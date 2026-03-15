Résultat municipale 2026 à Caves (11510) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Caves a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Caves, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Caves [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard DEVIC
Bernard DEVIC (13 élus) CAVES, NOTRE AVENIR 		336 64,49%
  • Bernard DEVIC
  • Amandine CHIRAT
  • Lilian BARREDA
  • Marjorie RAOUX
  • Thierry SAUZE
  • Maryse LOZANO
  • Sylvain GOMEZ
  • Danielle ORTUNO
  • Philippe LANGOUSTET
  • Gaëlle MUSSATO
  • Frédéric LESCOT
  • Brigitte MOULIS
  • Francis BARREDA
Sebastien SOULES
Sebastien SOULES (2 élus) ENSEMBLE POUR CAVES 		185 35,51%
  • Sebastien SOULES
  • Cendrine GARRIDO
Participation au scrutin Caves
Taux de participation 79,23%
Taux d'abstention 20,77%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Nombre de votants 534

Source : ministère de l’Intérieur

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