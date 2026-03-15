Résultat municipale 2026 à Cavignac (33620) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Cavignac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cavignac, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cavignac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Guillaume CHARRIER
Guillaume CHARRIER (16 élus) Cavignac, réussir ensemble 		564 67,54%
  • Guillaume CHARRIER
  • Séverine FOUCHER
  • Pierre ROUSSEL
  • Dominique COUREAUD
  • Michel LEGREL
  • Amandine LECROQ
  • Christian PHILIPPOT
  • Christine PAYET
  • Bruno CHARRIER
  • Roxane LARSONNEUR
  • Florian MALAPEYRE
  • Edith HORN
  • Romain BARRON
  • Angélique FRIBOULET
  • Benoit SOPENA
  • Rachel REY
Marc ROLANDO
Marc ROLANDO (3 élus) Cavignac demain 		271 32,46%
  • Marc ROLANDO
  • Vanessa Noëlle CARAMEGEAS
  • Yannick PERON
Participation au scrutin Cavignac
Taux de participation 58,97%
Taux d'abstention 41,03%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,41%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,72%
Nombre de votants 871

Source : ministère de l’Intérieur

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