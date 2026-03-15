Résultat municipale 2026 à Cavan (22140) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Cavan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cavan, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cavan [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Maurice OFFRET
Maurice OFFRET (19 élus) UN PROJET FORT POUR CAVAN DANS LE TREGOR 		492 52,01%
  • Maurice OFFRET
  • Magali BODEREAU
  • Gaëtan LE PESSOT
  • Céline TREDAN-CABOCO
  • Sylvain RANNOU
  • Sylvie LE CARVENNEC
  • Mathieu ROUSSEL
  • Pauline UNVOAS
  • Jean-Paul LE CANN
  • Adélaïde NICOLAS
  • Baptiste LE COZ
  • Sonia LE BERRE
  • Xavier DUAULT
  • Gaëlle LE CANT
  • Daiven PIOGER
  • Élise MORCELL
  • Brieuc CALVARY
  • Emmanuelle DAVAÏ
  • Tom LE BORGNE
Didier NEVEUX
Didier NEVEUX Cavan, une énergie nouvelle! 		454 47,99%
Participation au scrutin Cavan
Taux de participation 75,08%
Taux d'abstention 24,92%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,72%
Nombre de votants 967

Source : ministère de l’Intérieur

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