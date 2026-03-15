Résultat de l'élection municipale 2026 à Caudry : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Caudry

Tête de listeListe
Frédéric Bricout
Frédéric Bricout Liste divers centre
ENSEMBLE POUR CAUDRY
  • Frédéric Bricout
  • Anne-Sophie Méry-Duez
  • Bernard Poulain
  • Sandrine Trioux
  • Didier Boniface
  • Martine Thuillez
  • Alain Riquet
  • Audrey Maton
  • Antoine Hisbergue
  • Céline Caillaux
  • Marc Devienne
  • Violenne Denizon
  • Dominique Chmielewski
  • Patricia Navez
  • Aurélien Baudoux
  • Nathalie Chatelain
  • Yves Marin
  • Betty Demade
  • Damien Brulant
  • Maria Lemaire
  • Ismaël Decalion
  • Aurélia Lesecque
  • Jérémy Rousseau
  • Karine Lecou
  • Jérôme Lefebvre
  • Bérengère Dhaussy
  • Patrice Catenne
  • Francine Dron
  • Philippe Cartigny
  • Alison Avoine
  • Giovanni de Castro Oliveira
  • Sandrine Doisy
  • Manuel Ramirez
  • Anne Sophie Boissaux
  • Guy Bricout
Denis Collin
Denis Collin Liste divers centre
AIMEZ CAUDRY
  • Denis Collin
  • Brigitte Lefebvre
  • Christian Daime
  • Sonia Tammermann
  • Jean-Paul Bauduin
  • Corinne Ledoux
  • Matthieu Gabet
  • Agnès Lepan
  • David Plet
  • Lisa Rovin
  • Michel Peru
  • Johanna Laigle
  • Manuel Torres-Fernandes
  • Astrid Bazin
  • Stéphane Carron
  • Émilie Gaillard
  • Fabien Lemonnier
  • Corinne Lequeux
  • Cyril Delattre
  • Florence Leclercq
  • David Grassart
  • Léonne Boulogne
  • Philippe Hego
  • Manon Courbet
  • Xavier Crohin
  • Renée Pierrard
  • Jean-Pascal Carre
  • Reine Paris
  • Ewen Hot
  • Marie-José Hennequet
  • Laurent Barbier
  • Émeline Poty
  • André Richer
  • Émilia Lanciaux
  • Richard Chatelain
Sophie Desreumaux
Sophie Desreumaux Liste divers gauche
Caudry à venir
  • Sophie Desreumaux
  • Sébastien Debosse
  • Gwenaelle Bracq
  • Benjamin Ledieu
  • Geneviève Besin
  • Nicolas Brulant
  • France Dutordoir
  • Yassine Errouzi
  • Corinne Leclercq
  • Thierry Lamis-Pinais
  • Magali Dubusscher
  • Fernand Lengrand
  • Rose Duplouy
  • Patrice Vancraeyneste
  • Zena Cressin
  • Alain Lobry
  • Armande Celié
  • Joël Lamand
  • Claudette Courtois
  • Jean-Marcel Desreumeaux
  • Dominique Lamand
  • Manuel Dias Fatelo
  • Catherine Bonneville
  • Marcel Ledieu
  • Monique Peronne
  • Denis Debosse
  • Patricia Bittel
  • Hervé Douez
  • Françoise Lévêque
  • Jean-Pierre Place
  • Annie Watel
  • Yke Ykema
  • Bouchra Ait Blal
Mélanie Disdier
Mélanie Disdier Liste du Rassemblement National
Rassemblement pour caudry
  • Mélanie Disdier
  • Brandon Dhaussy
  • Virginie Fromont
  • Julien Grassart
  • Marie Jarrelot
  • Patrick Coze
  • Alexandrine-Marie Watremez
  • Bruno Kras
  • Elisabeth Lefévère
  • Patrice Lerique
  • Erika Sautière
  • Xavier Carpentier
  • Véronique Giuliani
  • Stéphane Perolat
  • Magalie Lemaire
  • Anthony Dapvril
  • Jessica Renard
  • Sébastien Lemaire
  • Angélique Folie
  • David Crié
  • Natacha Mudrakowska
  • Jérome Dandrieux
  • Samantha Blondiaux
  • Cédric Lefevre
  • Morgane Vitasse
  • Aurélien Dapvril
  • Véronique Hiard
  • Pierre Visée
  • Delphine Louis
  • Éric Sautière
  • Laetitia Moutardier
  • François Hennequin
  • Martine Bocktaël
  • Xavier Cougneau
  • Delphine Delsart

