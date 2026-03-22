Résultat de l'élection municipale 2026 à Castelsarrasin : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Castelsarrasin [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Castelsarrasin sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Castelsarrasin.
L'actu des élections municipales 2026 à Castelsarrasin
11:48 - Un premier constat à Castelsarrasin avec les résultats du 1er tour
Dans le cadre du premier tour des municipales à Castelsarrasin, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 43,12 %. Au terme de ce vote, c'est Jean-Philippe Besiers (Divers centre) qui a pris l'avantage en récoltant 43,49 % des suffrages exprimés. Derrière, Cyril Jannic (Rassemblement National) s'est classé deuxième avec 39,88 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Jean-Philippe Besiers a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020. Pour compléter ce tableau, avec 16,63 %, Julien Sueres (Union de la gauche) s'est classé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Castelsarrasin
Le deuxième tour des élections municipales à Castelsarrasin a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Cyril Jannic
Liste du Rassemblement National
AGIR POUR CASTELSARRASIN
|
|
Jean-Philippe Besiers
Liste divers centre
POUR CASTEL TOUT SIMPLEMENT
|
|
Julien Sueres
Liste d'union à gauche
Castelsarrasin en commun
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Castelsarrasin
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Philippe BESIERS (Ballotage) POUR CASTEL TOUT SIMPLEMENT
|2 403
|43,49%
|Cyril JANNIC (Ballotage) AGIR POUR CASTELSARRASIN
|2 204
|39,88%
|Julien SUERES (Ballotage) Castelsarrasin en commun
|919
|16,63%
|Participation au scrutin
|Castelsarrasin
|Taux de participation
|56,88%
|Taux d'abstention
|43,12%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,20%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,11%
|Nombre de votants
|5 657
Source : ministère de l’Intérieur
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