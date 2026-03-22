Résultat de l'élection municipale 2026 à Castres : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Castres

Le deuxième tour des élections municipales à Castres a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Sahel Beriouni Poitevineau
Sahel Beriouni Poitevineau Liste d'union à gauche
CASTRES EN COMMUN !
  • Sahel Beriouni Poitevineau
  • Nathalie Rayssiguie
  • Jean-Antoine Escande
  • Martine Gilmer
  • Boukil Hamria
  • Manon Viala
  • Philippe Mercier
  • Christine Ramos
  • Pascal Chavernac
  • Véronique Charmeux
  • Franck Fourtanier
  • Catherine Jeancolas
  • Robin Napoli
  • Razena Chanfi Mari
  • Maxence Okan
  • Florence Ramon
  • Rémy Teissier
  • Stephanie Lavanant
  • Dominique Pinon
  • Corine Galibert
  • Jeffrey Perrin
  • Isabelle Trouillet
  • Mario Monserrat
  • Fanny Pinel
  • Daniel Deheurles
  • Delphine Tournier
  • Gregory Goffre
  • Barta Metahri
  • Gérard Charpentier
  • Aline Harfouche
  • Patrick Parot
  • Virginie Dalla Rosa
  • Jerôme Albinet
  • Claire Druilhe
  • Anthony Jimenez-Vazquez
  • Dominique Edde
  • Jorge Perez
  • Catherine Bonnin
  • Bruno Lafuente
  • Chantal Di Giosia
  • Antonio de Carvalho
  • Helene Brunet
  • Laurent Bru
  • Lisa Mathieu-Smouts
Arnaud Bousquet
Arnaud Bousquet Liste divers droite
UN NOUVEL ÉLAN POUR CASTRES
  • Arnaud Bousquet
  • Eve Bugis
  • Michel Houx
  • Isabelle Jury
  • Mayeul Laborde
  • Lucie Clauzel
  • Bruno Carivenc
  • Nathalie de San Nicolas
  • Eric Viel
  • Geneviève Vicente
  • Jean Terlier
  • Baya Algay
  • Adam Laponterique
  • Delphine Rivayran
  • Jean-François Clamour
  • Claire Grao
  • Antony Perez
  • Marie Barlerin
  • Romain Albert
  • Valérie Palma
  • Jean-Luc Egenschwiller
  • Christine Pecalvel
  • Christian Rigal
  • Isabelle Faggi
  • Rémi Brassac
  • Fathia Champy
  • Yvan Salvetat
  • Sophie Grondin
  • Anthony Contreral
  • Marie-Elisabeth Mialhe
  • Clément Azam
  • Christine Carneau
  • Thibault Guillaume
  • Carole Pujol
  • Henri-Paul Fabas
  • Isabelle Busson
  • Eric Fargues
  • Christelle Poirier
  • Naim Azrague
  • Vanessa Soulié
  • Pierre Morales
  • Odile Chabbert
  • Patrick Fricard
  • Caroline Escriva
  • Stephane Amettler
Xavier Bories
Xavier Bories Liste divers droite
CASTRES AU COEUR
  • Xavier Bories
  • Julie Capo Ortega
  • Pierre Galibert
  • Malvina Beziat
  • Nicolas Bascoul
  • Laurence Alayrac
  • Laurent Picouza
  • Elodie Cathala
  • Kendrick Tableau
  • Ilona Miralles
  • Jean-François Falgayrettes
  • Véronique Peltant
  • Olivier Fabre
  • Véronique Michetti
  • Frédéric Bonnet
  • Christel Vasquez
  • Kamel Telali
  • Cécile Boullault
  • Bertrand de Fonds-Montmaur
  • Fatiha Reiki
  • Olivier Guy
  • Christel Aizes
  • Pierre-Marie Pradalie
  • Véronique Gayet
  • Gheorghe Ilisescu
  • Anne-Marie Gayraud
  • Yannick Canadas
  • Marie Fatima Aussenac
  • Julien Joligard
  • Ana Sofia Marques Batista
  • Patrick Collet
  • Bérengère Heras-Borao
  • Thomas Plo
  • Marie Vaujour
  • Charles Ferreira
