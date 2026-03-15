Résultat de l'élection municipale 2026 à Castres : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Castres

Tête de listeListe
Sahel Beriouni Poitevineau
Sahel Beriouni Poitevineau Liste d'union à gauche
CASTRES EN COMMUN !
  • Sahel Beriouni Poitevineau
  • Nathalie Rayssiguie
  • Jean-Antoine Escande
  • Martine Gilmer
  • Boukil Hamria
  • Manon Viala
  • Philippe Mercier
  • Christine Ramos
  • Pascal Chavernac
  • Véronique Charmeux
  • Franck Fourtanier
  • Catherine Jeancolas
  • Robin Napoli
  • Razena Chanfi Mari
  • Maxence Okan
  • Florence Ramon
  • Rémy Teissier
  • Stephanie Lavanant
  • Dominique Pinon
  • Corine Galibert
  • Jeffrey Perrin
  • Isabelle Trouillet
  • Mario Monserrat
  • Fanny Pinel
  • Daniel Deheurles
  • Delphine Tournier
  • Gregory Goffre
  • Barta Metahri
  • Gérard Charpentier
  • Aline Harfouche
  • Patrick Parot
  • Virginie Dalla Rosa
  • Jerôme Albinet
  • Claire Druilhe
  • Anthony Jimenez-Vazquez
  • Dominique Edde
  • Jorge Perez
  • Catherine Bonnin
  • Bruno Lafuente
  • Chantal Di Giosia
  • Antonio de Carvalho
  • Helene Brunet
  • Laurent Bru
  • Lisa Mathieu-Smouts
Arnaud Bousquet
Arnaud Bousquet Liste divers droite
UN NOUVEL ÉLAN POUR CASTRES
  • Arnaud Bousquet
  • Eve Bugis
  • Michel Houx
  • Isabelle Jury
  • Mayeul Laborde
  • Lucie Clauzel
  • Jean-François Clamour
  • Valérie Palma
  • Adam Laponterique
  • Geneviève Vicente
  • Christophe Sanchez
  • Baya Algay
  • Antony Perez
  • Claire Grao
  • Naim Azrague
  • Marie Barlerin
  • Jean-Luc Egenschwiller
  • Christine Carneau
  • Christian Rigal
  • Marie-Elisabeth Mialhe
  • Anthony Contreral
  • Christine Pecalvel
  • Rémi Brassac
  • Carole Pujol
  • Yvan Salvetat
  • Eliane Darnatigues
  • Patrice Buffet
  • Isabelle Busson
  • Thibault Guillaume
  • Maryam Prat
  • Michel Laclavetine
  • Christelle Poirier
  • Henri-Paul Fabas
  • Vanessa Soulié
  • Eric Fargues
  • Martine Madaule
  • Pierre Morales
  • Odile Chabbert
  • Stephane Amettler
  • Marie-Elisabeth Andres
  • Patrick Fricard
  • Caroline Escriva
  • Daniel Callejon
  • Brigitte Poursines
Xavier Bories
Xavier Bories Liste divers droite
CASTRES AU COEUR
  • Xavier Bories
  • Julie Capo Ortega
  • Pierre Galibert
  • Malvina Beziat
  • Nicolas Bascoul
  • Laurence Alayrac
  • Laurent Picouza
  • Elodie Cathala
  • Kendrick Tableau
  • Ilona Miralles
  • Jean-François Falgayrettes
  • Véronique Peltant
  • Olivier Fabre
  • Véronique Michetti
  • Frédéric Bonnet
  • Christel Vasquez
  • Kamel Telali
  • Cécile Boullault
  • Bertrand de Fonds-Montmaur
  • Fatiha Reiki
  • Olivier Guy
  • Christel Aizes
  • Pierre-Marie Pradalie
  • Véronique Gayet
  • Gheorghe Ilisescu
  • Anne-Marie Gayraud
  • Yannick Canadas
  • Marie Fatima Aussenac
  • Julien Joligard
  • Ana Sofia Marques Batista
  • Patrick Collet
  • Bérengère Heras-Borao
  • Thomas Plo
  • Marie Vaujour
  • Charles Ferreira
  • Margaux Berthaud Parra
  • Antoine Perez
  • Lisa Souillart
  • Jean-Michel Auret
  • Marion Stenegre
  • Christophe Castanet
  • Anna Cabrera
  • Kevin Gasc
  • Emilie Andreu
Florian Azéma
Florian Azéma Liste du Rassemblement National
POUR L'AVENIR DE CASTRES
  • Florian Azéma
  • Virginie Callejon
  • Stephane Crottes
  • Aurélie Catherin
  • Jean-Paul Piloz
  • Justyne Bugeard
  • Jérôme Guy
  • Pascale Didelon
  • Maxime Caron
  • Béatrice Guillot
  • Michel Parrat
  • Isabelle Landes
