Résultat de l'élection municipale 2026 à Castelsarrasin : les résultats du 2e tour

Programme de Cyril Jannic à Castelsarrasin (AGIR POUR CASTELSARRASIN)

Sécurité

La sécurité est présentée comme la priorité absolue pour Castelsarrasin. Un plan d'action comprend la création d'une police municipale structurée et le renforcement de la vidéoprotection. La lutte contre les incivilités et le rétablissement de l'éclairage nocturne sont également des mesures essentielles pour garantir un cadre de vie serein.

Cadre de vie

Un projet d'embellissement du centre-ville vise à rendre Castelsarrasin plus agréable à vivre. Cela inclut la végétalisation des espaces publics et un entretien régulier de la voirie. L'objectif est de créer une ville propre et respectée, où les habitants peuvent se sentir bien.

Finances

Une gestion financière responsable est au cœur du projet municipal. Il est prévu de ne pas augmenter les taux d'imposition communaux et de maîtriser les dépenses de fonctionnement. Chaque euro dépensé sera justifié et orienté vers l'intérêt général, garantissant ainsi la transparence financière.

Proximité

La proximité entre la mairie et les habitants est essentielle pour une gouvernance efficace. Des consultations citoyennes et une permanence hebdomadaire du maire sont mises en place pour favoriser l'écoute. L'objectif est de rendre l'information municipale plus accessible et de renforcer le lien avec les citoyens.