  • Margaux Berthaud Parra
  • Antoine Perez
  • Lisa Souillart
  • Jean-Michel Auret
  • Marion Stenegre
  • Christophe Castanet
  • Anna Cabrera
  • Kevin Gasc
  • Emilie Andreu
Florian Azéma
Florian Azéma Liste du Rassemblement National
POUR L'AVENIR DE CASTRES
  • Florian Azéma
  • Virginie Callejon
  • Stephane Crottes
  • Aurélie Catherin
  • Jean-Paul Piloz
  • Justyne Bugeard
  • Jérôme Guy
  • Pascale Didelon
  • Maxime Caron
  • Béatrice Guillot
  • Michel Parrat
  • Isabelle Landes
  • Léo Barthes
  • Cirene Paparotti
  • Melvin Bonnery Lamarque
  • Vaimihi Tapii
  • Bernard Amiel
  • Sharon Caty
  • Stéphane Bardy
  • Laurence Viala
  • Loris Aldebert
  • Magdolna Sarosi
  • Marc Debuchy-Maffre
  • Marie-José Labessouille
  • Didier Amalvy
  • Sophie Bourdet
  • Jacques Ros
  • Marine Michèle Nolwen Albarao
  • Cyrille Picot
  • Lucy Brignoli
  • Jean-Paul Calviac
  • Sylvie Cabannes
  • Aaron Viviès
  • Christiane Cabrol
  • David Blancart
  • Anne Aspe
  • Lionel Froger
  • Ingrid Decart
  • Thierry Richier
  • Thérèse Carriere
  • Jean-Claude Monnier
  • Nicole Barrau
  • Christian Thurwanger
Guillaume Arcese
Guillaume Arcese Liste divers centre
CASTRES, NOTRE VILLE
  • Guillaume Arcese
  • Marie-France Fabre
  • Christophe Marth
  • Christine Sebbag
  • Marc Desplas
  • Marion David
  • Yohan Verdeil
  • Sophie Nicolau-Guillaumet
  • Michel Clanet
  • Emmanuelle Petitjean
  • Nicolas Marais
  • Christine Brunas
  • Jean-Luc Paradis
  • Christelle Rutkowski
  • Orlando Ceglia
  • Céline Benech
  • Régis Beaussant
  • Judith Laurent
  • Vincent Vache
  • Pauline Lacaille Durand
  • Jean-Marc Vieu
  • Léna Gonzalez
  • Derek Le Ven Quere
  • Vanessa Bsereni
  • Jason Watin
  • Michèle Galissard
  • Xavier Palous
  • Brigitte Barthe
  • Sylvain Bourguignon
  • Noura Zinibi
  • Martin Fontaine
  • Clémentine Augros
  • Louis Rey
  • Fabiola Charlery
  • Olivier Pernois
  • Chloé Pestana
  • Axel Benmarnia
  • Sandrine Picciolli
  • Jérôme Galinier
  • Catherine Gau
  • Jérôme Cristol
  • Magali Siguier
  • Lukas Saint-Germain
  • Marie Saragosa
  • Max Lambert

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Castres

Tête de listeListe Voix % des voix
Florian AZÉMA
Florian AZÉMA (Ballotage) POUR L'AVENIR DE CASTRES 		3 272 19,54%
Guillaume ARCESE
Guillaume ARCESE (Ballotage) CASTRES, NOTRE VILLE 		2 899 17,32%
Arnaud BOUSQUET
Arnaud BOUSQUET (Ballotage) UN NOUVEL ÉLAN POUR CASTRES 		2 712 16,20%
Jean TERLIER
Jean TERLIER (Ballotage) CASTRES ACTIVE 		2 311 13,80%
Xavier BORIES
Xavier BORIES (Ballotage) CASTRES AU COEUR 		2 142 12,79%
Sahel BERIOUNI POITEVINEAU
Sahel BERIOUNI POITEVINEAU (Ballotage) CASTRES EN COMMUN ! 		2 000 11,95%
Ariane ROSENAU
Ariane ROSENAU Union Populaire pour Castres 		1 405 8,39%
Participation au scrutin Castres
Taux de participation 56,76%
Taux d'abstention 43,24%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,06%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,63%
Nombre de votants 17 383

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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