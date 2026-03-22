Résultat de l'élection municipale 2026 à Castillonnès : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Castillonnès [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Castillonnès sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Castillonnès.
L'actu des élections municipales 2026 à Castillonnès
16:47 - Le bilan des dernières élections municipales à Castillonnès
Il peut être édifiant de se pencher sur les résultats du dernier scrutin municipal à Castillonnès. Au soir du premier tour à l'époque, Christian Ferullo a devancé tous ses adversaires en rassemblant 34,12% des bulletins. Sur la seconde marche, Laurence Rouchaud a obtenu 196 voix (33,44%). Enfin, on retrouvait Pierre Sicaud, rassemblant 32,42% des voix. Le faible gap entre les deux premiers ouvrait la porte à un 2e tour serré. Faute de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Pierre Sicaud l'a finalement emporté avec 233 suffrages (35,14%), face à Christian Ferullo s'adjugeant 231 électeurs inscrits (34,84%) et Laurence Rouchaud réunissant 199 électeurs (30,01%). L'affrontement a répondu à toutes les attentes avec un vote demeuré notablement serré jusqu'à la proclamation des résultats. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Bien que Christian Ferullo ait puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 35 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter.
13:58 - Le 2e tour des élections à Castillonnès donne lieu à une triangulaire incertaine
Sont donc alignés pour ce second passage dans les isoloirs ce dimanche : Sébastien Maurès avec la liste "Castillonnès Avec Vous" (DIV), Laurence Rouchaud (DIV) et sa liste "Ensemble Pour Demain" et Jean-Louis De Biasi sous l'étiquette DIV ("Un Regard Neuf Pour Castillonnès"), comme l'indiquent les candidatures officielles pour le deuxième tour rendues publiques par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Pour faire leur devoir civique, les résidents de la ville peuvent se rendre aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture du bureau de vote de Castillonnès.
11:59 - Quels sont les rapports de force à Castillonnès pour ce 2e tour de l'élection ?
Dans le cadre du premier tour des municipales à Castillonnès, c'est Laurence Rouchaud qui a pris la tête avec 45,92 % des bulletins valides. Dans son sillage, Sébastien Maurès s'est classé deuxième avec 34,72 %. La différence, de plus de 10 points, a illustré une nette domination. Laurence Rouchaud s'est emparée de la tête et a ainsi amélioré son classement d'il y a six ans, et elle s'est envolée avec 12,48 points supplémentaires. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Jean-Louis De Biasi s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Enfin, concernant la participation à Castillonnès, le vote a enregistré un taux d'abstention de 27,56 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Castillonnès
Le deuxième tour des élections municipales à Castillonnès a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Sébastien Maurès
Divers
Castillonnès avec vous
|
|
Laurence Rouchaud
Divers
ENSEMBLE POUR DEMAIN
|
|
Jean-Louis de Biasi
Divers
UN REGARD NEUF POUR CASTILLONNÈS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Castillonnès
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurence ROUCHAUD (Ballotage) ENSEMBLE POUR DEMAIN
|287
|45,92%
|Sébastien MAURÈS (Ballotage) Castillonnès avec vous
|217
|34,72%
|Jean-Louis DE BIASI (Ballotage) UN REGARD NEUF POUR CASTILLONNÈS
|121
|19,36%
|Participation au scrutin
|Castillonnès
|Taux de participation
|72,44%
|Taux d'abstention
|27,56%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,99%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,15%
|Nombre de votants
|652
Source : ministère de l’Intérieur
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