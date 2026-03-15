En direct

19:18 - Élections municipales à Castillonnès : un éclairage démographique Devant le bureau de vote de Castillonnès, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour se rendre aux urnes. Avec une population de 1 359 habitants répartis dans 887 logements, cette localité présente une densité de 70 habitants par km². L'existence de 148 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la localité, 27% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 34,72% de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, dont 31,58% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, 26,78% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 328,64 euros, accable une commune qui aspire à un avenir prospère. Castillonnès incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en constante évolution.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en progression à Castillonnès Le RN n'avait pas concouru au moment de la dernière campagne municipale à Castillonnès en 2020, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 26,58% des suffrages lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 48,34% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient accordé 21,96% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second tour, le RN obtenait 57,07% des voix dans la commune. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 35,81% aux élections européennes. Les législatives enfin offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 39,86% pour le RN. Il finira avec 41,32% lors du vote final.

16:58 - La commune de Castillonnès plutôt mobilisée lors des élections L'abstention à Castillonnès constituera un véritable pivot de cette municipale 2026. En 2020, l'abstention avait culminé à 36,15 % au premier round, très en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale. 597 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors qu'en raison de l'épidémie de coronavirus, un grand nombre de votants avaient choisi de ne pas se déplacer. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est cependant stabilisé à 22,76 %. Si la nature de ces scrutins se distingue des enjeux purement locaux, les élections législatives de 2022 et 2024 peuvent tout à fait être mises en perspective. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 48,07 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 29,38 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 45,17 % d'abstention. Cette photographie des urnes depuis six ans établit in fine que le territoire s'affirme comme une contrée globalement épargnée par l'abstention par rapport au reste du pays.

15:59 - Les scrutins de 2024 : quel verdict à Castillonnès ? À l'occasion du scrutin européen de juin 2024, les citoyens de Castillonnès avaient placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 35,81% des inscrits. Annick Cousin (Rassemblement National) avait ensuite remporté au premier tour des législatives à Castillonnès une vingtaine de jours plus tard avec 39,86%. Guillaume Lepers (Divers droite) terminait à la deuxième place avec 28,96%. Au second tour, c'est en revanche Guillaume Lepers (Divers droite) qui a raflé la mise avec 58,68% des suffrages exprimés. La préférence des électeurs de Castillonnès a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait refléter une terre marquée par le macronisme, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme un territoire bleu marine.

14:57 - Au vu des derniers scrutins, Castillonnès reste un territoire tourné vers le centre-droit Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Castillonnès était marquée par la domination d'Emmanuel Macron avec 28,34% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 26,58%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 51,66% pour Emmanuel Macron, contre 48,34% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Castillonnès plébiscitaient Olivier Damaisin (Ensemble !) avec 24,78% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Annick Cousin (Rassemblement National) en première position avec 57,07% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Castillonnès un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - Castillonnès : la situation fiscale observée à l'approche des municipales Alors que les impôts locaux se sont alourdis à Castillonnès entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 12,88 % en 2024 (dernières données disponibles), ce qui représente un montant de 43 800 €, en net recul par rapport aux 203 100 euros engrangés en 2020. Abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, cette imposition est désormais limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Son taux à Castillonnès s'est établi à 40,91 % en 2024 (contre 13,58 % en 2020). La moyenne en France, avoisinant les 40 % et en hausse de 1,2 point en quatre ans, permet de contextualiser ce résultat. Cette hausse est généralement purement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements depuis la réforme. Avec toutes ces données, le montant moyen payé par foyer fiscal à Castillonnès a atteint environ 874 euros en 2024 (contre 534 € en 2020).

11:59 - Le résultat de la dernière élection à Castillonnès Les résultats des dernières municipales à Castillonnès ont fourni un constat instructif sur l'équilibre des forces locales. Lors de la première manche électorale, Christian Ferullo a terminé en tête en totalisant 200 soutiens (34,12%). À sa poursuite, Laurence Rouchaud a rassemblé 33,44% des votes. Pierre Sicaud était troisième, s'adjugeant 190 électeurs (32,42%). Le petit écart dans le groupe de tête débouchait sur un 2ème tour nébuleux. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes qualifiées. Pierre Sicaud l'a finalement emporté avec 233 suffrages (35,14%), face à Christian Ferullo qui a obtenu 34,84% des électeurs et Laurence Rouchaud obtenant 30,01% des suffrages. Comme le laissait entrevoir le scrutin initial, le scrutin est demeuré particulièrement disputé jusqu'à la toute fin. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Christian Ferullo a certes puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 35 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter.