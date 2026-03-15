Résultat de l'élection municipale 2026 à Cayenne : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Cayenne

Tête de listeListe
Marie-Laure Phinéra-Horth
Marie-Laure Phinéra-Horth Liste divers gauche
VOTRE AVENIR CAYENNE 2050 NOTRE PRIORITÉ
  • Marie-Laure Phinéra-Horth
  • Joseph Belbrun
  • Marie-Marthe Panelle-Karam
  • Axel Rino
  • Yannick Francois
  • Steve Roldan
  • Caroline Nguyen
  • Laurent Eric Lie Kon Wah
  • Awatef Argoubi
  • Nicolas Sanssouci
  • Zylna Mariema
  • Louis-Mike Calumey
  • Leila Zehaniuck
  • Nestor Govindin
  • Valérie Royer
  • Auguste Horth
  • Ruth Bidiou
  • Édric Richards
  • Kémylli Celestin
  • Moustapha Aladji
  • Taïna Alaïs
  • Chester Leonce
  • Emmanuelle Alves Da Silva
  • Mustyan Marcin-Augustin
  • Mélany Charles
  • Steven Blerald
  • Laurie Lucenay
  • Marcus Dessapes
  • Lydia Elibox-Houmey
  • Joaquim Karam
  • Marie-Reine Girault
  • Émilien Joseph
  • Stéphanie Rabelo-Fernandes
  • Gregory Milienne
  • Kalthoum Ben M'Barek
  • Christophe Fernand
  • Davina Petris-Rey
  • Boris Rey
  • Manuella Bartoche-Dimanche
  • Érick Philip
  • Georgia Garciane
  • Jacques Ho Sang Fouk
  • Jennifer Pinel
  • Serge Mortin
  • Hélène Tavares Da Silva
  • Patrice Govindin
  • Aliette Horth
  • Serge Bannis
  • Audrey Adele
Olivier Taoumi
Olivier Taoumi Liste d'union des droites pour la République
CAYENNE A BESOIN DE VOUS
  • Olivier Taoumi
  • Juli Da Silva Chucre
  • Teddy Panel
  • Tatyana Saint-Val
  • Etienne Francius
  • Naelle Do Nascimento Ingles
  • Akenson Bataille
  • Marcella Halhoul
  • Guy d'Abreu
  • Carla Pinto Miranda
  • Flavio Ansaldi
  • Marta Ferreira de Lima
  • Adrian Narine
  • Katia Ferreira Moreira
  • Rayan d'Abreu
  • Rachelle Juvencio Da Silva
  • Ronan Malarme
  • Marie-Laure Lequeux
  • John Bousaid
  • Liza Josse
  • Ronnaldy Neves Da Silva
  • Eyda Marques Dos Santos
  • Gregory Denoyelles
  • Melila Phoudiah
  • Daniel Ducleron
  • Emilie Moraes
  • Adrien Lachave
  • Edivalda Das Flores Carvalho
  • Rohann Camara
  • Ticiana Gosne
  • Fabricio Borges Da Costa
  • Gabriela Catarino Dos Santos
  • Pedro Carreira Da Costa
  • Katia Penault
  • Dominique Remy
  • Winny Feitosa Leal
  • Marcus Cavalcanti
  • Valeria Correa de Farias
  • Fabien Marsolle
  • Martine Associet
  • Samuel Garnier
  • Beatriz Souza Oliveira
  • Kaua Da Silva Neves
  • Oceane Bigorda
  • Jhonathan Da Conceicao
  • Nayla Da Silva Quieroz
  • Gaëtan Brito-Egly
  • Gaëlle Denoyelles
  • Lucas Galvagno
  • Marie-Clicia de Jesus
Sandra Trochimara
Sandra Trochimara Liste divers gauche
CAYENNE, GARDONS NOTRE CAP
  • Sandra Trochimara
  • Julner Belizaire
  • Farah Khan
  • Jean-Marc Ambroise
  • Laura Hidair
  • Marc Olivier Anatole
  • Sonia Francius
  • Jean-Yves Contout
  • Manouschka Bourdon-Metella
  • Jemêtree Guard
  • Patricia Victor
  • Dean-Nick Allen
  • Marie-Sylvie Benoit
  • Jean Laquitaine
