Résultat municipale 2026 à Cavalaire-sur-Mer (83240) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Cavalaire-sur-Mer a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cavalaire-sur-Mer, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cavalaire-sur-Mer [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas RODRIGUEZ
Nicolas RODRIGUEZ (23 élus) CAVALAIRE NOTRE COMMUNE 		2 848 55,29%
  • Nicolas RODRIGUEZ
  • Julie BRUCKER
  • Brice ANCELIN
  • Yolande JOBIC
  • Marc-Antoine MIRA
  • Tiphanie COLIN
  • Stéphane COLUCCI
  • Linda MERBAH
  • Jean-Claude PARRADO
  • Martine BERTAGNA
  • Alan HELLSTERN
  • Claire GRIGNON
  • Jean-Claude LINDAUER
  • Catherine DAGORN
  • Jeanlin MARCHESI
  • Aurélie LAMBERT
  • Alain BELLENGER
  • Karine PONS
  • Philippe RODRIGUEZ
  • Pierrette FIALEIX
  • Bob FEELER
  • Delphine VANLANCKER
  • Jacques DESCOINS
Philippe LEONELLI
Philippe LEONELLI (6 élus) PHILIPPE LEONELLI, L'ÉNERGIE DU COEUR 		2 303 44,71%
  • Philippe LEONELLI
  • Céline GARNIER
  • Olivier CORNA
  • Sylvie GAUTHIER
  • Christophe ROBIN
  • Marie-Céline HUCK BURGER
Participation au scrutin Cavalaire-sur-Mer
Taux de participation 69,00%
Taux d'abstention 31,00%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,71%
Nombre de votants 5 243

Source : ministère de l’Intérieur

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