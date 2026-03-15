Résultat de l'élection municipale 2026 à Cenon : les infos en direct

Programme de Fabrice Delaune à Cenon (Cenon Insoumise et Solidaire)

Démocratie participative

Nous proposons de renforcer la démocratie à Cenon par une plus grande transparence dans les décisions municipales. Cela inclut la mise en place de référendums d'initiative citoyenne pour redonner la parole aux habitants. L'objectif est de créer une révolution citoyenne qui favorise l'engagement des cenonnaises et cenonnais.

Solidarité et précarité

Un vaste programme de solidarité sera mis en œuvre pour soutenir les familles et les habitants en difficulté à Cenon. Nous nous engageons à aider ceux qui sont confrontés à la précarité, en soutenant les écoles, les centres de loisirs et les associations. L'égalité femmes-hommes et la lutte contre les discriminations seront également des priorités.

Écologie et urbanisme

Nous nous engageons à promouvoir une bifurcation écologique à Cenon, en rénovant les bâtiments et en luttant contre les îlots de chaleur. La création d'un service public municipal de la chaleur et de la fraîcheur sera essentielle pour bâtir une ville verte. Nous nous opposerons aux projets écocides qui nuisent à notre environnement.

Accès aux biens communs

Garantir l'accès aux biens communs est une priorité pour notre liste citoyenne. Nous planifions un retour en régie publique des services essentiels tels que l'eau, l'énergie et les transports. De plus, nous mettrons en place des cantines 100% bio et gratuites pour assurer une alimentation de qualité à tous les enfants de Cenon.