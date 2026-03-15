Résultat de l'élection municipale 2026 à Cavaillon : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Cavaillon [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Cavaillon sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Cavaillon.
L'actu des élections municipales 2026 à Cavaillon
12:07 - Journée électorale à Cavaillon : les horaires des bureaux de vote
Ce dimanche 15 mars 2026, les votants de Cavaillon sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, indispensables pour établir qui va diriger leur commune pour les 6 années à venir. En 2020, en raison de la crise du coronavirus, le deuxième tour, prévu le 22 mars, avait été reporté en juin. Parcourez ci-dessous tous les candidats à Cavaillon. A noter que les 18 bureaux de vote de l'agglomération de Cavaillon fermeront leurs portes à 18 h. Pour obtenir les résultats du premier tour des élections à Cavaillon dès leur parution, cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Cavaillon
|Tête de listeListe
|
Bénédicte Auzanot
Liste du Rassemblement National
Allez Cavaillon !
|
|
Gérard Daudet
Liste divers droite
Pour Cavaillon, gardons le cap !
|
|
Patrick Blanes
Liste divers gauche
L'élan citoyen pour Cavaillon
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard Daudet (29 élus) Continuons de changer cavaillon
|3 307
|65,18%
|
|Bénédicte Auzanot (6 élus) Cavaillon en avant !
|1 766
|34,81%
|
|Participation au scrutin
|Cavaillon
|Taux de participation
|31,77%
|Taux d'abstention
|68,23%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 353
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard Daudet Continuons de changer cavaillon
|2 194
|39,01%
|Bénédicte Auzanot Cavaillon en avant !
|1 286
|22,87%
|Jean-Pierre Peyrard Mieux vivre a cavaillon
|843
|14,99%
|Benoît Mathieu Cavaillon, c'est vous !
|750
|13,33%
|Mongi Magri Cavaillon la citoyenne
|550
|9,78%
|Participation au scrutin
|Cavaillon
|Taux de participation
|34,88%
|Taux d'abstention
|65,12%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 871
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Claude Bouchet (27 élus) Ensemble, cavaillon en confiance
|5 243
|50,64%
|
|Thibaut De La Tocnaye (6 élus) Pour la reconquete de cavaillon
|3 774
|36,45%
|
|Olivier Florens (2 élus) Unies pour cavaillon
|1 336
|12,90%
|
|Participation au scrutin
|Cavaillon
|Taux de participation
|61,63%
|Taux d'abstention
|38,37%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,82%
|Nombre de votants
|10 653
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Claude Bouchet Ensemble, cavaillon en confiance
|4 097
|41,58%
|Thibaut De La Tocnaye Pour la reconquete de cavaillon
|3 515
|35,67%
|Olivier Florens Unies pour cavaillon
|1 730
|17,55%
|Guy Paillet Cavaillonnais d'abord
|511
|5,18%
|Participation au scrutin
|Cavaillon
|Taux de participation
|58,75%
|Taux d'abstention
|41,25%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,97%
|Nombre de votants
|10 155
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