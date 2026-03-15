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19:17 - Le poids démographique et économique de Cavignac aux municipales Quelle influence la population de Cavignac exerce-t-elle sur le résultat des élections municipales ? La pyramide démographique peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la commune, 36% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 7,09% sont des personnes âgées. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (81,38%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 945 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (12,52%) met en lumière des impératifs de suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (5,74%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Cavignac mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 22,23% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - À Cavignac, le RN s'annonce en force aux élections de 2026 Le RN ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière élection municipale à Cavignac il y a six ans, les débats s'étant tenus en dehors des clivages partisans dans la localité. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 37,04% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 56,91% lors du tour final. Les législatives la même année avaient donné 39,47% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le RN réunissait 57,39% des voix de la municipalité. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 48,11% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 56,08% pour le RN. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Edwige Diaz.

16:58 - Cavignac : des résultats d'ordinaire marqués par la participation Dans le cadre de ces municipales de 2026 à Cavignac, l'absence ou non de votants dans les bureaux de vote jouera un rôle déterminant sur les résultats locaux. La fuite des électeurs se montait à 65,20 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, un score notable alors que l'épidémie de Covid touchait le pays. La course à l'Élysée en 2022 a cependant été définie par une abstention à 17,96 % dans la ville (82,04 % de participation). Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 44,93 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 30,36 %, loin des 48,83 % affichés aux législatives de 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.

15:59 - Quels enseignements pour l'année de la dissolution à Cavignac ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Cavignac. À l'occasion du match européen de juin 2024, les citoyens de Cavignac avaient en effet placé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 48,11% des bulletins. Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Edwige Diaz (Rassemblement National) en pole position avec 56,08% au premier tour, devant Véronique Hammerer (Ensemble !) avec 21,69%. Les votants expédiaient d'ailleurs l'affaire sans hésitation dans la circonscription, avec une majorité absolue de 53,33%

14:57 - Cavignac : regard sur les scores clés de la dernière présidentielle en date Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Cavignac portaient leur choix sur Edwige Diaz (RN) avec 39,47% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Edwige Diaz virant de nouveau en tête avec 57,39% des voix. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Cavignac qui s'était déroulée en amont était marquée par l'avance de Marine Le Pen avec 37,04% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 21,55%. Le duel final se soldait finalement par un score de 56,91% pour Marine Le Pen, contre 43,09% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Cavignac révèle ainsi une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Cavignac En matière d'impôts locaux à Cavignac, le produit fiscal par foyer s'est établi à 577 € en 2024 (dernière année connue) contre 424 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 35,87 % en 2024 (contre près de 17,71 % en 2020). Ce taux est à replacer dans un contexte national où la moyenne avoisine les 40 %. Une hausse généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'environ 11 400 euros de recettes en 2024, loin des quelque 204 800 euros récoltés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 10,81 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales.

11:59 - Le bilan des dernières élections municipales à Cavignac Les résultats du scrutin municipal précédent à Cavignac ont été riches d'enseignements sur l'échiquier politique local. Sans aucune opposition, 'Avec vous cultivons cavignac' a naturellement rassemblé 100,00% des suffrages dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition a logiquement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour cette municipale 2026 à Cavignac, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. L'intérêt cette fois se concentrera sur la capacité d'une alternative à s'imposer face à la majorité en place. Un début de réponse très clair a déjà été fourni avec l'annonce des candidatures.