  • Léo Barthes
  • Cirene Paparotti
  • Melvin Bonnery Lamarque
  • Vaimihi Tapii
  • Bernard Amiel
  • Sharon Caty
  • Stéphane Bardy
  • Laurence Viala
  • Loris Aldebert
  • Magdolna Sarosi
  • Marc Debuchy-Maffre
  • Marie-José Labessouille
  • Didier Amalvy
  • Sophie Bourdet
  • Jacques Ros
  • Marine Michèle Nolwen Albarao
  • Cyrille Picot
  • Lucy Brignoli
  • Jean-Paul Calviac
  • Sylvie Cabannes
  • Aaron Viviès
  • Christiane Cabrol
  • David Blancart
  • Anne Aspe
  • Lionel Froger
  • Ingrid Decart
  • Thierry Richier
  • Thérèse Carriere
  • Jean-Claude Monnier
  • Nicole Barrau
  • Christian Thurwanger
Ariane Rosenau
Ariane Rosenau Liste d'extrême-gauche
Union Populaire pour Castres
  • Ariane Rosenau
  • Guillaume Siadous
  • Christine Cavalié Bedos
  • Florent Guillen
  • Sylvie Auriac
  • Jean-Christophe Fraisse
  • Céline Sèbe
  • André Martinez
  • Cécile Foinand
  • Nicola Vento
  • Dominique Gontié
  • Adrien Garcia
  • Miriam Pernet
  • Daniel Boutié
  • Nadine Toulze Durin
  • Athman Remil
  • Louane Groiseleau
  • Clément Pouzenc
  • Eveline Grieder
  • Mokhtar Chenoufi
  • Sandrine Richelle
  • Bruno Cavalié
  • Alice Faidherbe
  • Dominique Jumel
  • Maëva Biau
  • Noël Mira
  • Clémentine Allamassey
  • Jean-Luc Piana
  • Christel Gazeau
  • François Madeuf
  • Karima Boufajouje
  • Daniel Davizou
  • Safietou Seydi
  • Boris Patentreger
  • Bernadette Batignes
  • Nicolas Baron
  • Marie Tirefort
  • Cyprien Veaute
  • Ambre de Pooter
  • Alexandre Leblanc
  • Sabrina Dafir
  • Clément Carriol
  • Cassandra Dupé
Guillaume Arcese
Guillaume Arcese Liste divers centre
CASTRES, NOTRE VILLE
  • Guillaume Arcese
  • Marie-France Fabre
  • Christophe Marth
  • Christine Sebbag
  • Marc Desplas
  • Marion David
  • Yohan Verdeil
  • Sophie Nicolau-Guillaumet
  • Michel Clanet
  • Emmanuelle Petitjean
  • Nicolas Marais
  • Christine Brunas
  • Jean-Luc Paradis
  • Christelle Rutkowski
  • Orlando Ceglia
  • Céline Benech
  • Régis Beaussant
  • Judith Laurent
  • Vincent Vache
  • Pauline Lacaille Durand
  • Jean-Marc Vieu
  • Léna Gonzalez
  • Derek Le Ven Quere
  • Vanessa Bsereni
  • Jason Watin
  • Michèle Galissard
  • Xavier Palous
  • Brigitte Barthe
  • Sylvain Bourguignon
  • Noura Zinibi
  • Martin Fontaine
  • Clémentine Augros
  • Louis Rey
  • Fabiola Charlery
  • Olivier Pernois
  • Chloé Pestana
  • Axel Benmarnia
  • Sandrine Picciolli
  • Jérôme Galinier
  • Catherine Gau
  • Jérôme Cristol
  • Magali Siguier
  • Lukas Saint-Germain
  • Marie Saragosa
  • Max Lambert
Jean Terlier
Jean Terlier Liste divers centre
CASTRES ACTIVE
  • Jean Terlier
  • Delphine Rivayran
  • Marc Baillet
  • Catherine Durand
  • Sacha Hilic
  • Nathalie de San Nicolas
  • Clément Azam
  • Sophie Grondin
  • Jean-Claude Boutes
  • Fathia Champy
  • Bruno Carivenc
  • Nadia Vuagnat
  • Romain Albert
  • Romane Paulin
  • Jacques Revol
  • Ambrine Benderdouche
  • Olivier Bringuier
  • Isabelle Faggi
  • Eric Viel
  • Christiane Passemar
  • Marc Alaux
  • Annabelle Vallet
  • Julien de Gérando
  • Muriel Delplanque
  • Christophe Mespoulede
  • Catherine Laonet
  • Lucien Millo
  • Lila Khenafif
  • Vincent Birbes
  • Sabine Bechelani
  • Anthony Lhermine
  • Sylvie Biondi
  • Ludovic Boutes
  • Virginie Aznag
  • Frédéric Bonjour
  • Sarah Tessier-Vinel
  • Malick Chaussé
  • Anissa Telli
  • Alain Vallory
  • Hakima Saad
  • Jean Beauvillain
  • Myriam Bounakoff
  • Jean-Pierre Michalon
  • Chantal Cabrol
  • Jacques Thouroude

