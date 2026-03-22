Résultat de l'élection municipale 2026 à Cavaillon : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Cavaillon

Le deuxième tour des élections municipales à Cavaillon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Bénédicte Auzanot
Bénédicte Auzanot Liste du Rassemblement National
Allez Cavaillon !
  • Bénédicte Auzanot
  • Jean-Pierre Peyrard
  • Daisy Abran
  • Thierry Touache
  • Annie Plazi-Pontet
  • Thomas Lefebvre
  • Laëtitia Lucy
  • Dominique Di Martino
  • Léa Jaime
  • Étienne Bourse
  • Béatrice Mazade
  • Gérald Gardiol
  • Maéva Gavasco
  • Jean-Claude Poli
  • Chrystelle Pontet
  • Patrick Bounias
  • Béatrice Maldonado
  • Gilles Binet
  • Laëtitia Bandini
  • Christian Fabre
  • Colette Agnel
  • Michel Luciano
  • Néné Rasoanambinina
  • Robert Calvière
  • Nathalie Labarre
  • Rémy Bouffier
  • Amélie Guy
  • José Orero
  • Maria-Térésa Du Port de Poncharra
  • Alexandre Garcia
  • Caroline Horcholle
  • Félicien Holman
  • Christèle de Faveri
  • Véran Bounias
  • Véronique Pons
  • Thierry Bertrand
  • Christiane Sanchez
Gérard Daudet
Gérard Daudet Liste divers droite
Pour Cavaillon, gardons le cap !
  • Gérard Daudet
  • Fabienne Blanchet
  • Pascal Teranne
  • Aurélie Lecaudey
  • Frédéric Maurel
  • Bénédicte Martin
  • Jean-Philippe Rivet
  • Anne-Laure Tavernier
  • Gérard Justinesy
  • Amandine Dossard
  • José Villa
  • Julia Pieri
  • Éric Derrive
  • Nathalie Faravel-Geneston
  • Patrick Courtecuisse
  • Martine Decher
  • Bernard Dalverny
  • Mathilde Dauphin
  • Gilles Doche
  • Imen Hafsaoui
  • Jean-François Ramon
  • Monique Chabaud
  • Gaye Sidibe
  • Amélie Moncelet
  • Roland Carlier
  • Cathy Poli
  • Pierre-Charles Balland
  • Karine Martinez
  • Lionel Bernard
  • Marlène Guerin Silvestre
  • Ahmed El Mazzouji
  • Emma Grignan
  • Alain Fabre
  • Sylvie Allard Jovicic
  • Matthieu Quinti
  • Laurence Paignon
  • David Roche
Patrick Blanes
Patrick Blanes Liste divers gauche
L'élan citoyen pour Cavaillon
  • Patrick Blanes
  • Loriane Estienne
  • Jean-Pierre Reneleau
  • Adeline Pons
  • Richard Reboul
  • Vérane Nieto
  • Hélen Larguier
  • Aurélie Haderle
  • Henri Deluy
  • Nathalie Camman
  • Clément Signoret
  • Véronique Graells
  • Stéphane Vaugelade
  • Cécile Madaschi
  • Loïc Loisel
  • Sanaa Korshim
  • Pierre Chapel
  • Christine Tremblay
  • Pascal Jouval
  • Mireille Mus
  • Sébastien Sauvage
  • Bernadette Simoncelli
  • Gérard Castan
  • Evgeniya Nemenushchaya
  • André Blanc
  • Maria Del Pilar Penalver
  • Simon Lucot
  • Valérie Serfaty
  • Francis Mamon
  • Anaïs Gagliardi
  • Lauris Formaggio
  • Anne-Marie Hello
  • Gérard Lloret
  • Catherine Caubet-Jouve
  • Rémi Proville
  • Pascale Balas
  • Mohamed Bakkar

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Cavaillon

Tête de listeListe Voix % des voix
Bénédicte AUZANOT
Bénédicte AUZANOT (Ballotage) Allez Cavaillon ! 		3 594 43,91%
Gérard DAUDET
Gérard DAUDET (Ballotage) Pour Cavaillon, gardons le cap ! 		3 123 38,16%
Patrick BLANES
Patrick BLANES (Ballotage) L'élan citoyen pour Cavaillon 		1 467 17,93%
Participation au scrutin Cavaillon
Taux de participation 48,19%
Taux d'abstention 51,81%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,29%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,97%
Nombre de votants 8 373

Source : ministère de l’Intérieur

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