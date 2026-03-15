Résultat de l'élection municipale 2026 à Cavaillon : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Cavaillon

Tête de listeListe
Bénédicte Auzanot
Bénédicte Auzanot Liste du Rassemblement National
Allez Cavaillon !
  • Bénédicte Auzanot
  • Jean-Pierre Peyrard
  • Daisy Abran
  • Thierry Touache
  • Annie Plazi-Pontet
  • Thomas Lefebvre
  • Laëtitia Lucy
  • Dominique Di Martino
  • Léa Jaime
  • Étienne Bourse
  • Béatrice Mazade
  • Gérald Gardiol
  • Maéva Gavasco
  • Jean-Claude Poli
  • Chrystelle Pontet
  • Patrick Bounias
  • Béatrice Maldonado
  • Gilles Binet
  • Laëtitia Bandini
  • Christian Fabre
  • Colette Agnel
  • Michel Luciano
  • Néné Rasoanambinina
  • Robert Calvière
  • Nathalie Labarre
  • Rémy Bouffier
  • Amélie Guy
  • José Orero
  • Maria-Térésa Du Port de Poncharra
  • Alexandre Garcia
  • Caroline Horcholle
  • Félicien Holman
  • Christèle de Faveri
  • Véran Bounias
  • Véronique Pons
  • Thierry Bertrand
  • Christiane Sanchez
Gérard Daudet
Gérard Daudet Liste divers droite
Pour Cavaillon, gardons le cap !
  • Gérard Daudet
  • Fabienne Blanchet
  • Pascal Teranne
  • Aurélie Lecaudey
  • Frédéric Maurel
  • Bénédicte Martin
  • Jean-Philippe Rivet
  • Anne-Laure Tavernier
  • Gérard Justinesy
  • Amandine Dossard
  • José Villa
  • Julia Pieri
  • Éric Derrive
  • Nathalie Faravel-Geneston
  • Patrick Courtecuisse
  • Martine Decher
  • Bernard Dalverny
  • Mathilde Dauphin
  • Gilles Doche
  • Imen Hafsaoui
  • Jean-François Ramon
  • Monique Tamisier
  • Gaye Sidibe
  • Amélie Moncelet
  • Roland Carlier
  • Cathy Poli
  • Pierre-Charles Balland
  • Karine Martinez
  • Lionel Bernard
  • Marlène Guerin Silvestre
  • Ahmed El Mazzouji
  • Emma Grignan
  • Alain Fabre
  • Sylvie Allard Jovicic
  • Matthieu Quinti
  • Laurence Paignon
  • David Roche
Patrick Blanes
Patrick Blanes Liste divers gauche
L'élan citoyen pour Cavaillon
  • Patrick Blanes
  • Loriane Estienne
  • Jean-Pierre Reneleau
  • Adeline Pons
  • Richard Reboul
  • Vérane Nieto
  • Hélen Larguier
  • Aurélie Haderle
  • Henri Deluy
  • Nathalie Camman
  • Clément Signoret
  • Véronique Graells
  • Stéphane Vaugelade
  • Cécile Madaschi
  • Loïc Loisel
  • Sanaa Korshim
  • Pierre Chapel
  • Christine Tremblay
  • Pascal Jouval
  • Mireille Mus
  • Sébastien Sauvage
  • Bernadette Simoncelli
  • Gérard Castan
  • Evgeniya Nemenushchaya
  • André Blanc
  • Maria Del Pilar Penalver
  • Simon Lucot
  • Valérie Serfaty
  • Francis Mamon
  • Anaïs Gagliardi
  • Lauris Formaggio
  • Anne-Marie Hello
  • Gérard Lloret
  • Catherine Caubet-Jouve
  • Rémi Proville
  • Pascale Balas
  • Mohamed Bakkar

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard Daudet
Gérard Daudet (29 élus) Continuons de changer cavaillon 		3 307 65,18%
  • Gérard Daudet
  • Fabienne Blanchet
  • Jean-Baptiste Blanc
  • Elisabeth Amoros
  • Christian Leonard
  • Laurence Paignon
  • Jean-Michel Selles
  • Magali Bassanelli
  • Fabrice Liberato
  • Marie-Hélène Clement
  • Gérard Justinesy
  • Isabelle Roux
  • Éric Derrive
  • Martine Decher
  • Jean-Philippe Rivet
  • Julia Pieri
  • Patrick Courtecuisse
  • Mathilde Dauphin
  • Alain Attard
  • Céline Palacio
  • Eric Vouret
  • Joëlle Grand
  • Roland Carlier
  • Nathalie Faravel-Geneston
  • Lionel Negre
  • Marion Gros
  • Gilles Doche
  • Marie-Claude Perotti
  • David Roche
Bénédicte Auzanot
Bénédicte Auzanot (6 élus) Cavaillon en avant ! 		1 766 34,81%
  • Bénédicte Auzanot
  • Jean-Pierre Peyrard
  • Annie Pontet
  • Étienne Bourse
  • Maria-Térésa Du Port De Poncharra
  • Thibaut De La Tocnaye
Participation au scrutin Cavaillon
Taux de participation 31,77%
Taux d'abstention 68,23%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 353

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard Daudet
Gérard Daudet Continuons de changer cavaillon 		2 194 39,01%
Bénédicte Auzanot
Bénédicte Auzanot Cavaillon en avant ! 		1 286 22,87%
Jean-Pierre Peyrard
Jean-Pierre Peyrard Mieux vivre a cavaillon 		843 14,99%
Benoît Mathieu
Benoît Mathieu Cavaillon, c'est vous ! 		750 13,33%
Mongi Magri
Mongi Magri Cavaillon la citoyenne 		550 9,78%
Participation au scrutin Cavaillon
Taux de participation 34,88%
Taux d'abstention 65,12%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 871

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude Bouchet
Jean-Claude Bouchet (27 élus) Ensemble, cavaillon en confiance 		5 243 50,64%
  • Jean-Claude Bouchet
  • Elisabeth Amoros
  • Gérard Daudet
  • Corine Brousse-Carletto
  • Jean-Pierre Peyrard
  • Géraldine Racchini-Danjaume
  • Hervé Roullin
  • Laurence Paignon
  • Christian Leonard
  • Marie-Hélène Clement
  • David Roche
  • Joëlle Grand
  • Patrick Courtecuisse
  • Valérie Delonnette-Romano
  • Bernard Divita
  • Magali Bassanelli
  • Roland Carlier
  • Geneviève Burtin
  • Gérard Justinesy
  • Céline Palacio-Jaumard
  • David Clement
  • Amandine Maugendre
  • Christian Roux
  • Christelle Bourne
  • Xavier Benedetti
  • Marie-Claude Perotti
  • Jean-Michel Selles
Thibaut De La Tocnaye
Thibaut De La Tocnaye (6 élus) Pour la reconquete de cavaillon 		3 774 36,45%
  • Thibaut De La Tocnaye
  • Leslie Meslé
  • Michel Derommelaere
  • Ghislaine Bachraty
  • Patrick Blazy
  • Marie-Carmen Charlot
Olivier Florens
Olivier Florens (2 élus) Unies pour cavaillon 		1 336 12,90%
  • Olivier Florens
  • Pascale Balas
Participation au scrutin Cavaillon
Taux de participation 61,63%
Taux d'abstention 38,37%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,82%
Nombre de votants 10 653

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude Bouchet
Jean-Claude Bouchet Ensemble, cavaillon en confiance 		4 097 41,58%
Thibaut De La Tocnaye
Thibaut De La Tocnaye Pour la reconquete de cavaillon 		3 515 35,67%
Olivier Florens
Olivier Florens Unies pour cavaillon 		1 730 17,55%
Guy Paillet
Guy Paillet Cavaillonnais d'abord 		511 5,18%
Participation au scrutin Cavaillon
Taux de participation 58,75%
Taux d'abstention 41,25%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,97%
Nombre de votants 10 155

Villes voisines de Cavaillon

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