  • Rolande Sileber
  • Kenny Chen-Tung
  • Fabiola Saint-Hilaire
  • Erick Saha
  • Helene Paul
  • Roland Loe-Mie
  • Dominique Bertoni
  • Christian Faubert
  • Dorothy Ribal
  • Thierry Elibox
  • Nadine Colin
  • Zadkiel Saint-Orice
  • Sadia Robo Ayanne
  • Rollin Bellony
  • Claire Chinon
  • Charles-André Clarke
  • Faviana Mathias
  • Patrick Louis
  • Claudine Prepont
  • Paul Tarcy
  • Melissa Fowel
  • Maurice Gouait
  • Arlette Sanite
  • Joël Gilbert Narcisse
  • Ariane Mande Bias
  • Michel Manguer
  • Simone Chin-Ten-Fung
  • Alix Madeleine
  • Sylviana Samson
  • Claude Mortin
  • Katia Constant
  • Myrtho Portut
  • Christiane Mayen
  • Johan Privat
  • Sarah Portut
  • Serge Bafau
  • Liliane Prevot
Fabien Covis
Fabien Covis Liste Divers
ENSEMBLE REINVENTONS CAYENNE
  • Fabien Covis
  • Hélèna Hoarau
  • Antoine Burin de Kerangal
  • Marie Hélène Vaz
  • Rudy Constant
  • Annick Ouamba-Yves
  • Rangdy Tony
  • Ronilda Poncadilho Santos
  • Giovanni Hodebourg
  • Luanne Nunes de Oliveira
  • Jean-Claude Brunot
  • Odile Claudia Anatole
  • Jean-Claude Cippe
  • Marie Merenna
  • Jean-Luc Psyche
  • Tatiana Applewhite
  • Gerard Bons
  • Sylvie Calabre
  • Ennerick Othily
  • Anatalia Anatole
  • Raoul Cognac
  • Angelie Metellus
  • Jules André Roger
  • Sandrine Pierrot
  • Jean-Daniel Michaud
  • Kristel Appaou
  • Loïc Bogé
  • Audrey Potony
  • Jean-Noël Tien-Liong
  • Liciane Lemene
  • Alex Charles Willie
  • Cherline Dard
  • Brandon Aliki
  • Catherine Gonzil
  • Kendy Mity
  • Santia Verneau
  • Nathanël Crusol
  • Kim Bulot
  • Joseph Nouvet
  • Rosalinda Lozanguiez
  • Denkel Ilipi
  • Nicaise Sainte-Rose-Fanchine
  • Didier Briolin
  • Leïciana Toi
  • Henri-Claude John
  • Christiane Barbe
  • André Goudet
  • Erline Lazard
  • Lory Othily
  • Camille Tabournel
  • Luigi Dulois
Bernadette Duclona
Bernadette Duclona Liste Divers
CAYENNE RENAISSANCE
  • Bernadette Duclona
  • Wesly Constant
  • Claudia Cias
  • Léonel Lorzeus
  • Pascaline Saindor
  • Adams Christopher Pierre
  • Lovely Jean
  • Eldad Lautric
  • Charlène Bosse
  • Thomas Cyril Timon Isnard
  • Andrasyl Dorjean
  • Hervé Bissereth
  • Patricia Guimi
  • Edras Emilien
  • Aliane Noël
  • Jean-Gilles Maignan
  • Michaëla Alvarez
  • Fernand Madère
  • Anada Aguengui
  • Rhagive Bremé Juste
  • Floriane Dede
  • Grégory Clet
  • Fanny Pierre
  • Pierre-Auguste Lubin
  • Mylène Fleurant
  • Frédéric Fung Fong You
  • Mirana Lalanne
  • Jean-Frantzso Renaud
  • Esther Malivert
  • Djaldi Djambaye
  • Flore Catherine Olivier
  • Jonathan Suitman
  • Louinza Goman
  • Steeven Benjamin Ivera
  • Claunette Charles
  • Lougens Simithe
  • Karine Gratien
  • Travis Timothy Cudjoe
  • Marie-Louisa Bintoul
  • Jean-Eddy Raymond
  • Aurélie Duro
  • Dyhonny Jean-Baptiste
  • Falonne Tatiane Aurelien
  • Jean-Frédo Gustave
  • Santa Valerus
  • Maîke Steeven Jean
  • Prisca Louis-Joseph
  • Fednor Hercule
  • Elisa Chadely
  • Jean-Marie Cias
  • Tabritha April

