Résultat de l'élection municipale 2026 à Caudry : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Caudry [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Caudry sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Caudry.
L'actu des élections municipales 2026 à Caudry
12:06 - À quelle heure ferment les bureaux de vote à Caudry ?
Le premier tour des élections municipales se déroule ce dimanche à Caudry. Ce scrutin a pour but de désigner les maires de toutes les communes françaises. Lors des municipales précédentes, la crise du coronavirus avait entraîné le report du 2nd tour. La liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche est affichée ci-dessous. Sachez également que les 8 bureaux de vote de la commune de Caudry ferment à 18 heures. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Caudry
|Tête de listeListe
|
Frédéric Bricout
Liste divers centre
ENSEMBLE POUR CAUDRY
|
|
Denis Collin
Liste divers centre
AIMEZ CAUDRY
|
|
Sophie Desreumaux
Liste divers gauche
Caudry à venir
|
|
Mélanie Disdier
Liste du Rassemblement National
Rassemblement pour caudry
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric Bricout (29 élus) Ensemble pour caudry
|2 665
|64,48%
|
|Denis Collin (1 élu) Aimez caudry
|407
|9,84%
|
|Mélanie Disdier (1 élu) Rassemblement pour caudry
|400
|9,67%
|
|Alban Bajodek (1 élu) Dynamisme et equite
|293
|7,08%
|
|Sophie Desreumaux (1 élu) Caudry a venir
|213
|5,15%
|
|Brigitte Lefebvre L'humain d'abord a caudry
|155
|3,75%
|Participation au scrutin
|Caudry
|Taux de participation
|42,94%
|Taux d'abstention
|57,06%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 245
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guy Bricout (29 élus) Ensemble pour caudry
|4 185
|69,58%
|
|Mélanie Disdier (2 élus) Caudry bleu marine
|855
|14,21%
|
|Christian Dervaux (1 élu) Caudry agir autrement
|556
|9,24%
|
|Brigitte Lefebvre (1 élu) A caudry l'humain d'abord
|326
|5,42%
|
|Joel Lamand Solidariste
|92
|1,52%
|Participation au scrutin
|Caudry
|Taux de participation
|61,16%
|Taux d'abstention
|38,84%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,05%
|Nombre de votants
|6 203
Villes voisines de Caudry
- Caudry (59540)
- Ecole primaire à Caudry
- Maternités à Caudry
- Crèches et garderies à Caudry
- Classement des collèges à Caudry
- Salaires à Caudry
- Impôts à Caudry
- Dette et budget de Caudry
- Climat et historique météo de Caudry
- Accidents à Caudry
- Délinquance à Caudry
- Inondations à Caudry
- Nombre de médecins à Caudry
- Pollution à Caudry
- Entreprises à Caudry
- Prix immobilier à Caudry