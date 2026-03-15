Résultat municipale 2026 à Cayenne (97300) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Cayenne. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Cayenne, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cayenne [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Sandra TROCHIMARA
Sandra TROCHIMARA CAYENNE, GARDONS NOTRE CAP 		5 501 72,73%
Marie-Laure PHINÉRA-HORTH
Marie-Laure PHINÉRA-HORTH VOTRE AVENIR CAYENNE 2050 NOTRE PRIORITÉ 		1 008 13,33%
Olivier TAOUMI
Olivier TAOUMI CAYENNE A BESOIN DE VOUS 		445 5,88%
Bernadette DUCLONA
Bernadette DUCLONA CAYENNE RENAISSANCE 		396 5,24%
Fabien COVIS
Fabien COVIS ENSEMBLE REINVENTONS CAYENNE 		214 2,83%
Participation au scrutin Cayenne Partiels *
Taux de participation 34,95%
Taux d'abstention 65,05%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,16%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,70%
Nombre de votants 7 868

* Résultats partiels sur 86% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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