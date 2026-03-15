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19:16 - Caves : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans les rues de Caves, les élections s'achèvent. Dotée de 520 logements pour 879 habitants, la densité de la commune est de 96 hab par km². Avec 52 entreprises, Caves offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles possédant au moins une automobile (71,73%) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les habitants, dont 31,97% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, près de 50,00% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 189,61 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Caves incarne la vigueur et les valeurs d'un pays en transition.

17:57 - Vote RN à Caves : ce que disent les chiffres Le RN était absent lors de la dernière bataille municipale à Caves en 2020, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la commune. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen récoltait 37,83% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis devançait Emmanuel Macron dans la commune avec 66,19% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient offert 38,98% au représentant du parti lors du premier tour. Au second tour, le RN réunissait 58,97% des voix sur le territoire. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 52,97% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives anticipées offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 55,39% pour le RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 66,09% lors du vote définitif, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Frédéric Falcon.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Caves Il y a six ans, le tour de chauffe des municipales à Caves avait été marqué par une abstention de 48,64 %, un score plus bas que les 55,3 % observés au niveau national (la participation se limitant à 51,36 %) alors que de nombreux électeurs avaient préféré éviter les bureaux de vote du fait de l'épidémie de Covid. On observe en effet traditionnellement que l'élection municipale demeure, avec la présidentielle, le moment où les Français se mobilisent le plus. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est à ce titre établie à 18,40 % localement. En 2022, les législatives affichaient pour leur part une abstention de 45,86 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 29,46 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 40,12 %. Regarder à la loupe ces variations lors des cinq scrutins depuis 2020 permet in fine de classer Caves comme une commune où l'abstention est contenue. En marge des municipales, cet élément pèsera quoi qu'il en soit inévitablement sur les résultats de Caves.

15:59 - Il y a deux ans, Caves avait opté pour la majorité Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections de 2022. Lors du scrutin européen de 2024, les citoyens de Caves avaient en effet donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 52,97% des inscrits. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Caves avaient ensuite favorisé Frédéric Falcon (Rassemblement National) avec 55,39% au premier tour, devant Viviane Thivent (Union de la gauche) avec 21,77%. Le second round n'a pas changé grand chose, Frédéric Falcon culminant à 66,09% des votes sur place.

14:57 - Quels furent les suffrages municipaux de Caves il y a 4 ans ? Globalement, le paysage électoral fait de Caves une ville au vote identitaire très marqué. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Caves choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 37,83% des voix, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon crédité de 19,10%. Le duel final se soldait finalement par un score de 66,19% pour Marine Le Pen, contre 33,81% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Caves portaient leur choix sur Frédéric Falcon (RN) avec 38,98% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 58,97%.

12:58 - Les impôts locaux à Caves : une dynamique en hausse au cours des dernières années Avec la montée des prélèvements locaux à Caves, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 17,46 % en 2024 (dernière date de relevé), ce qui représente un montant de 39 370 € la même année. Une recette bien loin des quelque 143 600 euros récoltés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Caves est passé à près de 52,10 % en 2024 (contre 21,41 % en 2020). Par comparaison, la moyenne se situe aux alentours de 40 % à l'échelle nationale (en progression de 1,2 point depuis 2020). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Parallèlement, l'imposition du foncier non bâti est restée stable à un peu moins de 47,91 % en 2024, un taux qui n'a pas bougé depuis 2020 (contre 40 % à 50 % en moyenne nationale). Concernant la taxe déchets, l'impôt a stagné à 17,10 % en 2024, comme au début du mandat , , un taux qui contraste avec les 9,5 % de la moyenne nationale. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la facture fiscale moyenne à Caves s'est chiffrée à environ 810 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 572 € relevés en 2020.

11:59 - Municipales 2020 à Caves : retour sur une élection très disputée Les résultats des précédentes municipales à Caves ont livré un éclairage précieux sur la configuration politique locale. Notons que les électeurs avaient la liberté de barrer ou ajouter des noms aux bulletins à l'époque, cette élection s'étant tenue sans liste. 15 sièges ont par ailleurs été pourvus au premier tour. Dany Ortuno a réuni le plus de suffrages avec 315 bulletins (96,62%). En deuxième position, Sylvie Onnis a rassemblé 96,31% des bulletins valides. Thierry Sauze suivait, s'adjugeant 96,01% des suffrages. Les scores particulièrement homogènes témoignaient d'un vote partagé parmi les électeurs. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Lors de cette nouvelle municipale 2026 à Caves, cette logique très particulière sera à nouveau suivie avec intérêt. Il faut toutefois préciser que, depuis une réforme des règles électorales, le scrutin de liste s'est imposé partout en France, supprimant dorénavant les candidatures isolées.