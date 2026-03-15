Résultat de l'élection municipale 2026 à Cayenne : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Cayenne [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Cayenne sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Cayenne.
L'actu des élections municipales 2026 à Cayenne
12:08 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Cayenne
Ce dimanche 15 mars, les 25 878 votants de Cayenne sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour établir la composition de leur conseil municipal pour les six années à venir. En 2020, la crise du covid avait entraîné le report du second tour. La liste des candidats en 2026 est affichée ci-dessous. Les 38 bureaux de vote de la ville de Cayenne seront ouverts de 8 heures à 18 heures pour permettre aux habitants de faire leur choix. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Cayenne
|Tête de listeListe
|
Marie-Laure Phinéra-Horth
Liste divers gauche
VOTRE AVENIR CAYENNE 2050 NOTRE PRIORITÉ
|
|
Olivier Taoumi
Liste d'union des droites pour la République
CAYENNE A BESOIN DE VOUS
|
|
Sandra Trochimara
Liste divers gauche
CAYENNE, GARDONS NOTRE CAP
|
|
Fabien Covis
Liste Divers
ENSEMBLE REINVENTONS CAYENNE
|
|
Bernadette Duclona
Liste Divers
CAYENNE RENAISSANCE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Laure Phinera-Horth (40 élus) Cayenne : notre objectif, reussir ensemble.
|4 242
|60,46%
|
|Mikael Mancee (9 élus) "ensemble autrement"
|2 774
|39,53%
|
|Participation au scrutin
|Cayenne
|Taux de participation
|31,28%
|Taux d'abstention
|68,72%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 495
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Laure Phinera-Horth (39 élus) Pour cayenne, poursuivons ensemble
|6 976
|69,75%
|
|Alex Weimert (5 élus) Cayenne d'abord
|2 364
|23,63%
|
|Patricia Triplet (1 élu) Kayenn oui a la ville
|661
|6,60%
|
|Participation au scrutin
|Cayenne
|Taux de participation
|46,02%
|Taux d'abstention
|53,98%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,44%
|Nombre de votants
|10 466
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