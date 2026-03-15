Résultat municipale 2026 à Cénac (33360) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Cénac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cénac, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cénac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier LAUGAA
Didier LAUGAA (15 élus) J'aime Cénac 		617 55,44%
  • Didier LAUGAA
  • Amélie KOLK
  • Pascal BOURGEOIS
  • Caroline LUCAS
  • Julien MOGAN
  • Christine WOLF
  • Eric ROUX
  • Monique OLIVE
  • Thierry TUJAGUE
  • Gwennaelle GINDEUIL
  • Etienne CRISTOFOLI
  • Hélène MAILLARD
  • Vincent PÉRIN
  • Marie VILLAUDIÈRE
  • Olivier NAVAS
Charles ARIS BROSOU
Charles ARIS BROSOU (4 élus) ENSEMBLE POUR CENAC 		496 44,56%
  • Charles ARIS BROSOU
  • Sandrine RICHARDEAU
  • Jean-François AUBY
  • Pascale LAMY
Participation au scrutin Cénac
Taux de participation 62,64%
Taux d'abstention 37,36%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,57%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,65%
Nombre de votants 1 150

Source : ministère de l’Intérieur

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