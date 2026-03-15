Résultat municipale 2026 à Cazères (31220) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Cazères a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cazères, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cazères [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Raymond DEFIS
Raymond DEFIS (22 élus) agissons pour cazeres 		1 286 63,69%
  • Raymond DEFIS
  • Charlène BOUÉ
  • Pierre LANFRANCHI
  • Marie-Anne DRIEF
  • Ahmed HAMADI
  • Andrée ROUSSEAU
  • Thierry COSTES
  • Evgenia LOPEZ
  • Philippe ROUSSEL
  • Isabelle COUZINIÉ
  • Jean-Michel DELUC
  • Valérie LOURDE
  • Thierry GRILLOU
  • Sandrine DE LEEUW
  • Frédéric COUASNON
  • Katy BAJOUE
  • Roland PONTIN-MANENT
  • Fabienne VALENCE
  • Patrick LAFFAGE
  • Leslie FICHEL-MARCHAND
  • Noël LOSIO
  • Elisabeth CRESPO
Jean-Luc RIVIERE
Jean-Luc RIVIERE (5 élus) Mieux vivre a CAZERES 		733 36,31%
  • Jean-Luc RIVIERE
  • Cécile BERNARDINI
  • Pascal LABLANCHE
  • Alexandrine MATONDO
  • Jérome POTTIER
Participation au scrutin Cazères
Taux de participation 56,44%
Taux d'abstention 43,56%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,59%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,98%
Nombre de votants 2 161

Source : ministère de l’Intérieur

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