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19:19 - Catenoy : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections municipales à Catenoy comme partout. Avec ses 1 080 habitants, ce bourg possède une certaine vitalité démographique. Avec 42 entreprises, Catenoy est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le bourg, 32% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 5,28% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 44,03% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 39,60% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 226,36 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Catenoy, les préoccupations locales, tels que le travail, l'instruction et l'immigration, rejoignent celles de l'Hexagone.

17:57 - À Catenoy, le RN se positionne en force aux municipales Le parti à la flamme n'était pas représenté au moment de la dernière bataille municipale à Catenoy en 2020, les débats s'étant tenus en dehors des clivages partisans dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen engrangeait 30,80% des suffrages lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron dans la ville avec 56,99% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 24,60% au représentant du parti lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Catenoy comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 48,49% lors du choc des européennes 2024. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier round, un résultat de 42,19% pour le mouvement lepéniste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 50,55% le dimanche suivant et le siège à l'Assemblée raflé par David Magnier.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 39,09 % d'abstention Il y a six ans, le premier round de la municipale à Catenoy avait été marqué par une abstention de 39,09 %, en fort retrait face aux 55,3 % nationaux (la participation se limitant à 60,91 %), la pandémie du coronavirus ayant fortement pesé sur l'événement. Avec les présidentielles, les municipales demeurent en effet le rendez-vous électoral où les électeurs votent le plus souvent. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs vu l'abstention s'élever à 19,76 % au premier tour (pour une moyenne nationale de 26,31 %). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 44,68 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 29,59 % au premier tour, contre 45,73 % en 2022. Cet instantané des scrutins depuis six ans révèle in fine que le territoire s'affirme comme une ville globalement épargnée par l'abstention par rapport au reste du pays. En ce jour d'élection municipale à Catenoy, cette contingence sera en conséquence particulièrement scrutée.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Catenoy a-t-elle voté ? La physionomie politique de Catenoy a évolué lors de la session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune dessinait une terre sans déterminisme électoral, elle s'est plus visiblement positionnée dès lors comme une terre de droite nationaliste. Les Européennes de 2024 à Catenoy avaient en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (48,49%), devant Valérie Hayer qui s'était arrogée 9,98% des voix. Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution, les votants de Catenoy accordaient leurs suffrages à David Magnier (Rassemblement National) avec 42,19% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, David Magnier culminant à 50,55% des voix localement.

14:57 - Catenoy présentait un profil politique atypique lors des dernières élections Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Catenoy portaient leur choix sur Maxime Minot (LR) avec 39,95% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Maxime Minot virant de nouveau en tête avec 69,88% des voix. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Catenoy quelques semaines plus tôt tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 30,80% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 22,76%. Lors de la finale de l'élection à Catenoy, les électeurs accordaient 56,99% pour Marine Le Pen, contre 43,01% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Catenoy comme une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Décryptage de l'évolution de la pression fiscale à Catenoy À Catenoy, en matière d'impôts locaux, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté 629 € en 2024 (dernière année connue), alors que ce montant se situait à 363 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais un peu plus de 33,30 % en 2024 (contre près de 11,43 % en 2020). Une hausse liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que près de 2 400 euros de recettes en 2024, en net recul par rapport aux quelque 53 900 euros engrangés en 2020 avec un taux fixé à près de 4,52 %. Un séisme pour les budgets des communes diminuant fortement son produit et contraignant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Élections de 2020 à Catenoy : une élection pliée dès le premier round L'étude des résultats du scrutin municipal de 2020 à Catenoy est très révélatrice. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Michel Rubé a fait la course en tête en obtenant 365 suffrages (76,51%). À ses trousses, Bernard Lefevre a capté 112 suffrages en sa faveur (23,48%). Cette victoire écrasante de Michel Rubé a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette municipale 2026 à Catenoy, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Cette victoire retentissante met les forces d'opposition face à un défi gigantesque ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.