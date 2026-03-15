Résultat municipale 2026 à Cazouls-lès-Béziers (34370) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Cazouls-lès-Béziers a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cazouls-lès-Béziers, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cazouls-lès-Béziers [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe VIDAL
Philippe VIDAL (26 élus) TOUS POUR CAZOULS 		1 901 77,78%
  • Philippe VIDAL
  • Viviane TAFANI
  • Serge BACCOU
  • Maryline TUCA
  • Bruno DUPUY
  • Carole BERLOU
  • Bernard MARTIN
  • Estelle SOULAGES
  • Antoine MONINO
  • Carole AFFRE
  • Marcos FERREIRA
  • Béatrice CHAVARDEZ
  • Christian GUILLEMET
  • Catherine BOFFA
  • Jean-François LAMIEL
  • Martine BONNET
  • Jean MARIN
  • Marlène BILLARDELLO
  • Robert RIEU
  • Julie BARACHE
  • Fabien RUBIO
  • Angélina GARCIA
  • Julien PRISÉ
  • Céline TEAHUI
  • François PEGURET
  • Claire JACOBERGER
Frédéric SINIBALDI
Frédéric SINIBALDI (3 élus) L'AVENIR DE CAZOULS 		543 22,22%
  • Frédéric SINIBALDI
  • Nadia LE THOMAS
  • Olivier OLRY
Participation au scrutin Cazouls-lès-Béziers
Taux de participation 63,26%
Taux d'abstention 36,74%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,60%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,45%
Nombre de votants 2 574

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Hérault ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans l'Hérault. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Cazouls-lès-Béziers