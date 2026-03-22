Résultat de l'élection municipale 2026 à Cavaillon : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cavaillon [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Cavaillon sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Cavaillon.
L'actu des élections municipales 2026 à Cavaillon
11:50 - Les résultats du premier tour des élections municipales à Cavaillon
Dans le cadre du premier tour des municipales à Cavaillon, malgré une abstention historiquement haute en France, le vote s'est soldé par une participation de 48,19 % localement. À l'issue du dépouillement, c'est Bénédicte Auzanot (Rassemblement National) qui s'est placée en première position avec 43,91 % des bulletins valides. Dans son sillage, Gérard Daudet (Divers droite) a pris la position de dauphin avec 38,16 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Une belle revanche pour Bénédicte Auzanot qui a grimpé d'une marche dans la hiérarchie depuis 2020, et elle a en outre enregistré une progression spectaculaire de plus de 21,04 points. Pour compléter ce tableau, avec 17,93 %, Patrick Blanes, étiqueté Divers gauche, a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Cavaillon
Le deuxième tour des élections municipales à Cavaillon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Bénédicte Auzanot
Liste du Rassemblement National
Allez Cavaillon !
|
|
Gérard Daudet
Liste divers droite
Pour Cavaillon, gardons le cap !
|
|
Patrick Blanes
Liste divers gauche
L'élan citoyen pour Cavaillon
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Cavaillon
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bénédicte AUZANOT (Ballotage) Allez Cavaillon !
|3 594
|43,91%
|Gérard DAUDET (Ballotage) Pour Cavaillon, gardons le cap !
|3 123
|38,16%
|Patrick BLANES (Ballotage) L'élan citoyen pour Cavaillon
|1 467
|17,93%
|Participation au scrutin
|Cavaillon
|Taux de participation
|48,19%
|Taux d'abstention
|51,81%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,29%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,97%
|Nombre de votants
|8 373
Source : ministère de l’Intérieur
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