Résultat de l'élection municipale 2026 à Castelsarrasin : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Castelsarrasin

Le deuxième tour des élections municipales à Castelsarrasin a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Cyril Jannic
Cyril Jannic Liste du Rassemblement National
AGIR POUR CASTELSARRASIN
  • Cyril Jannic
  • Marine Hamelet
  • Marc de Vergnette de Lamotte
  • Laëtitia Molinier
  • Valentin Laporte
  • Emily Combalbert
  • Axel Martin
  • Françoise Clavel
  • David Ghibaudo
  • Marie-Claude Roch
  • Vincent Delrieux
  • Alexandra Lebourg
  • Geoffrey Mateos
  • Laurence Angé
  • Jean-Yves Favaro
  • Marie-Claude Carles
  • Nicolas Testut
  • Graziela Dominice
  • Edmond Dominati
  • Chantal Dorigne
  • Georges Duffau
  • Raymonde Lafon
  • Guillaume Mayanobe
  • Laura Morand
  • Jean-Claude Lafon
  • Laetitia Voeltzel
  • Frédéric Rezzonico
  • Sylvie Trémon
  • Laurent Bernadi
  • Patricia Mestre
  • Gérard Vergnes
  • Stéphanie Roux
  • Maurice Chambal
  • Sylvie Canitrot
  • Luc Miramont
Jean-Philippe Besiers
Jean-Philippe Besiers Liste divers centre
POUR CASTEL TOUT SIMPLEMENT
  • Jean-Philippe Besiers
  • Marie-Christine Peccolo
  • Alex Remia
  • Lydie Bence
  • Jean-Philippe Ferval
  • Muriel Cardona
  • Serge Rouzie
  • Marie Sierra
  • David Eidesheim
  • Marie-Laure Thedie
  • Serge Durrens
  • Julie Fourment
  • Philippe Bon
  • Hélène Furlan
  • Fabrice Bely
  • Françoise Fernandez
  • Serge Lannes
  • Marie Lucas
  • Jérémi Nougarede
  • Géraldine Duffils
  • Jean-Armand Lalane
  • Laura Aperto
  • Pascal Puybonnieux
  • Sabine Frezabeu
  • Christophe Delpech
  • Margot Mules
  • Frédéric Deleau
  • Laetitia Delthil
  • Gilbert Maureau
  • Céline Payssot
  • Bernard Gontrand
  • Annick Rouaix
  • Michel Delsol
Julien Sueres
Julien Sueres Liste d'union à gauche
Castelsarrasin en commun
  • Julien Sueres
  • Hélène Lamorlette
  • Maximilien Reynes-Dupleix
  • Karine Mateos
  • David Calmejane
  • Virginie Merce
  • Adil Ait M'Hand
  • Chloe Lutard
  • Jerome Faure
  • Marine Torres
  • Wassim Ennegadi
  • Camille Tiahoira
  • Rayan Sueres
  • Nina Matranga
  • Amir Essafi
  • Monica Da Cruz
  • Georges Ramet
  • Annick Lesoin
  • Christian Garcia
  • Christine Questel
  • Jean-Pierre Castro
  • Nathalie Lefebvre
  • Samuel Ferreri
  • Marie Linda Pothin
  • Philippe Jacques Tardin
  • Joséphine Borredon
  • Davy Giorza
  • Barbara Brozille
  • Robert Houzee
  • Daniele Lacombe
  • Michel Bertrand
  • Dounia Hamid
  • Patrick Malphettes

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Castelsarrasin

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Philippe BESIERS
Jean-Philippe BESIERS (Ballotage) POUR CASTEL TOUT SIMPLEMENT 		2 403 43,49%
Cyril JANNIC
Cyril JANNIC (Ballotage) AGIR POUR CASTELSARRASIN 		2 204 39,88%
Julien SUERES
Julien SUERES (Ballotage) Castelsarrasin en commun 		919 16,63%
Participation au scrutin Castelsarrasin
Taux de participation 56,88%
Taux d'abstention 43,12%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,20%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,11%
Nombre de votants 5 657

Source : ministère de l’Intérieur

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