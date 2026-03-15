Résultat de l'élection municipale 2026 à Castelsarrasin : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Castelsarrasin

Tête de listeListe
Cyril Jannic
Cyril Jannic Liste du Rassemblement National
AGIR POUR CASTELSARRASIN
  • Cyril Jannic
  • Marine Hamelet
  • Marc de Vergnette de Lamotte
  • Laëtitia Molinier
  • Valentin Laporte
  • Emily Combalbert
  • Axel Martin
  • Françoise Clavel
  • David Ghibaudo
  • Marie-Claude Roch
  • Vincent Delrieux
  • Alexandra Lebourg
  • Geoffrey Mateos
  • Laurence Angé
  • Jean-Yves Favaro
  • Marie-Claude Carles
  • Nicolas Testut
  • Graziela Dominice
  • Edmond Dominati
  • Chantal Dorigne
  • Georges Duffau
  • Raymonde Lafon
  • Guillaume Mayanobe
  • Laura Morand
  • Jean-Claude Lafon
  • Laeticia Voeltzel
  • Frédéric Rezzonico
  • Sylvie Trémon
  • Laurent Bernadi
  • Patricia Mestre
  • Gérard Vergnes
  • Stéphanie Roux
  • Maurice Chambal
  • Sylvie Canitrot
  • Luc Miramont
Jean-Philippe Besiers
Jean-Philippe Besiers Liste divers centre
POUR CASTEL TOUT SIMPLEMENT
  • Jean-Philippe Besiers
  • Marie-Christine Peccolo
  • Alex Remia
  • Lydie Bence
  • Jean-Philippe Ferval
  • Muriel Cardona
  • Serge Rouzie
  • Marie Sierra
  • David Eidesheim
  • Marie-Laure Thedie
  • Serge Durrens
  • Julie Fourment
  • Philippe Bon
  • Hélène Furlan
  • Fabrice Bely
  • Françoise Fernandez
  • Serge Lannes
  • Marie Lucas
  • Jérémi Nougarede
  • Géraldine Duffils
  • Jean-Armand Lalane
  • Laura Aperto
  • Pascal Puybonnieux
  • Sabine Frezabeu
  • Christophe Delpech
  • Margot Mules
  • Frédéric Deleau
  • Laetitia Delthil
  • Gilbert Maureau
  • Céline Payssot
  • Bernard Gontrand
  • Annick Rouaix
  • Michel Delsol
Julien Sueres
Julien Sueres Liste d'union à gauche
Castelsarrasin en commun
  • Julien Sueres
  • Hélène Lamorlette
  • Maximilien Reynes Dupleix
  • Karine Mateos
  • David Calmejane
  • Virginie Merce
  • Adil Ait M'Hand
  • Chloe Lutard
  • Jerome Faure
  • Marine Torres
  • Wassim Ennegadi
  • Camille Tiahoira
  • Rayan Sueres
  • Nina Matranga
  • Amir Essafi
  • Monica Da Cruz
  • Georges Ramet
  • Annick Lesoin
  • Christian Garcia
  • Christine Questel
  • Jean-Pierre Castro
  • Nathalie Lefebvre
  • Samuel Ferreri
  • Marie-Linda Pothin
  • Philippe Tardin
  • Joséphine Borredon
  • Davy Giorza
  • Barbara Brozille
  • Robert Houzee
  • Daniele Lacombe
  • Michel Bertrand
  • Dounia Hamid
  • Patrick Malphettes

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Philippe Besiers
Jean-Philippe Besiers (25 élus) Pour castel tout simplement 		2 039 51,90%
  • Jean-Philippe Besiers
  • Céline Auge
  • Michel Pons
  • Jeannine Bajon-Arnal
  • Eric Kozlowski
  • Nathalie Carre
  • Jean-Philippe Ferval
  • Muriel Cardona
  • Alex Remia
  • Nadia Betin
  • David Eidesheim
  • Marie-Christine Peccolo
  • Serge Durrens
  • Christiane Tressens
  • Serge Lannes
  • Françoise Fernandez
  • Jean-Armand Lalane
  • Marie Lucas-Malvestio
  • Michel Dal Corso
  • Hélène Furlan
  • Mathieu Dumas
  • Isabelle De La Vega
  • Christian Paes
  • Sabine Frezabeu
  • Alain Fourlenti
André Angles
André Angles (6 élus) Tous pour castelsarrasin 		1 401 35,66%
  • André Angles
  • Marie-Claire Caverzan
  • Philippe Bon
  • Marie Sierra
  • Bernard Chauderon
  • Annette Letur
Eric Benech
Eric Benech (2 élus) Castel ensemble 		488 12,42%
  • Eric Benech
  • Amina Chaouane
Participation au scrutin Castelsarrasin
Taux de participation 41,10%
Taux d'abstention 58,90%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 012

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Philippe Besiers
Jean-Philippe Besiers Pour castel tout simplement 		1 790 43,48%
André Angles
André Angles Tous pour castelsarrasin 		1 209 29,37%
Eric Benech
Eric Benech Castel ensemble 		834 20,26%
Françoise Tardin
Françoise Tardin Pour mieux vivre a castelsarrasin 		283 6,87%
Participation au scrutin Castelsarrasin
Taux de participation 43,27%
Taux d'abstention 56,73%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 212

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Philippe Besiers
Jean-Philippe Besiers (27 élus) Pour castel, tout simplement 		3 872 63,05%
  • Jean-Philippe Besiers
  • Nathalie Robin
  • Alex Remia
  • Jeanine Bajon-Arnal
  • Eric Kozlowski
  • Nadia Hurreau-Sauvet
  • Michel Pons
  • Muriel Cardona
  • Thierry Costes
  • Véronique Campourcy
  • Serge Lannes
  • Christiane Tressens
  • Jean-Paul Imbert
  • Nadia Betin
  • Robert Benech
  • Céline Auge
  • Michel Dal Corso
  • Marie-Christine Peccolo
  • Max Durieu
  • Geneviève Queval
  • Jean-Philippe Ferval
  • Sylvie Riedi
  • Jean-Pierre Fraiche
  • Françoise Fernandez
  • Jean-Armand Lalane
  • Martine Dulucq
  • Philippe Franceries
Bernard Dagen
Bernard Dagen (6 élus) Castel d'abord 		2 269 36,94%
  • Bernard Dagen
  • Monique Loubieres-Arnal
  • André Angles
  • Anne Haudelayous
  • Jean-Pierre Bonnevie
  • Corinne Gambara
Participation au scrutin Castelsarrasin
Taux de participation 66,27%
Taux d'abstention 33,73%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,08%
Nombre de votants 6 402

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Philippe Besiers
Jean-Philippe Besiers Pour castel, tout simplement 		2 797 46,72%
Bernard Dagen
Bernard Dagen Castel d'abord 		2 126 35,51%
Pascal Granié
Pascal Granié Une nouvelle voie pour castelsarrasin 		1 063 17,75%
Participation au scrutin Castelsarrasin
Taux de participation 64,37%
Taux d'abstention 35,63%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,64%
Nombre de votants 6 212

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