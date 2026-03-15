Résultat municipale 2026 à Castres (81100) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Castres. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Castres, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Castres [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Florian AZÉMA
Florian AZÉMA POUR L'AVENIR DE CASTRES 		769 22,56%
Guillaume ARCESE
Guillaume ARCESE CASTRES, NOTRE VILLE 		533 15,64%
Arnaud BOUSQUET
Arnaud BOUSQUET UN NOUVEL ÉLAN POUR CASTRES 		497 14,58%
Xavier BORIES
Xavier BORIES CASTRES AU COEUR 		469 13,76%
Sahel BERIOUNI POITEVINEAU
Sahel BERIOUNI POITEVINEAU CASTRES EN COMMUN ! 		428 12,56%
Jean TERLIER
Jean TERLIER CASTRES ACTIVE 		403 11,83%
Ariane ROSENAU
Ariane ROSENAU Union Populaire pour Castres 		309 9,07%
Participation au scrutin Castres Partiels *
Taux de participation 49,52%
Taux d'abstention 50,48%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,93%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,71%
Nombre de votants 3 537

* Résultats partiels sur 25% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

Villes voisines de Castres

En savoir plus sur Castres