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Laure Phinera-Horth
Marie-Laure Phinera-Horth (40 élus) Cayenne : notre objectif, reussir ensemble. 		4 242 60,46%
  • Marie-Laure Phinera-Horth
  • Chester Leonce
  • Sandra Trochimara
  • Christian Faubert
  • Farah Khan
  • Nestor Patrice Govindin
  • Liliane Louis-Marie
  • Jean-Marc Ambroise
  • Helene Paul
  • Serge Bafau
  • Gisele Jean-Louis Née Grambin
  • Alex Alexandre
  • Rolande Sileber
  • Roland Loe-Mie
  • Ruth Ceprika Nee Bidiou
  • Julner Belizaire
  • Claire Chinon
  • Axel Rino
  • Patricia Victor
  • Xavier Clervaux
  • Dominique Bertoni
  • Louis-Mike Calumey
  • Nadine Colin
  • Moustapha Aladji
  • Myrtha Cattier
  • Auguste Horth
  • Fabiola Saint-Hilaire
  • Jean-Yves Contout
  • Marie-Marthe Karam Née Panelle
  • Laurent Lie Kon Wah
  • Arlette Sanite
  • Steve Roldan
  • Laura Hidair
  • Erick Saha
  • Awatef Argoubi Épouse Chouchane
  • Jemêtre Guard
  • Simone Chin-Ten-Fung
  • Jean Laquitaine
  • Faviana Mathias
  • Claude Mortin
Mikael Mancee
Mikael Mancee (9 élus) "ensemble autrement" 		2 774 39,53%
  • Mikael Mancee
  • Magali Robo Cassilde
  • Kenny Chen-Tung
  • Tineffa Naisso
  • Oswald Letard
  • Marie Gabrielle Najza
  • Sébastien Ruiz
  • Sadia Robo Ayanne
  • Frantz Fabien
Participation au scrutin Cayenne
Taux de participation 31,28%
Taux d'abstention 68,72%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 495

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Laure Phinera-Horth
Marie-Laure Phinera-Horth (39 élus) Pour cayenne, poursuivons ensemble 		6 976 69,75%
  • Marie-Laure Phinera-Horth
  • Chester Leonce
  • Marie-José Lalsie
  • Alex Alexandre
  • Liliane Louis-Marie
  • Julner Belizaire
  • Gisèle Jean-Louis
  • Philippe Kong
  • Sandra Trochimara
  • Jean Laquitaine
  • Catherine Renard
  • Laurent Lie Kon Wah
  • Muriel Letard
  • Christian Faubert
  • Georgina Chin-Ten-Fung
  • Claude Mortin
  • Farah Khan
  • Nestor Patrice Govindin
  • Maryse Lupon
  • Serge Bafau
  • Fabiola Saint-Hilaire
  • Xavier Clervaux
  • Patricia Victor
  • Jean-Marc Ambroise
  • Wilna Saint-Cyr
  • Franck Dubos
  • Claire Chinon
  • François Colin
  • Annette Tran-Tu-Yen
  • Roland Loe-Mie
  • Dominique Bertoni
  • Axel Rino
  • Katia Bechet
  • Georges Amaranthe
  • Violène Rochemont
  • Daniel Cimadure
  • Laura Hidair
  • Jean-Yves Contout
  • Rolande Silebert
Alex Weimert
Alex Weimert (5 élus) Cayenne d'abord 		2 364 23,63%
  • Alex Weimert
  • Joelle Prevot Madere
  • Jean Parize
  • Audrey Marie
  • Rollin Bellony
Patricia Triplet
Patricia Triplet (1 élu) Kayenn oui a la ville 		661 6,60%
  • Patricia Triplet
Participation au scrutin Cayenne
Taux de participation 46,02%
Taux d'abstention 53,98%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,44%
Nombre de votants 10 466

Villes voisines de Cayenne

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