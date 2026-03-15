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19:17 - Caveirac : quand les données démographiques façonnent les urnes Quel impact aura la population de Caveirac sur le résultat des municipales ? Dans la localité, 26% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 10,91% de plus de 75 ans. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (86,04%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 2609 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,13%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,83%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (37,27%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Caveirac, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, d'innovation et de coopération internationale.

17:57 - Le Rassemblement national lors des dernières élections à Caveirac Le RN était exclu du groupe de tête lors des municipales à Caveirac en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 28,93% des suffrages lors du tour préliminaire, puis dominait Emmanuel Macron dans la commune avec 52,23% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient réservé 30,59% au représentant du parti lors du premier tour. Au second tour, le mouvement lepéniste sécurisait 64,24% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 42,48% pour les européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 46,91% pour un ticket d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il l'emportera d'ailleurs avec 64,04% lors du vote final, offrant un siège à l'Assemblée à Alexandre Allegret-Pilot.

16:58 - Dernières municipales : 54,50 % d'abstention à Caveirac En ce jour de municipales à Caveirac, la désertion des urnes sera particulièrement scrutée. Aux municipales de 2020, l'abstention s'était fixée à 54,50 % au premier round, une proportion assez classique. 1 563 votants s'étaient à l'inverse déplacés, en pleine pandémie à l'époque. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a en revanche été de 18,69 % des inscrits. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 39,59 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 26,13 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 46,70 % des inscrits. Regarder ces variations lors de ces six années émaillées d'élections permet in fine de ranger Caveirac comme une localité qui résiste relativement bien à l'abstention par rapport au reste de la France.

15:59 - Le vote de Caveirac nettement ancré à l'extrême droite il y a deux ans Le rendez-vous des Européennes 2024 à Caveirac avait vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (42,48%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 15,61% des votes. Les législatives à Caveirac une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Alexandre Allegret-Pilot (Union de l'extrême droite) en tête avec 46,91% au premier tour, devant Catherine Daufès-Roux (Ensemble !) avec 25,50%. Le second round n'a pas changé grand chose, Alexandre Allegret-Pilot culminant à 64,04% des voix dans la localité. Une parfaite confirmation des résultats des élections deux ans plus tôt à une présidentielle près.

14:57 - Les électeurs de Caveirac avaient franchement opté pour l'extrême droite il y a 4 ans En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Caveirac plaçait Marine Le Pen devant avec 28,93% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 25,88%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 52,23% pour Marine Le Pen, contre 47,77% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Caveirac soutenaient en priorité Jean-Marie Launay (RN) avec 30,59% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Jean-Marie Launay virant de nouveau en tête avec 64,24% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Caveirac s'affirme comme un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - Impôts locaux : une fiscalité stable à Caveirac À Caveirac, où la fiscalité locale s'est alourdie entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 17,30 % en 2024 (données les plus récentes), pour un produit communal totalisant 47 210 €. Un montant loin des 1 178 820 € enregistrés en 2020. Cette taxe, supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre financier. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Caveirac atteint désormais 50,15 % en 2024 (contre 25,50 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Mais un constat d'ensemble s'impose : le produit fiscal par ménage à Caveirac s'est établi à 1 062 € en 2024, alors que ce montant se situait à 972 € quatre ans auparavant.

11:59 - Jean-Luc Chailan vainqueur des dernières élections municipales à Caveirac Les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Caveirac se sont révélés très éclairants quant aux équilibres politiques locaux. Au soir du premier tour à l'époque, Jean-Luc Chailan (Divers) a dominé le scrutin en totalisant 640 suffrages (42,41%). Sur la seconde marche, Elisabeth Cres (Divers) a obtenu 571 suffrages en sa faveur (37,83%). Le faible écart à l'avant du peloton instaurait un 2e tour incertain. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Jean-Luc Chailan l'a finalement emporté avec 43,69% des votes, face à Elisabeth Cres avec 43,63% des votants et Catherine Rocco avec 12,67% des votes. La confrontation a tenu toutes ses promesses avec une élection restée remarquablement disputée dans la durée. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Si Elisabeth Cres a gagné le pari des ralliements en ajoutant 197 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance.