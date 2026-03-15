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19:20 - Caumont-sur-Durance : municipales et dynamiques démographiques Quel impact auront les électeurs de Caumont-sur-Durance sur le résultat des élections municipales ? Avec un pourcentage de chômeurs de 12,30% et une densité de population de 302 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 30 340 euros/an montre le poids des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 3146 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,09%) et le nombre de résidences HLM (3,21% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Caumont-sur-Durance mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 18,64% des habitants titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

17:57 - Quelle influence du RN à Caumont-sur-Durance aux élections de 2026 ? Le RN restait loin du groupe de tête lors des élections locales à Caumont-sur-Durance il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 32,41% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 56,11% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient donné 32,64% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le mouvement lepéniste validait 57,59% des voix sur le territoire. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 46,10% aux élections européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives enfin déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 51,97% pour le mouvement lepéniste. C'est lui qui s'imposera avec 62,71% lors du vote final, actant la victoire pour Bénédicte Auzanot.

16:58 - La commune de Caumont-sur-Durance plutôt mobilisée lors des élections Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round des élections municipales à Caumont-sur-Durance avait été marqué par une abstention de 42,63 %, une abstention modeste (la participation se limitant à 57,37 %), l'épidémie de Covid-19 ayant frappé de plein fouet l'événement. Il est en effet de coutume d'observer que l'élection municipale demeure, avec l'élection du président de la République, le rendez-vous où les Français se rendent le plus aux urnes, le choix de leur maire et du chef de l'État leur tenant tout particulièrement à cœur. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est à ce titre fixé à 18,99 %. L'abstention aux législatives, mesurée à 47,64 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 24,72 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 37,55 %. Regarder à la loupe cette évolution lors des cinq derniers scrutins permet in fine de ranger Caumont-sur-Durance comme une commune globalement épargnée par l'abstention. Pour ces élections municipales, cette variable à Caumont-sur-Durance sera quoi qu'il en soit déterminante dans le dénouement du scrutin.

15:59 - Comment a voté Caumont-sur-Durance lors de la dernière année électorale ? À l'occasion du scrutin européen du printemps 2024, les électeurs de Caumont-sur-Durance avaient placé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 46,10% des votes. Bénédicte Auzanot (Rassemblement National) avait ensuite performé au premier tour des élections législatives à Caumont-sur-Durance près d'un mois plus tard avec 51,97%. Patrick Blanes (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 21,92%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Bénédicte Auzanot culminant à 62,71% des voix sur place. Un écho très fort des résultats des élections de 2022 en quelque sorte.

14:57 - À Caumont-sur-Durance, l'élection en 2022 fut marquée par un soutien à le RN La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une zone d'implantation forte pour la droite radicale. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Caumont-sur-Durance votaient en priorité pour Marine Le Pen (32,41%), devant Emmanuel Macron qui obtenait 22,75%. Le duel final se soldait finalement par un score de 56,11% pour Marine Le Pen, contre 43,89% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Caumont-sur-Durance accordaient leurs suffrages à Bénédicte Auzanot (RN) avec 32,64% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 57,59% des suffrages.

12:58 - Et si l'élection à Caumont-sur-Durance se jouait sur la fiscalité ? Dans une dynamique de recul des prélèvements locaux à Caumont-sur-Durance, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 13,75 % en 2024 (dernières données disponibles), ce qui représente un montant de 118 400 euros la même année, bien en deçà des quelque 1,30671 million d'euros (1 306 710 € très exactement) récoltés en 2020. Sa suppression pour la grande majorité des contribuables au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait aujourd'hui un apport résiduel, ce qui explique cette baisse drastique de produit pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Caumont-sur-Durance s'est établi à un peu plus de 43,08 % en 2024 (contre 27,95 % en 2020). Cette augmentation est la plupart du temps mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis la réforme. Avec toutes ces données, le montant moyen payé par foyer fiscal à Caumont-sur-Durance a atteint 1 017 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 092 € relevés en 2020.

11:59 - Résultats des élections municipales 2020 : comment Claude Morel s'est imposé à Caumont-sur-Durance L'étude des résultats des élections municipales de 2020 à Caumont-sur-Durance s'avère très instructive. Lors de la première manche électorale, Claude Morel (Divers) a pris la première place en rassemblant 34,47% des bulletins. Dans la position du principal opposant, Eric Palma (Divers droite) a capté 709 votes (32,90%). Avec un écart aussi réduit, l'issue du second tour se montrait nébuleuse. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Claude Morel l'a finalement emporté avec 957 suffrages (39,06%), face à Eric Palma avec 789 votants (32,20%) et Pascal Grosjean avec 28,73% des suffrages. La dynamique a fini par se stabiliser en faveur d' une large victoire marquée par un écart significatif. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Divers a certainement profité du report de votes des listes éliminées, ajoutant 214 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour ces municipales 2026 à Caumont-sur-Durance, ce décor a forcément dicté les stratégies des différents camps. La formation rivale se doit obligatoirement d'obtenir davantage de voix aujourd'hui dès le premier tour, au moment où le conseil municipal sortant, lui, veillera à empêcher toute union de ses adversaires.