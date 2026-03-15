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19:20 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Cavalaire-sur-Mer Comment les électeurs de Cavalaire-sur-Mer peuvent-ils peser sur le résultat des élections municipales ? Avec 22% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 11,58%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des segments clés. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (64,50%) met en avant l'importance des thématiques d'habitat et d'aménagement du territoire. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (27,96%) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 4489 votants. Enfin, la présence d'une population étrangère de 7,95% et d'une population immigrée de 10,91% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Un taux de résidences secondaires de 67,26%, comme à Cavalaire-sur-Mer, indique un tourisme important dans la région. Cela peut influencer l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

17:57 - Les indicateurs clés du vote RN à Cavalaire-sur-Mer Le mouvement nationaliste était resté en retrait lors de l'élection municipale à Cavalaire-sur-Mer il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 31,27% des suffrages lors du tour préliminaire, puis dominait Emmanuel Macron dans la ville avec 54,99% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 21,86% au parti lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le mouvement lepéniste sécurisait 51,40% des voix au niveau local. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 45,89% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 58,32% pour le mouvement lepéniste. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Philippe Lottiaux.

16:58 - À Cavalaire-sur-Mer, la participation s'annonce forte aux municipales En ce jour d'élection municipale 2026 à Cavalaire-sur-Mer, la mobilisation sera décortiquée. La mobilisation atteignait 58,85 % pour le premier tour des municipales de 2020, au-dessus de la moyenne nationale alors qu'à cause de l'épidémie de Covid, un grand nombre de votants avaient préféré éviter les bureaux de vote. L'élection suprême en 2022 avait cependant attiré les électeurs, avec 74,43 % de participation dans la ville (contre une abstention à 25,57 %). Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 53,88 % des électeurs (soit environ 3 700 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 65,53 %, bien au-delà des 48,67 % enregistrés en 2022. Regarder à la loupe ces variations lors des dernières élections permet de classer Cavalaire-sur-Mer comme une zone fortement mobilisée aux urnes au regard des moyennes nationales.

15:59 - Cavalaire-sur-Mer : retour sur les derniers scrutins en date Lors des législatives provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, les votants de Cavalaire-sur-Mer accordaient leurs suffrages à Philippe Lottiaux (Rassemblement National) avec 58,32% au premier tour. Les citoyens tranchaient d'ailleurs le sujet directement dans la circonscription, qui n'aura pas de second tour À l'occasion du match européen quelques semaines plus tôt, les citoyens de Cavalaire-sur-Mer avaient cette fois donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 45,89% des inscrits. Le panorama politique de Cavalaire-sur-Mer a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune dessinait une terre sans déterminisme électoral, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme une terre de droite radicale.

14:57 - Cavalaire-sur-Mer, un électorat difficile à étiqueter au regard des résultats de la présidentielle Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Cavalaire-sur-Mer plébiscitaient Sereine Mauborgne (Ensemble !) avec 31,37% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Philippe Lottiaux (Rassemblement National), vainqueur dans la commune avec 51,40%. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Cavalaire-sur-Mer quelques semaines plus tôt plaçait Marine Le Pen devant avec 31,27% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 26,77%. Lors de la finale de l'élection à Cavalaire-sur-Mer, les électeurs accordaient 54,99% pour Marine Le Pen, contre 45,01% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Cavalaire-sur-Mer s'inscrit comme une ville politiquement partagée.

12:58 - Comment ont évolué les impôts locaux à Cavalaire-sur-Mer depuis 2020 ? Avec la montée des prélèvements locaux à Cavalaire-sur-Mer, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 22,59 % en 2024 (dernière date de relevé), rapportant à la ville 11,0832 millions d'euros (11 083 200 € très exactement) la même année. Une somme loin des quelque 9,542 millions d'euros engrangés en 2020. N'oublions pas qu'elle a été abolie pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat limitant drastiquement sa portée et contraignant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Cavalaire-sur-Mer atteint désormais 39,49 % en 2024 (contre 15,17 % en 2020). Une hausse plutôt mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Résultat des courses : la facture fiscale moyenne à Cavalaire-sur-Mer s'est chiffrée à environ 4 345 euros en 2024 (contre 2 665 € en 2020).

11:59 - Le bilan des dernières élections à Cavalaire-sur-Mer Les jeux de pouvoir politiques locaux en 2026 sont plus que jamais influencés par le verdict du dernier scrutin communal à Cavalaire-sur-Mer. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Philippe Leonelli (Divers droite) a devancé tous ses adversaires en rassemblant 2 772 voix (72,87%). À sa poursuite, Annick Napoleon (Divers droite) a obtenu 27,12% des votes. Cette victoire écrasante du candidat Divers droite a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 à Cavalaire-sur-Mer, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. Renverser une majorité d'une telle ampleur représentera le principal enjeu pour les forces d'opposition ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.