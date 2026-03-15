Résultat municipale 2026 à Castillonnès (47330) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Castillonnès a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Castillonnès, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Castillonnès [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurence ROUCHAUD
Laurence ROUCHAUD ENSEMBLE POUR DEMAIN 		287 45,92%
Sébastien MAURÈS
Sébastien MAURÈS Castillonnès avec vous 		217 34,72%
Jean-Louis DE BIASI
Jean-Louis DE BIASI UN REGARD NEUF POUR CASTILLONNÈS 		121 19,36%
Participation au scrutin Castillonnès
Taux de participation 72,44%
Taux d'abstention 27,56%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,99%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,15%
Nombre de votants 652

Source : ministère de l’Intérieur

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