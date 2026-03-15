Résultat municipale 2026 à Caveirac (30820) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Caveirac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Caveirac, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Caveirac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc CHAILAN
Jean-Luc CHAILAN (22 élus) J'AIME CAVEIRAC 		1 184 51,14%
  • Jean-Luc CHAILAN
  • Isabelle MAZAY
  • Marc SERVILE
  • Odile GIOVANNELLI
  • Cyril GUERRE
  • Florence DUSSAUT
  • Jerôme BALLESTEROS
  • Catherine LAPIERRE
  • Didier PAQUETTE
  • Nathalie PERROT
  • Pascal MIARD
  • Sophie ESCUDIER
  • Philippe GALLI
  • Sophie GIMENO
  • Ruben VANEL
  • Valerie MARINARO
  • Marcel DESPROGES
  • Pauline DELOFFRE
  • Philippe LOYAU
  • Morganne SAUNIER
  • Gautier CASES
  • Gwendoline PELLISSIER
Loïc CODOU
Loïc CODOU (3 élus) OSONS CAVEIRAC 		570 24,62%
  • Loïc CODOU
  • Elisabeth CRES
  • Patrick ETIENNE
Antoine GIRON
Antoine GIRON (2 élus) CAVEIRAC ENSEMBLE 		416 17,97%
  • Antoine GIRON
  • Florence COMTE
Catherine ROCCO
Catherine ROCCO CAVEIRAC AVENIR 		145 6,26%
Participation au scrutin Caveirac
Taux de participation 64,65%
Taux d'abstention 35,35%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Nombre de votants 2 370

Source : ministère de l’Intérieur

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