Résultat municipale 2026 à Cellefrouin (16260) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cellefrouin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cellefrouin, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cellefrouin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvie MANSON
Sylvie MANSON (12 élus) LA COMMUNE ET SES HABITANTS AU COEUR DE NOTRE ACTION 		152 52,41%
  • Sylvie MANSON
  • Jean-Rémy CHADOZEAU
  • Sonia QUINTON LABROUSSE
  • Thierry COURTOIS
  • Delphine ROMAIN
  • Yoann VALLOT
  • Colette BARBEZ
  • Jean GIUDICELLI
  • Amélie DUCOURET
  • Ludovic JOUBERT
  • Nadia RENELIER
  • Jean-Baptiste COUTURIER
Christine GUILLAUME
Christine GUILLAUME (3 élus) ENSEMBLE POUR CELLEFROUIN 		138 47,59%
  • Christine GUILLAUME
  • Joel COURTOIS
  • Nicole JADEAU
Participation au scrutin Cellefrouin
Taux de participation 72,45%
Taux d'abstention 27,55%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,56%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,79%
Nombre de votants 313

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Cellefrouin - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christine GUILLAUME
Christine GUILLAUME (Ballotage) ENSEMBLE POUR CELLEFROUIN 		129 41,48%
Sylvie MANSON
Sylvie MANSON (Ballotage) LA COMMUNE ET SES HABITANTS AU COEUR DE NOTRE ACTION 		126 40,51%
Pierre Ignace BALZANO
Pierre Ignace BALZANO RASSEMBLEMENT DES PATRIOTES POUR CELLEFROUIN 		31 9,97%
Virginie CONTE LARUE
Virginie CONTE LARUE CELLEFROUIN EN MOUVEMENT 		25 8,04%
Participation au scrutin Cellefrouin
Taux de participation 73,61%
Taux d'abstention 26,39%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,26%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Nombre de votants 318

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