Résultat municipale 2026 à Castries (34160) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Castries a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Castries, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Castries [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre-Marie CARVAJAL
Pierre-Marie CARVAJAL (25 élus) Castries à Coeur 		2 357 67,73%
  • Pierre-Marie CARVAJAL
  • Marie Sol SENAUX
  • Pascal MANDELBAUM
  • Chantal CROUZET
  • Jérôme CABROL
  • Madeleine LECOEUR BABES
  • Frédéric DESCHODT
  • Mylène BARRA
  • Yann REYNAUD
  • Vanessa LEMAISTRE
  • Jean-Pierre LACROIX
  • Sandrine ALEXANDRE
  • David MORENO
  • Myriam REMAOUN
  • Nahuel DIAZ
  • Pauline HABANS
  • Eric PADILLA
  • Cathy PELTIER
  • Christophe VIALON
  • Marie-Isabelle GIRALDEZ
  • Kylian KARAGUS
  • Manon CATALAN
  • Thierry GUIBAL
  • Marie-Hélène RONGIER
  • Fabrice CANDELIER
Nicolas JULIEN
Nicolas JULIEN (4 élus) CASTRIES AUTREMENT 		1 123 32,27%
  • Nicolas JULIEN
  • Audrey VERSEILS ZEPHIR
  • Loïc CHAMBON
  • Catherine NAVARRO
Participation au scrutin Castries
Taux de participation 62,30%
Taux d'abstention 37,70%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,36%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,75%
Nombre de votants 3 592

Source : ministère de l’Intérieur

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