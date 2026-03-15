Résultat municipale 2026 à Catenoy (60840) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Catenoy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Catenoy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Catenoy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas LAGUIGNER
Nicolas LAGUIGNER (13 élus) Catenoy, ensemble pour demain 		398 66,22%
  • Nicolas LAGUIGNER
  • Annie MITTELETTE
  • Stéphane LONGUET
  • Christine SOILEN
  • Olivier BIENFAIT
  • Héléna LEBRETON
  • Jean-François RUBÉ
  • Céline BROUET
  • Mickael FLEURY
  • Nathalie RUBÉ
  • Philippe LAMBERT
  • Anne DAUSSY
  • Jean-Jacques HAZARD
Yohan RABELLE
Yohan RABELLE (2 élus) AGISSONS POUR L'AVENIR DE CATENOY 		203 33,78%
  • Yohan RABELLE
  • Marie HULIN-DUBEAU
Participation au scrutin Catenoy
Taux de participation 70,93%
Taux d'abstention 29,07%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,66%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,82%
Nombre de votants 610

Source : ministère de l’Intérieur

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