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal Bugis
Pascal Bugis (35 élus) #castres avec vous 		6 554 57,18%
  • Pascal Bugis
  • Nathalie De Villeneuve
  • Jean-Luc Prades
  • Isabelle Jury
  • Jean-François Falgayrettes
  • Catherine Farrenq
  • Arnaud Bousquet
  • Catherine Durand
  • Jean-Philippe Audouy
  • Julie Capo Ortega
  • Xavier Bories
  • Christel Aizes
  • Xavier Azaïs
  • Geneviève Amen
  • Alain White
  • Catherine Houard
  • Patrice Buffet
  • Geneviève Vicente
  • Michel Sablayrolles
  • Catherine Colombie-Desplas
  • Eric Viel
  • Régine Massoutie-Girardet
  • Jean-François Clamour
  • Baya Algay
  • Hervé Pardo-Casado
  • Nathalie De San Nicolas
  • Yannick Canadas
  • Marie Bernadette Barlerin
  • Marc Ponnelle
  • Véronique Peltant
  • Laurent Picouza
  • Fabienne Fragiacomo
  • Alexandre Pujol
  • Fatiha Reiki
  • Guy Delbreil
Guillaume Arcese
Guillaume Arcese (4 élus) J'aime castres 		2 073 18,08%
  • Guillaume Arcese
  • Caroline Viala
  • Christophe Cousse
  • Charlotte Bodilis
André Martinez
André Martinez (3 élus) Castres ecologique et solidaire 		1 957 17,07%
  • André Martinez
  • Aline Guérin
  • Stéphane Deleforge
Jean Jacques Gros
Jean Jacques Gros (1 élu) Rassemblement castres 		877 7,65%
  • Jean Jacques Gros
Participation au scrutin Castres
Taux de participation 39,17%
Taux d'abstention 60,83%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 11 732

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal Bugis
Pascal Bugis (35 élus) Pour castres continuons 		10 343 56,85%
  • Pascal Bugis
  • Brigitte Laquais
  • Xavier Bories
  • Nathalie Balzan
  • Philippe Leroux
  • Fabienne Lévêque
  • Jacques Thouroude
  • Nathalie De Villeneuve
  • Arnaud Bousquet
  • Fabienne Fragiacomo
  • Yoan Bastos
  • Laurence Mudet
  • Michel Sablayrolles
  • Catherine Colombié-Desplas
  • Pierre Fabre
  • Geneviève Amen
  • Jean-Pierre Paris
  • Danielle Messéan De Sélorges
  • Henri Pistre
  • Sabrina Reffé
  • Daniel Callejon
  • Baya Algay
  • Guy Delbreil
  • Michèle Galissard
  • Patrice Buffet
  • Régine Massoutié
  • Guy Llopart
  • Christine Dauzats
  • Jean-Philippe Audouy
  • Jeanne-Marie Cerqueira
  • Laurent Picouza
  • Suzanne Gillet
  • Michel Mylonas
  • Sophie Desplas-Assemat
  • Alain White
Christophe Testas
Christophe Testas (6 élus) Pour un avenir à partager : le rassemblement à gauche 		5 553 30,52%
  • Christophe Testas
  • Martine Gilmer
  • Philippe Guérineau
  • Géraldine Rouquette
  • Jean-Marc Pothier
  • Martine Moron
Jean-Paul Piloz
Jean-Paul Piloz (2 élus) Castres bleu marine 		2 297 12,62%
  • Jean-Paul Piloz
  • Sandrine Laurens
Participation au scrutin Castres
Taux de participation 62,40%
Taux d'abstention 37,60%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,19%
Nombre de votants 18 792

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal Bugis
Pascal Bugis Pour castres continuons 		9 111 49,11%
Christophe Testas
Christophe Testas Pour un avenir à partager : le rassemblement à gauche 		4 646 25,04%
Jean-Paul Piloz
Jean-Paul Piloz Castres bleu marine 		2 471 13,31%
Denis Soliveres
Denis Soliveres Bien et ensemble à castres 		1 400 7,54%
Benoist Couliou
Benoist Couliou Alternatives à castres 		924 4,98%
Participation au scrutin Castres
Taux de participation 63,15%
Taux d'abstention 36,85%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,47%
Nombre de votants 19 022

Villes voisines de Castres

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