Résultat de l'élection municipale 2026 à Castillonnès : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Castillonnès

Le deuxième tour des élections municipales à Castillonnès a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Sébastien Maurès
Sébastien Maurès Divers
Castillonnès avec vous
  • Sébastien Maurès
  • Isabelle Brousseau
  • Jérôme Pascal Buil
  • Madison Le Masson-Paret
  • Christian Birginie
  • Cécile Thérèse Hegon
  • Frédéric Reynaud
  • Cassandre Greil
  • Jean Patrick Marquet
  • Héloïse Thereau
  • Marc Cera
  • Bernadette Touquette
  • Nicolas Marsal
  • Ivana Celotto
  • Richard Bogg
  • Colette Adrienne Anastase Schepens
  • Quentin Bouyne
Laurence Rouchaud
Laurence Rouchaud Divers
ENSEMBLE POUR DEMAIN
  • Laurence Rouchaud
  • Olivier Brement
  • Caroline Bazzoli
  • Florent Delpech
  • Gaelle Puissant
  • Eric Terrier
  • Justine Amblard
  • Baptiste Supan
  • Justine Burley
  • Philippe Maspeyre
  • Roselyne Fray
  • Alain Martinet
  • Josette Destang
  • Stephane Delobel
  • Claire Feyte
Jean-Louis de Biasi
Jean-Louis de Biasi Divers
UN REGARD NEUF POUR CASTILLONNÈS
  • Jean-Louis de Biasi
  • Dominique Windels
  • Jean-Jacques Labrunie
  • Camille Dubourg
  • Thibaut Ducasse
  • Gaelle Baudin
  • Sébastien Moreau
  • Nancy Deville
  • Belarmino Moreira
  • Evelyne Giraud
  • Marc Marchal
  • Virginie Beaujot
  • Daniel Gombaud
  • Delphine Deveaux
  • Louis de Biasi
  • Renée Serpollier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Castillonnès

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurence ROUCHAUD
Laurence ROUCHAUD (Ballotage) ENSEMBLE POUR DEMAIN 		287 45,92%
Sébastien MAURÈS
Sébastien MAURÈS (Ballotage) Castillonnès avec vous 		217 34,72%
Jean-Louis DE BIASI
Jean-Louis DE BIASI (Ballotage) UN REGARD NEUF POUR CASTILLONNÈS 		121 19,36%
Participation au scrutin Castillonnès
Taux de participation 72,44%
Taux d'abstention 27,56%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,99%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,15%
Nombre de votants 652

Source : ministère de l’Intérieur

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