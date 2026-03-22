Résultat municipale 2026 à Cellefrouin (16260) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cellefrouin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cellefrouin, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cellefrouin [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvie MANSON (12 élus) LA COMMUNE ET SES HABITANTS AU COEUR DE NOTRE ACTION
|152
|52,41%
|
|Christine GUILLAUME (3 élus) ENSEMBLE POUR CELLEFROUIN
|138
|47,59%
|
|Participation au scrutin
|Cellefrouin
|Taux de participation
|72,45%
|Taux d'abstention
|27,55%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,56%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,79%
|Nombre de votants
|313
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Cellefrouin - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christine GUILLAUME (Ballotage) ENSEMBLE POUR CELLEFROUIN
|129
|41,48%
|Sylvie MANSON (Ballotage) LA COMMUNE ET SES HABITANTS AU COEUR DE NOTRE ACTION
|126
|40,51%
|Pierre Ignace BALZANO RASSEMBLEMENT DES PATRIOTES POUR CELLEFROUIN
|31
|9,97%
|Virginie CONTE LARUE CELLEFROUIN EN MOUVEMENT
|25
|8,04%
|Participation au scrutin
|Cellefrouin
|Taux de participation
|73,61%
|Taux d'abstention
|26,39%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,26%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,94%
|Nombre de votants
|318
Election municipale 2026 à Cellefrouin [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Cellefrouin sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Cellefrouin.
L'actu des élections municipales 2026 à Cellefrouin
18:33 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Cellefrouin
Lors du scrutin européen du printemps 2024, les citoyens de Cellefrouin avaient poussé aux avant-postes l'équipe menée par Jordan Bardella avec 50,00% des inscrits. Lors des législatives qui ont suivi la dissolution, les votants de Cellefrouin accordaient leurs suffrages à Caroline Colombier (Rassemblement National) avec 56,23% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Caroline Colombier culminant à 64,91% des voix sur place. Cette exploration des résultats de 2024 a donc révélé que Cellefrouin s'affirmait alors toujours comme un secteur marqué par l'extrême droite.
15:57 - Retour sur la quadrangulaire des élections municipales de 2020 à Cellefrouin
Comment s'était terminé le dernier scrutin municipal à Cellefrouin ? Dans la commune, le vote s'est opéré par candidatures à titre individuel à l'époque, sans liste, donnant ainsi aux votants la possibilité de sélectionner plusieurs noms. Personne n'a pour autant été élu directement au premier tour. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Marie-Annick Perche a réuni le plus de suffrages avec 38,34% des voix, devançant Erick Marais qui a capté 99 votes (37,21%). Chez les votants, ces résultats très proches témoignaient d'un choix consensuel. Pour départager les candidats restants, un second tour a eu lieu avec 52 participants. A ce deuxième tour, Marie-Annick Perche a rassemblé 46,57% des voix, suivi par Julien Gobeaud avec 46,20% des électeurs inscrits et Alain Bessieres obtenant 124 votes (44,76%). Le scrutin s'est achevé sur des scores particulièrement serrés. Pour les municipales 2026 à Cellefrouin, cette dynamique très particulière sera de nouveau observée avec intérêt. En France, le mode de scrutin spécifique qui permettait les candidatures isolées n'est cependant plus en vigueur.
13:58 - 2 candidats en lice pour le 2e tour de l'élection municipale à Cellefrouin
Les votants retrouvent donc ce dimanche, dans l'isoloir, les bulletins de la liste menée par Christine Guillaume (DIV) et la liste menée par Sylvie Manson (DIV), comme le précise la liste des candidats au deuxième tour publiée cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Ouvert jusqu'à 18 heures, le bureau de vote de la ville de Cellefrouin permettra aux 432 électeurs figurant sur les listes électorales de prendre une décision.
11:59 - Un premier constat à Cellefrouin avec les résultats du 1er tour
Christine Guillaume a terminé en tête du premier round de l'élection municipale à Cellefrouin la semaine dernière, avec 41,48 % des bulletins valides. Sylvie Manson a obtenu la seconde place avec 40,51 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Du côté des autres candidats, avec 9,97 %, Pierre Ignace Balzano n'a pas pu se maintenir mais atteignait le seuil requis pour éventuellement fusionner. Plus en retrait, Virginie Conte Larue a terminé avec 8,04 % des suffrages, trop peu pour aller au second tour, mais assez pour fusionner sa liste avec une autre en cas d'accord. Pour rappel, lors de ce scrutin à Cellefrouin, le rendez-vous électoral a mobilisé 73,61 % des électeurs, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
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