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric Bricout
Frédéric Bricout (29 élus) Ensemble pour caudry 		2 665 64,48%
  • Frédéric Bricout
  • Anne-Sophie Méry-Duez
  • Bernard Poulain
  • Agnès Beranger
  • Didier Boniface
  • Sandrine Trioux Courbet
  • Alain Riquet
  • Martine Thuillez
  • Claude Doyer
  • Liliane Richomme
  • Antoine Hisbergue
  • Brigitte Pruvot
  • Matthieu Balédent
  • Audrey Maton
  • Ismaël Decalion
  • Martine Dauchet
  • Marc Devienne
  • Patricia Navez
  • Dominique Chmielewski
  • Violenne Denizon Leveaux
  • Jérémy Rousseau
  • Claudine Pluchart
  • José Deudon
  • Véronique Verin
  • Damien Brulant
  • Nathalie Chatelain
  • Yves Marin
  • Céline Caillaux
  • Aurélien Baudoux
Denis Collin
Denis Collin (1 élu) Aimez caudry 		407 9,84%
  • Denis Collin
Mélanie Disdier
Mélanie Disdier (1 élu) Rassemblement pour caudry 		400 9,67%
  • Mélanie Disdier
Alban Bajodek
Alban Bajodek (1 élu) Dynamisme et equite 		293 7,08%
  • Alban Bajodek
Sophie Desreumaux
Sophie Desreumaux (1 élu) Caudry a venir 		213 5,15%
  • Sophie Desreumaux
Brigitte Lefebvre
Brigitte Lefebvre L'humain d'abord a caudry 		155 3,75%
Participation au scrutin Caudry
Taux de participation 42,94%
Taux d'abstention 57,06%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 245

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Guy Bricout
Guy Bricout (29 élus) Ensemble pour caudry 		4 185 69,58%
  • Guy Bricout
  • Régine Dhollande
  • Serge Warwick
  • Agnès Beranger
  • Denis Collin
  • Sandrine Trioux
  • Bernard Poulain
  • Anne-Sophie Mery-Duez
  • Pierre Levêque
  • Martine Thuillez
  • Didier Boniface
  • Liliane Richomme
  • Frédéric Bricout
  • Brigitte Pruvot
  • Alain Riquet
  • Maryline Godin
  • Alban Bajodek
  • Martine Dauchet
  • Arnaud Lorand
  • Patricia Navez
  • Jean-Francois Hurot
  • Violenne Denizon
  • Francis Stoclet
  • Charlotte Sorriaux
  • Matthieu Baledent
  • Claudine Lemaire-Pluchart
  • Ismaël Decalion
  • Véronique Verin
  • Antoine Hisbergue
Mélanie Disdier
Mélanie Disdier (2 élus) Caudry bleu marine 		855 14,21%
  • Mélanie Disdier
  • Jean Danjou
Christian Dervaux
Christian Dervaux (1 élu) Caudry agir autrement 		556 9,24%
  • Christian Dervaux
Brigitte Lefebvre
Brigitte Lefebvre (1 élu) A caudry l'humain d'abord 		326 5,42%
  • Brigitte Lefebvre
Joel Lamand
Joel Lamand Solidariste 		92 1,52%
Participation au scrutin Caudry
Taux de participation 61,16%
Taux d'abstention 38,84%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,05%
Nombre de votants 6 203

Villes voisines de Caudry

En savoir plus sur Caudry