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19:17 - Cénac : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Cénac, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour exercer leur droit. Avec ses 31,14% de cadres supérieurs pour 2 151 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur économique. L'existence de 239 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (91,68%) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 33,00% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 47,83% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 557,16 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Cénac manifeste la vitalité et les valeurs d'un pays en évolution.

17:57 - Le Rassemblement national aux dernières élections à Cénac Le parti d'extrême droite n'avait pas concouru pour la dernière municipale à Cénac en 2020, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 14,66% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 27,93% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 13,01% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop faible, à Cénac comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 21,58% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier round, un résultat de 27,22% pour le mouvement lepéniste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 36,39% lors du vote définitif.

16:58 - La commune de Cénac plutôt mobilisée lors des élections Pour rappel, l'abstention se montait à 38,34 % à Cénac lors des dernières municipales, un niveau très bas alors qu'à cause de l'épidémie de coronavirus, beaucoup d'électeurs avaient préféré rester chez eux. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 15,64 % localement. Bien que ces scrutins nationaux soient de nature différente par rapport aux échéances locales, les législatives de 2022 et 2024 constituent une base de comparaison particulièrement pertinente. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 44,97 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 24,24 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 40,07 % d'abstention. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres établissent le profil d'une ville moins abstentionniste que la moyenne face aux moyennes nationales. À l'occasion de ces municipales 2026, cette réalité pèsera quoi qu'il en soit inévitablement sur les résultats de Cénac.

15:59 - Cénac : le vote des électeurs l'année de la dissolution Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 à Cénac, les choix s'étaient majoritairement conduits sur Jordan Bardella (21,58%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Cénac avaient ensuite placé en tête Pascal Lavergne (Ensemble !) avec 33,86% au premier tour, devant Mathilde Feld (Union de la gauche) avec 33,11%. C'est néanmoins Mathilde Feld (Union de la gauche) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 63,61% des suffrages exprimés. Le paysage politique de Cénac a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune esquissait une terre centriste, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme un territoire difficile à étiqueter.

14:57 - Au vu des derniers scrutins, Cénac reste un territoire orienté vers le centre Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Cénac soutenaient en priorité Pascal Lavergne (Ensemble !) avec 34,76% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 53,81%. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Cénac qui s'était déroulée en amont voyait Emmanuel Macron prendre le leadership localement avec 32,85% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon aggrégeait 21,65%. Le duel final se soldait finalement par un score de 72,07% pour Emmanuel Macron, contre 27,93% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Cénac s'affirme comme une place forte du courant central.

12:58 - Impôts à Cénac : un enjeu central pour 2026 Si l'on regarde de près la fiscalité de Cénac, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 12,45 % en 2024 (dernière date de relevé), générant une recette de 45 330 € la même année. Un montant loin des 460 600 euros engrangés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales début 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse désormais que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Cénac s'est établi à 36,70 % en 2024 (contre 16,23 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Résultat des courses : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Cénac a représenté 1 048 € en 2024 contre 846 euros en début de mandat.

11:59 - Municipales 2020 à Cénac : des résultats scellés dès le premier tour L'étude des résultats des municipales il y a six ans à Cénac est très révélatrice. Au terme du premier tour à l'époque, Catherine Veyssy a terminé en tête en recueillant 52,37% des soutiens. À sa poursuite, Thierry Diana a obtenu 47,62% des voix. Cette victoire écrasante a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 à Cénac, ce décor pose les bases. La tâche s'annonce colossale ce dimanche pour l'opposition face à ce triomphe écrasant, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.