, les votants de la ville peuvent se rendre aux urnes entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 7 bureaux de vote de Castelsarrasin. Pour une notification gratuite des résultats du premier tour des élections municipales à Castelsarrasin dès leur parution, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Castelsarrasin
|Tête de listeListe
|
Cyril Jannic
Liste du Rassemblement National
AGIR POUR CASTELSARRASIN
|
|
Jean-Philippe Besiers
Liste divers centre
POUR CASTEL TOUT SIMPLEMENT
|
|
Julien Sueres
Liste d'union à gauche
Castelsarrasin en commun
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Philippe Besiers (25 élus) Pour castel tout simplement
|2 039
|51,90%
|
|André Angles (6 élus) Tous pour castelsarrasin
|1 401
|35,66%
|
|Eric Benech (2 élus) Castel ensemble
|488
|12,42%
|
|Participation au scrutin
|Castelsarrasin
|Taux de participation
|41,10%
|Taux d'abstention
|58,90%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 012
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Philippe Besiers Pour castel tout simplement
|1 790
|43,48%
|André Angles Tous pour castelsarrasin
|1 209
|29,37%
|Eric Benech Castel ensemble
|834
|20,26%
|Françoise Tardin Pour mieux vivre a castelsarrasin
|283
|6,87%
|Participation au scrutin
|Castelsarrasin
|Taux de participation
|43,27%
|Taux d'abstention
|56,73%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 212
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Philippe Besiers (27 élus) Pour castel, tout simplement
|3 872
|63,05%
|
|Bernard Dagen (6 élus) Castel d'abord
|2 269
|36,94%
|
|Participation au scrutin
|Castelsarrasin
|Taux de participation
|66,27%
|Taux d'abstention
|33,73%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,08%
|Nombre de votants
|6 402
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Philippe Besiers Pour castel, tout simplement
|2 797
|46,72%
|Bernard Dagen Castel d'abord
|2 126
|35,51%
|Pascal Granié Une nouvelle voie pour castelsarrasin
|1 063
|17,75%
|Participation au scrutin
|Castelsarrasin
|Taux de participation
|64,37%
|Taux d'abstention
|35,63%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,64%
|Nombre de votants
|6 212
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