Résultat de l'élection municipale 2026 à Castres : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Castres [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Castres sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Castres.
L'actu des élections municipales 2026 à Castres
12:08 - À quelle heure ferment les bureaux de vote à Castres ?
En 2026, les 30 341 votants de Castres sont appelés aux urnes pour les municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin s’annonce déterminant pour l’avenir politique de l'agglomération. Ces six années de gestion plaident-elles pour une reconduction ou une alternance ? Plus bas dans la page vous pourrez parcourir la liste des candidats à Castres. Sachez également que les horaires d’ouverture des 28 bureaux de vote de Castres sont les suivants : de 8 heures à 18 heures en continu. La diffusion des résultats du premier tour à Castres débutera ici même à partir de 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Castres
|Tête de listeListe
|
Sahel Beriouni Poitevineau
Liste d'union à gauche
CASTRES EN COMMUN !
|
|
Arnaud Bousquet
Liste divers droite
UN NOUVEL ÉLAN POUR CASTRES
|
|
Xavier Bories
Liste divers droite
CASTRES AU COEUR
|
|
Florian Azéma
Liste du Rassemblement National
POUR L'AVENIR DE CASTRES
|
|
Ariane Rosenau
Liste d'extrême-gauche
Union Populaire pour Castres
|
|
Guillaume Arcese
Liste divers centre
CASTRES, NOTRE VILLE
|
|
Jean Terlier
Liste divers centre
CASTRES ACTIVE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascal Bugis (35 élus) #castres avec vous
|6 554
|57,18%
|
|Guillaume Arcese (4 élus) J'aime castres
|2 073
|18,08%
|
|André Martinez (3 élus) Castres ecologique et solidaire
|1 957
|17,07%
|
|Jean Jacques Gros (1 élu) Rassemblement castres
|877
|7,65%
|
|Participation au scrutin
|Castres
|Taux de participation
|39,17%
|Taux d'abstention
|60,83%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|11 732
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascal Bugis (35 élus) Pour castres continuons
|10 343
|56,85%
|
|Christophe Testas (6 élus) Pour un avenir à partager : le rassemblement à gauche
|5 553
|30,52%
|
|Jean-Paul Piloz (2 élus) Castres bleu marine
|2 297
|12,62%
|
|Participation au scrutin
|Castres
|Taux de participation
|62,40%
|Taux d'abstention
|37,60%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,19%
|Nombre de votants
|18 792
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascal Bugis Pour castres continuons
|9 111
|49,11%
|Christophe Testas Pour un avenir à partager : le rassemblement à gauche
|4 646
|25,04%
|Jean-Paul Piloz Castres bleu marine
|2 471
|13,31%
|Denis Soliveres Bien et ensemble à castres
|1 400
|7,54%
|Benoist Couliou Alternatives à castres
|924
|4,98%
|Participation au scrutin
|Castres
|Taux de participation
|63,15%
|Taux d'abstention
|36,85%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,47%
|Nombre de votants
|19 022
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