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19:17 - Comprendre l'électorat de Cavan : un regard sur la démographie locale Quel portrait faire de Cavan, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Dotée de 753 logements pour 1 548 habitants, la densité de la commune est de 94 habitants/km². Ses 122 entreprises attestent une économie favorable. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (82,74%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Les électeurs, dont 30,08% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, près de 39,73% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 941,77 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Cavan, les enjeux locaux se joignent aux objectifs français.

17:57 - Le RN perce-t-il à Cavan ? Le Rassemblement national était absent à la dernière élection municipale à Cavan en 2020, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 19,65% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 32,11% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient offert 11,33% au représentant du parti au tour 1. Un score insuffisant, à Cavan comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 26,29% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives enfin se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 26,98% pour le mouvement lepéniste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 26,33% lors du vote définitif.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Cavan Au soir de cette municipale de 2026, l'état de la participation agira sur les résultats de Cavan. Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 75,50 % lors des municipales de 2020 (largement au-dessus des 44,7 % nationaux) alors que beaucoup d'électeurs avaient préféré rester chez eux à cause de l'épidémie de coronavirus. En revanche, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 82,82 %. Certes, ces élections sont d'une tout autre nature, mais la trajectoire entre les législatives de 2022 et celles de 2024 s'avère éclairante. Alors que les législatives de 2022 avaient réuni 59,01 % des électeurs, celles de 2024 ont de leur côté vu la participation se réhausser très nettement à 75,44 %. Juste avant, le scrutin européen avait mobilisé 57,48 % des électeurs locaux. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, le territoire s'affiche visiblement comme une zone assez participative.

15:59 - Cavan classée à droite à l'issue de l'année de la dissolution Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections deux ans plus tôt. Lors du scrutin européen de juin 2024, les citoyens de Cavan avaient en effet poussé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 26,29% des bulletins. Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Eric Bothorel (Ensemble !) en tête du peloton avec 36,34% au premier tour, devant Marielle Lemaitre (Union de la gauche) avec 33,78%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Eric Bothorel culminant à 37,94% des voix dans la commune.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année présidentielle pour les citoyens de Cavan ? La synthèse des votes de 2022 dépeint Cavan comme une ville à la croisée des chemins politiques. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Cavan privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (32,00%), devant Jean-Luc Mélenchon qui terminait à 25,31%. Le second tour n'a fait que confirmer ce premier round en donnant 67,89% pour Emmanuel Macron, contre 32,11% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Cavan plébiscitaient Marie-Amélie Troadec (Nupes) avec 29,27% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 55,61%.

12:58 - La municipalité a-t-elle contenu la fiscalité locale à Cavan ? Concernant la pression fiscale de Cavan, par foyer fiscal, le montant moyen acquitté a atteint 733 euros en 2024 (données les plus récentes), alors que ce montant se situait à 701 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à 42,38 % en 2024 (contre près de 22,85 % en 2020). Mais attention : cette hausse est le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 21 900 euros en 2024, marquant une forte baisse face aux 234 290 € perçus en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 17,90 %. Cette imposition se trouve aujourd'hui limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu perturber l'équilibre financier.

11:59 - Le bilan des dernières élections à Cavan Les équilibres politiques locaux en 2026 sont encore aujourd'hui déterminés par le résultat du dernier scrutin municipal à Cavan. Dès le premier tour, Maurice Offret a surclassé ses concurrents en rassemblant 441 suffrages (51,45%). Juste derrière, Didier Neveux a rassemblé 32,43% des votes. Cette victoire sans appel de Maurice Offret a clôturé le match dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Cavan, ce décor a immanquablement influencé les états-majors politiques. Le défi s'annonce gigantesque ce dimanche pour les forces d'opposition face à cette victoire écrasante, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.