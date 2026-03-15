En direct

19:21 - Castres : démographie, élections et stratégies politiques A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Castres fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 42 700 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 3 279 entreprises, Castres permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (70,56%) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les 2 483 résidents étrangers, représentant 5,81% de la population, favorisent cette variété culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 311 euros par mois, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 15,22%, synonyme d'une situation économique mitigée. Castres manifeste la vivacité et les valeurs d'un pays en constante évolution.

17:57 - Vers une avancée du RN à Castres aux municipales ? Le parti à la flamme n'avait pas vraiment pesé lors des élections locales à Castres en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 23,01% des voix lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 44,19% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient offert 20,80% aux candidats RN au tour 1 sur l'ensemble des 2 circonscriptions de la localité. Au second tour, le RN réunissait 27,87% des voix sur le territoire. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 33,41% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 23,05% pour le RN sur l'ensemble des circonscriptions de Castres. Il achèvera sa course avec 25,19% lors du vote final.

16:58 - La commune de Castres plutôt abstentionniste lors des élections Les dernières données disponibles, remontant à six ans, indiquent que 11 732 électeurs s'étaient manifestés au premier tour des municipales à Castres, soit un taux de participation de 39,17 %, dans la moyenne nationale alors que le coronavirus commençait à toucher la population. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont cependant 21 859 habitants qui ont voté au premier tour, soit 72,52 % de participation. L'affluence pour les législatives, établie pour sa part à 47,15 % en 2022, a fortement grossi pour culminer à 65,33 % en 2024. Cet intérêt retrouvé suivait des élections européennes où la participation arrivait à 50,45 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée moins participative que la moyenne. En ce jour de municipale 2026 à Castres, cette particularité sera en définitive scrutée.

15:59 - Castres : le vote des électeurs l'année de la dissolution Le paysage politique de Castres a évolué lors de la session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune esquissait une zone acquise au bloc central, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme une zone de flou électoral. Lors du scrutin européen de juin 2024, les citoyens de Castres avaient en effet poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 33,41% des inscrits. Concernant le scrutin législatif quelques semaines plus tard, les résultats compilés sur les 2 circonscriptions de Castres plaçaient en tête l'Union de la gauche (27,54%), devant le RN (23,05%). Le second tour n'a fait que confirmer le premier, les candidats Divers centre culminant à 30,74% des suffrages exprimés dans la localité.

14:57 - Au regard des élections passées, Castres reste un territoire orienté vers le centre Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les résultats compilés sur les 2 circonscriptions de Castres plaçaient en tête les macronistes (22,08%) devant le RN (20,80%). Le vote définitif consacrait la Nouvelle union populaire écologique et sociale, agrégeant 43,74% des suffrages exprimés. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Castres privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (25,59%), devançant ainsi Marine Le Pen qui recueillait 23,01%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 55,81% pour Emmanuel Macron, contre 44,19% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Castres dessine donc une place forte du courant central.

12:58 - Quel bilan sur les impôts pour le maire de Castres avant les élections municipales de 2026 ? Alors que les impôts locaux ont augmenté à Castres entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 17,47 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), pour un produit communal totalisant 464 600 € la même année. Un produit qui est loin des quelque 10,26216 millions d'euros (10 262 160 € très exactement) perçus en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales début 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse désormais que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cette chute des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Castres est passé à environ 60,38 % en 2024 (contre 33,70 % en 2020). Pour mémoire, la moyenne nationale avoisine les 40 %, après avoir progressé de 1,2 point depuis 2020. Une hausse finalement automatique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec tous ces chamboulements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Castres a atteint 1 372 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 115 € relevés en 2020.

11:59 - La liste "#castres Avec Vous" grande gagnante des dernières élections municipales à Castres Il peut être instructif de s'intéresser aux scores des dernières élections municipales à Castres. Au soir du premier scrutin, Pascal Bugis (Divers droite) a surclassé la concurrence en rassemblant 6 554 bulletins (57,18%). Juste derrière, Guillaume Arcese (Divers centre) a rassemblé 18,08% des bulletins valides. Le podium a été complété par André Martinez (Union de la gauche), rassemblant 1 957 bulletins (17,07%). Cette victoire sans appel de Pascal Bugis a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes inutile. Pour cette élection de 2026 à Castres, ce décor a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour le camp adverse, renverser une majorité si large représentera ce dimanche le principal challenge, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.