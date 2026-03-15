Résultat municipale 2026 à Caumont-sur-Durance (84510) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Caumont-sur-Durance a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Caumont-sur-Durance, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Caumont-sur-Durance [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude MOREL
Claude MOREL (24 élus) Ensemble continuons 		1 875 65,74%
  • Claude MOREL
  • Sophie HOSTALERY
  • Jean-Luc LUSTENBERGER
  • Joséphine DANON
  • Jérémy TEXIER
  • Isabelle MARESCAUX
  • Fouad NAMAR
  • Dominique LIBES
  • Henri GARCIA
  • Charlaine ECH CHAREF
  • Benoit DUFAY
  • Magali JOUMOND
  • Andrea MULAS
  • Angélique ABBRUZZO
  • Vincent SEVESTRE
  • Sylvie ABBÈS
  • Bernard GUILLOT
  • Nassera MALLEM
  • Arnaud RIPOLL
  • Sandrine RIGAUD
  • Georges CLOCHER
  • Fabienne VINCINAUX
  • Benoit LLORCA
  • Alix LORNE
Marc ROUBAUD
Marc ROUBAUD (5 élus) Caumont vers l'essentiel 		977 34,26%
  • Marc ROUBAUD
  • Pascale CHABAS
  • André HERVIEUX
  • Véronique BAILLUET
  • Fabien BARRAUD GONZALEZ
Participation au scrutin Caumont-sur-Durance
Taux de participation 66,38%
Taux d'abstention 33,62%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,17%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Nombre de votants 2 916

Source : ministère de l’Intérieur

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