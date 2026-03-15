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19:17 - Démographie et politique à Castries, un lien étroit Au cœur de la campagne électorale municipale, Castries est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 27,85% de cadres pour 6 722 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. Ses 866 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 2 013 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (15,72%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Castries accueille une communauté diversifiée, avec ses 223 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 9,06%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 2 852 € par mois, témoignant un certain niveau de prospérité. Ainsi, Castries incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - La montée du vote RN RN à Castries avant les municipales 2026 Le mouvement nationaliste n'avait pas fait d'étincelles lors du scrutin municipal à Castries il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 22,85% des votes lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 40,01% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 19,70% au représentant du parti au tour 1. Un score trop limité, à Castries comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 31,54% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 37,17% pour le parti nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 48,43% le dimanche suivant.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention électorale à Castries ? En marge de cette municipale de 2026, le degré d'abstention pèsera inévitablement sur les résultats de Castries. La fuite des électeurs se montait à 53,02 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, un taux aligné sur les 55,3 % nationaux, en pleine épidémie de coronavirus à l'époque. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est toutefois stabilisé à 19,48 %. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 41,71 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 27,01 %, loin des 49,66 % affichés aux législatives de 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville qui résiste relativement bien à l'abstention.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Castries il y a deux ans La situation politique de Castries a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune apparaissait comme une terre macroniste, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme une terre de droite radicale. Le rendez-vous des Européennes 2024 à Castries avait en effet vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (31,54%), avec derrière elle Raphaël Glucksmann qui avait récolté 17,58% des votes. Lauriane Troise (Rassemblement National) avait par la suite performé au premier tour des élections des députés à Castries après la dissolution de l'Assemblée avec 37,17%. Laurence Cristol (Majorité présidentielle) était à la deuxième place avec 29,09%. Le verdict a toutefois basculé au second tour au profit de Fanny Dombre-Coste (Union de la gauche), avec 51,57%.

14:57 - Au vu des derniers scrutins, Castries reste un territoire orienté vers la majorité présidentielle Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Castries plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 29,53% des inscrits, surpassant ainsi Marine Le Pen qui obtenait 22,85%. Le duel final se soldait finalement par un score de 59,99% pour Emmanuel Macron, contre 40,01% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Castries accordaient leurs suffrages à Laurence Cristol (Ensemble !) avec 26,30% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 56,47% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - Castries : la fiscalité relevée en amont du scrutin municipal Avec la montée des prélèvements locaux à Castries, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 15,37 % en 2024 (relevé le plus récent), générant une recette de 91 000 euros la même année. Un apport qui est loin des 1,75627 million d'euros enregistrés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse à présent que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Castries atteint désormais près de 46,99 % en 2024 (contre 25,54 % en 2020). Rappelons que la moyenne nationale avoisine les 40 %, soit une progression de 1,2 point en quatre ans. Une augmentation finalement automatique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces fluctuations, le produit fiscal par ménage à Castries s'est établi à environ 1 175 euros en 2024 (contre 1 065 € en 2020).

11:59 - Un résultat très clair aux élections de 2020 à Castries À Castries, lors des élections municipales il y a six ans, les résultats ont offert un panorama précis des équilibres politiques locaux. Dès le premier tour de scrutin, Claudine Vassas Mejri (Parti socialiste) a distancé ses rivaux avec 81,80% des voix. Derrière, Sébastien Porte (Divers) a obtenu 18,19% des voix. Cette victoire écrasante de Claudine Vassas Mejri a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Castries, ce décor constitue un point de départ particulier. Cette victoire retentissante met le camp adverse face à une tâche colossale ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.