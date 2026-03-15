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19:21 - Les enjeux locaux de Cayenne : tour d'horizon démographique À Cayenne, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent influer sur les élections municipales. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la ville, 50% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 19,10% de plus de 60 ans. Un salaire moyen mensuel net de 2 203 € par mois peut être l'expression de situations de précarité financière pour certains foyers. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 36,18% et d'une population étrangère de 42,77% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Le taux d'étudiants, évalué à 8,95% à Cayenne, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

17:57 - Vote RN à Cayenne : ce que disent les chiffres Le Rassemblement national n'avait pas fait d'étincelles lors des élections locales à Cayenne en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen amassait 18,72% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis dominait Emmanuel Macron dans la ville avec 65,49% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 4,48% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Cayenne comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 25,43% lors du scrutin européen, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Le Rassemblement national faisait figure de grand absent ou presque.

16:58 - Rétrospective : l'abstention à Cayenne avant 2026 Aux municipales de 2020, la participation à Cayenne s'était stabilisée à 31,28 % à la fin du premier tour (une mobilisation modeste), en pleine crise sanitaire à l'époque. Le scrutin municipal demeure pourtant, avec l'élection présidentielle, celui où les Français se manifestent le plus, les figures de l'édile et du président occupant une place centrale. Le choix du locataire de l'Elysée avait à ce titre fortement mobilisé, avec 38,25 % de participation dans la ville (l'abstention chutant à 61,75 %). Le nombre de votants aux élections législatives est passé de son côté de 24,54 % au premier tour en 2022 à 31,87 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes s'était fixée à 8,91 % (51,49 % en France). Décortiquer ces variations lors des cinq scrutins depuis 2020 permet à l'arrivée de classer Cayenne comme une ville en retrait des urnes par rapport au reste de la France. Dans le cadre de cette municipale 2026 à Cayenne, ce facteur aura en tout cas un rôle clé sur les résultats.

15:59 - Les surprises de la dernière année électorale en date à Cayenne Lors des dernières européennes, le podium à Cayenne s'était figé autour de l'équipe de Jordan Bardella (25,43%), en tête de peloton devant Manon Aubry (19,63%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (10,90%). Lors du scrutin législatif provoqué par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Cayenne soutenaient en priorité Jean-Victor Castor (Régionaliste) avec 65,36% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Jean-Victor Castor culminant à 80,31% des voix sur place. Une sorte de répétition des résultats des élections de 2022 en somme.

14:57 - Quels étaient les résultats municipaux de Cayenne lors de la dernière présidentielle ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Cayenne soutenaient en priorité Yvane Goua (Régionaliste) avec 47,00% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Jean-Victor Castor (Régionaliste) qui arrivait en tête dans la commune avec 100,00% des voix. Au premier tour de la dernière élection présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Cayenne accordaient auparavant leur confiance à Jean-Luc Mélenchon à hauteur de 52,01%, devant Marine Le Pen qui terminait à 18,72%. Le duel final se soldait finalement par un score de 65,49% pour Marine Le Pen, contre 34,51% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Cayenne un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Cayenne Pour ce qui est des contributions locales à Cayenne, la recette fiscale par foyer s'est établie à environ 950 euros en 2024 (année du dernier relevé) contre 681 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais 67,24 % en 2024 (contre 34,32 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 1 508 620 € en 2024. Un apport qui est loin des quelque 7,44049 millions d'euros engrangés en 2020 avec un taux resté à près de 26,54 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales.

11:59 - Élections de 2020 à Cayenne : un résultat scellé dès le premier tour L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Cayenne est très instructive. Au soir du premier passage aux urnes, Marie-Laure Phinera-Horth (Divers gauche) a pris l'ascendant sur ses concurrents avec 60,46% des voix. En deuxième position, Mikael Mancee (Divers) a engrangé 39,53% des bulletins valides. Cette victoire au premier tour de Marie-Laure Phinera-Horth a clôturé le match dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Cayenne, ce décor constitue un point de départ particulier. Ce triomphe écrasant place le camp adverse face à une tâche colossale ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.