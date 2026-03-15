Résultat municipale 2026 à Cébazat (63118) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Cébazat a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cébazat, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cébazat [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Flavien NEUVY
Flavien NEUVY (26 élus) CÉBAZAT NATURELLEMENT 		2 607 76,50%
  • Flavien NEUVY
  • Dominique MARQUIE
  • Patrick ROSLEY
  • Pascale AMEIL
  • Tony DA SILVA
  • Minda SAMPAIO
  • Thierry OLIVAIN
  • Elisabeth GANNE
  • Fabrice BAARDMAN-BOGERMAN
  • Albane PELESE
  • Olivier MOREL
  • Chloé AFONSO
  • Yves SOLVIGNON
  • Christelle BALLUT
  • Cédric BOYER
  • Brigitte MOULY
  • Alpay ZENGIN
  • Marie-Thé FOURNIER
  • Maxime LAFORGE
  • Marie-Jeanne AMEIL
  • José FERNANDES
  • Rosa PEREIRA DE SOUSA
  • Cyrille MOREAU
  • Yolande CHAPUT
  • Frédéric PLANEIX
  • Jocelyne CHALUS
Gilles BLANCHARD
Gilles BLANCHARD (3 élus) ICI Ce qui nous rassemble 		801 23,50%
  • Gilles BLANCHARD
  • Narmin SHANA
  • Franck PILANDON
Participation au scrutin Cébazat
Taux de participation 57,48%
Taux d'abstention 42,52%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,28%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,57%
Nombre de votants 3 508

Source : ministère de l’Intérieur

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