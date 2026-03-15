Résultat de l'élection municipale 2026 à Cenon : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Cenon [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Cenon sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Cenon.
L'actu des élections municipales 2026 à Cenon
12:10 - Elections à Cenon : les horaires des 16 bureaux de vote
Ce dimanche 15 mars 2026, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour établir qui va diriger leur commune pour les prochaines années. En 2020, la crise du covid avait contraint les autorités à repousser le 2nd tour. La liste de ceux qui souhaiteraient gouverner la commune après les municipales 2026 à Cenon est affichée plus bas. Les 16 bureaux de vote de l'agglomération de Cenon seront accessibles de 8 h à 19 h pour permettre aux votants de faire leur choix. Cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page pour recevoir les résultats des élections municipales à Cenon dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Cenon
|Tête de listeListe
|
Fabrice Delaune
Liste de La France insoumise
Cenon Insoumise et Solidaire
|
|
Christine Héraud
Liste d'extrême-gauche
C'est nous qui travaillons, c'est nous qui decidons!
|
|
Florence Damet
Liste Divers
ENSEMBLE POUR CENON
|
|
Jean-François Egron
Liste d'union à gauche
ENSEMBLE, NOUS SOMMES CENON
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-François Egron (27 élus) Ensemble faisons battre le coeur de cenon
|2 121
|52,18%
|
|Fabrice Moretti (6 élus) Ensemble pour cenon
|1 318
|32,43%
|
|Alexandre Ribeiro (1 élu) Cenon en commun
|349
|8,58%
|
|Christine Héraud (1 élu) Anticapitalistes ! pour les luttes des travailleurs et de la jeunesse !
|276
|6,79%
|
|Participation au scrutin
|Cenon
|Taux de participation
|29,99%
|Taux d'abstention
|70,01%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 271
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain David (30 élus) Cenon avec passion !
|3 901
|67,29%
|
|Philippe Tardy (4 élus) Cenon pour tous
|1 268
|21,87%
|
|Christine Héraud (1 élu) Gauche alternative d'opposition à l'austérité
|628
|10,83%
|
|Participation au scrutin
|Cenon
|Taux de participation
|47,19%
|Taux d'abstention
|52,81%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,74%
|Nombre de votants
|6 150
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