En direct

19:19 - Comment la composition démographique de Cébazat façonne les résultats électoraux ? Dans la ville de Cébazat, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des élections municipales ? Dans la ville, 17,74% des résidents sont des enfants, et 30,50% de plus de 60 ans. La pyramide démographique peut agir sur les orientations des mesures en matière d'éducation et de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2 558 euros/mois montre l'importance des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 4210 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population immigrée de 12,95% et d'une population étrangère de 9,04% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'instruction à Cébazat mettent en relief une diversité de qualifications, avec 20,33% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - Les chiffres clés du vote RN à Cébazat Le RN restait loin du podium lors des élections municipales à Cébazat il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 20,26% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron sur le plan local avec 33,64% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 13,88% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Cébazat comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 29,89% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 27,83% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 29,69% le dimanche suivant.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 44,26 % de participation En marge de ces municipales de 2026, le niveau d'abstention pèsera définitivement sur les résultats de Cébazat. Pour rappel, l'abstention se montait à 55,74 % lors des précédentes élections municipales (proche des 55,3 % observés au niveau national), beaucoup d'électeurs ayant opté pour rester chez eux à cause de l'épidémie de Covid-19. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a ainsi connu un taux d'abstention de 22,46 % localement. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 44,96 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 29,34 % au premier tour, contre 49,92 % en 2022. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la ville se révèle donc sensiblement comme une zone relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.

15:59 - Comment Cébazat a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Hervé Prononce (Ensemble !) avait performé au premier tour des élections législatives à Cébazat en 2024 avec 37,55%. Marianne Maximi (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 29,04%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Hervé Prononce culminant à 37,83% des votes localement. Lors des européennes en amont, le podium à Cébazat s'était cette fois dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (29,89%), à la première place devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (17,20%) et Valérie Hayer (16,85%). Le panorama politique de Cébazat a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune donnait à voir une zone acquise au bloc central, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme une zone pivot.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Cébazat : les points à retenir En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Cébazat était marquée par l'avantage d'Emmanuel Macron avec 32,73% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon obtenait 20,68%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 66,36% pour Emmanuel Macron, contre 33,64% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Cébazat accordaient leurs suffrages à Valérie Thomas (Ensemble !) avec 32,10% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 55,78%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Cébazat se positionne comme une ville acquise au bloc central.

12:58 - Fiscalité à Cébazat : un thème central en vue des municipales 2026 ? Si l'on observe la fiscalité de Cébazat, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 16,84 % en 2024 (données les plus récentes), rapportant à la ville 90 500 euros environ la même année, contre 1,90248 million d'euros perçus en 2020. Sa disparition pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait aujourd'hui une recette marginale, ce qui explique cette diminution significative de rendement pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Cébazat s'est établi à près de 36,11 % en 2024 (contre 15,63 % en 2020). Pour rappel, la moyenne nationale tourne autour de 40 %. Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec tous ces chamboulements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Cébazat a atteint environ 1 556 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 083 € quatre ans auparavant.

11:59 - Élections de 2020 à Cébazat : une élection pliée dès le premier round Les rapports de force politiques locaux actuels demeurent, aujourd'hui encore, marqués par le verdict des dernières élections à Cébazat. Dès le premier tour à l'époque, Flavien Neuvy (Union des Démocrates et Indépendants) a raflé la première place avec 73,99% des voix. Deuxième, Gabriel Fenaille (Divers gauche) a obtenu 26,00% des suffrages. Cette victoire sans appel du candidat Union des Démocrates et Indépendants a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Cébazat, cette géographie électorale a immanquablement influencé les états-majors politiques. Afin d'ébranler cette domination ce dimanche, les opposants devront réaliser un grand bond dans les suffrages, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.