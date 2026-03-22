Résultat de l'élection municipale 2026 à Castres : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Castres [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Castres sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Castres.
L'actu des élections municipales 2026 à Castres
11:51 - Les élections municipales ont déjà livré un résultat instructif
Les élections municipales 2026 à Castres ont vu Florian Azéma (Rassemblement National) prendre la première place il y a une semaine avec 19,54 % des votes. Guillaume Arcese (Divers centre) s'est classé deuxième avec 17,32 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Arnaud Bousquet, étiqueté Divers droite, est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Plus en retrait, Jean Terlier, portant la nuance Divers centre, a obtenu 13,80 % des bulletins, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour. Enfin, concernant la participation à Castres, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 43,24 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Castres
Le deuxième tour des élections municipales à Castres a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Sahel Beriouni Poitevineau
Liste d'union à gauche
CASTRES EN COMMUN !
|
|
Arnaud Bousquet
Liste divers droite
UN NOUVEL ÉLAN POUR CASTRES
|
|
Xavier Bories
Liste divers droite
CASTRES AU COEUR
|
|
Florian Azéma
Liste du Rassemblement National
POUR L'AVENIR DE CASTRES
|
|
Guillaume Arcese
Liste divers centre
CASTRES, NOTRE VILLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Castres
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Florian AZÉMA (Ballotage) POUR L'AVENIR DE CASTRES
|3 272
|19,54%
|Guillaume ARCESE (Ballotage) CASTRES, NOTRE VILLE
|2 899
|17,32%
|Arnaud BOUSQUET (Ballotage) UN NOUVEL ÉLAN POUR CASTRES
|2 712
|16,20%
|Jean TERLIER (Ballotage) CASTRES ACTIVE
|2 311
|13,80%
|Xavier BORIES (Ballotage) CASTRES AU COEUR
|2 142
|12,79%
|Sahel BERIOUNI POITEVINEAU (Ballotage) CASTRES EN COMMUN !
|2 000
|11,95%
|Ariane ROSENAU Union Populaire pour Castres
|1 405
|8,39%
|Participation au scrutin
|Castres
|Taux de participation
|56,76%
|Taux d'abstention
|43,24%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,06%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,63%
|Nombre de votants
|17 383
Source : ministère de l’Intérieur
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