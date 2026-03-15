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19:17 - Démographie et politique à Cazères, un lien étroit En pleine campagne électorale municipale, Cazères est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 4 818 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 444 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 184 foyers fiscaux. Dans la commune, 18,72% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 30,28% de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. La présence de 221 résidents étrangers favorise son pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 229 € par mois, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,78%, synonyme d'une situation économique en demi-teinte. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Cazères s'inscrit dans l'histoire de la France.

17:57 - Un vote RN durablement installé à Cazères Le parti d'extrême droite était exclu du groupe de tête lors du scrutin municipal à Cazères en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 28,82% des suffrages lors du tour préliminaire, puis devançait Emmanuel Macron localement avec 53,57% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 26,41% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au deuxième round, le parti à la flamme arrachait 43,56% des voix au niveau local. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 41,43% pour les européennes. Les législatives enfin offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 44,65% pour le parti à la flamme. Ce dernier finira d'ailleurs en tête avec 51,83% lors du vote final, offrant un siège au Palais Bourbon à Joël Aviragnet.

16:58 - À Cazères, l'abstention s'annonce forte aux municipales La fuite des électeurs se montait à 54,72 % à Cazères pour le premier tour des municipales de 2020, une proportion assez classique alors que le scrutin se tenait dans un contexte de pandémie de Covid. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 25,16 % localement. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 50,38 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 35,80 %, loin des 52,26 % affichés aux législatives de 2022. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, la ville se positionne comme une zone distancée du processus électoral. Pour ces municipales 2026, cette donnée à Cazères sera quoi qu'il en soit essentielle dans l'issue du scrutin.

15:59 - Comment Cazères a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Le panorama politique de Cazères a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme un secteur difficile à classer, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme une terre de droite radicale. Lors du scrutin européen de juin 2024, les électeurs de Cazères avaient en effet placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 41,43% des inscrits. Les élections législatives à Cazères quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Loïc Delchard (Rassemblement National) en pole position avec 44,65% au premier tour, devant Joël Aviragnet (Union de la gauche) avec 35,62%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Loïc Delchard culminant à 51,83% des suffrages exprimés dans la localité.

14:57 - Cazères présentait un profil politique atypique lors des dernières élections Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Cazères était marquée par l'avance de Marine Le Pen avec 28,82% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon totalisait 21,71%. Le second tour n'a fait que confirmer cette entrée en matière en offrant 53,57% pour Marine Le Pen, contre 46,43% pour d'Emmanuel Macron. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Cazères soutenaient en priorité Loic Delchard (DVG) avec 44,43% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Joël Aviragnet (Divers gauche), vainqueur dans la commune avec 56,44%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Cazères comme une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Comment a évolué la fiscalité à Cazères avant les municipales ? À Cazères, sur le plan de la fiscalité locale, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à 985 € en 2024 (dernières données en date) contre 789 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 47,23 % en 2024 (contre 26,33 % en 2020). Une augmentation qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'environ 137 100 euros de recettes en 2024, en net recul par rapport aux 860 000 euros perçus 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 16,39 %. Cette disparition en fait aujourd'hui un apport résiduel, justifiant cette baisse drastique de produit pour la commune.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Cazères ? À Cazères, à l'occasion des municipales précédentes, les résultats ont livré un aperçu clair des dynamiques politiques locales. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Michel Oliva (Divers gauche) a décroché la pole position en recueillant 67,06% des suffrages. Dans la position du principal opposant, Jean-Luc Riviere (Divers centre) a obtenu 499 votes (32,93%). Cette victoire au premier tour a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ces municipales 2026 à Cazères, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Pour les forces d'opposition, renverser une majorité si large sera ce dimanche le principal défi, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.