Résultat de l'élection municipale 2026 à Castelsarrasin : les infos en direct

Programme de Cyril Jannic à Castelsarrasin (AGIR POUR CASTELSARRASIN)

Sécurité

La sécurité est présentée comme la priorité absolue pour la ville de Castelsarrasin. Un plan d'action concret inclut la création d'une police municipale structurée et le renforcement de la vidéoprotection. Ces mesures visent à lutter contre les incivilités et à garantir un cadre de vie serein pour tous les citoyens.

Cadre de vie

Améliorer le cadre de vie est essentiel pour rendre Castelsarrasin plus agréable à vivre. Cela implique un plan d'embellissement du centre-ville, ainsi qu'un entretien régulier des espaces publics et de la voirie. L'objectif est de créer une ville propre et respectée, où chacun se sente bien.

Finances

Une gestion financière responsable est au cœur du projet municipal. Aucun hausse des taux d'imposition n'est prévue, et les dépenses de fonctionnement seront maîtrisées. Chaque euro dépensé sera justifié et orienté vers l'intérêt général, garantissant ainsi une transparence totale.

Proximité

La proximité entre la mairie et les habitants est une valeur fondamentale du projet. Cela se traduit par des permanences hebdomadaires du maire et des consultations citoyennes régulières. L'objectif est d'assurer une communication claire et de rendre l'information accessible à tous les citoyens de Castelsarrasin.