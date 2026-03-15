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19:17 - Cazouls-lès-Béziers : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Cazouls-lès-Béziers contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections municipales. Avec une densité de population de 135 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,49%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 25 891 euros par an montre l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 2747 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,61%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (10,23%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Cazouls-lès-Béziers mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 23,34% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - Un vote RN fermement enraciné à Cazouls-lès-Béziers Le Rassemblement national était exclu du groupe de tête lors du scrutin municipal à Cazouls-lès-Béziers il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen amassait 38,57% des voix lors du premier passage aux urnes, puis devançait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 66,54% lors du tour final. Le parti lepéniste était inexistant dans la circonscription de la ville lors des législatives de 2022. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 49,44% lors du scrutin européen. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 44,93% pour le mouvement lepéniste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 51,83% lors du vote final, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Julien Gabarron.

16:58 - Cazouls-lès-Béziers : 51,21 % de votants aux dernières municipales Dans le cadre de cette municipale 2026 à Cazouls-lès-Béziers, le nombre d'électeurs dans les bureaux de vote aura un rôle clé sur les résultats. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, indiquent que 1 836 électeurs s'étaient manifestés au premier tour des municipales, ce qui donnait un taux de participation de 51,21 % (au-dessus des 44,7 % de la moyenne nationale) alors que de nombreux électeurs avaient choisi de rester chez eux à cause de l'épidémie de Covid-19. Rappelons que les élections municipales restent en effet de longue date, avec l'élection présidentielle, celles où les Français se rendent le plus aux urnes. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont à ce titre 2 984 personnes qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 78,51 % de participation. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 56,92 % des électeurs (soit environ 2 198 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 70,26 %, bien au-delà des 51,60 % enregistrés en 2022. En prenant du recul, les données esquissent in fine une ville soucieuse de voter par rapport au reste de la France.

15:59 - Cazouls-lès-Béziers classée au centre avant les municipales 2026 Les élections législatives à Cazouls-lès-Béziers organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, plaçaient Julien Gabarron (Rassemblement National) aux avants-postes avec 44,93% au premier tour, devant Emmanuelle Ménard (Divers droite) avec 25,56%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Julien Gabarron culminant à 51,83% des suffrages exprimés dans la commune. Lors du match européen juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée, les citoyens de Cazouls-lès-Béziers avaient cette fois poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 49,44% des votes. La préférence des électeurs de Cazouls-lès-Béziers a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune apparaissait comme une zone sans vote prédéterminé, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - Quels étaient les résultats municipaux de Cazouls-lès-Béziers lors de la dernière présidentielle ? Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Cazouls-lès-Béziers accordaient leurs suffrages à Emmanuelle Ménard (Divers droite) avec 42,85% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 67,68%. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Cazouls-lès-Béziers quelques semaines plus tôt était marquée par l'avance de Marine Le Pen avec 38,57% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon rassemblait 18,01%. Lors de la finale de l'élection à Cazouls-lès-Béziers, les électeurs accordaient 66,54% pour Marine Le Pen, contre 33,46% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Fiscalité en hausse à Cazouls-lès-Béziers : un impact sur les élections municipales Si l'on observe la fiscalité de Cazouls-lès-Béziers, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 14,53 % en 2024 (dernier pointage en date), pour un produit communal totalisant près de 126 100 euros. Une somme bien en-dessous des 894 700 euros perçus en 2020. N'oublions pas qu'elle a été abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale réduisant considérablement son produit et forçant les communes à trouver d'autres recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Son taux à Cazouls-lès-Béziers est passé à près de 43,67 % en 2024 (contre 22,22 % en 2020). Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Avec tous ces changements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Cazouls-lès-Béziers a représenté environ 847 euros en 2024 contre 701 euros en début de mandat.

11:59 - La liste Divers gauche en tête à Cazouls-lès-Béziers lors de la dernière municipale Qui avait remporté le scrutin municipal il y a six ans à Cazouls-lès-Béziers ? Lors de la première manche électorale à l'époque, Philippe Vidal (Divers gauche) a viré en tête en recueillant 85,15% des soutiens. Sur la seconde marche, Frédéric Sinibaldi (Divers droite) a engrangé 14,84% des suffrages. Cette victoire au premier tour de Philippe Vidal a rendu tout second tour inutile. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Cazouls-lès-Béziers, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Au vu de ce triomphe écrasant, la tâche s'annonce considérable ce dimanche pour l'opposition, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.