Résultat de l'élection municipale 2026 à Cenon : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Cenon

Tête de listeListe
Fabrice Delaune
Fabrice Delaune Liste de La France insoumise
Cenon Insoumise et Solidaire
  • Fabrice Delaune
  • Noémie Junck
  • Anthony Grellier
  • Elodie Guionet Abou-Abdallah
  • Aymeric Thibault
  • Hanane El Jazouli
  • Olivier Yao
  • Nathalie Gregoire
  • Light Lescornez
  • Hélène Marque
  • Arthur Havlicek
  • Mayi Mainhagu
  • Robert Casaubieilh
  • Louisette Lloria
  • Tim Corbeau
  • Auriana Fantino
  • Edouard Brandeau
  • Estelle Aubertin
  • Guillaume Cochet
  • Claire Darrieutort
  • Jean Pierre Debon
  • Chantal Grange
  • Jurgen Genuit
  • Maria Lartigue
  • Théo Le Breton
  • Ghita Rita Bouchlaghem
  • Jacques Olsagasti
  • Marie-Jeanne Cathala
  • David Cadusseau
  • Lara Martinez
  • Sébastien Sabio
  • Marie Laville
  • Guillaume Raclin
  • Amélie Courret
  • Patrick Torrico
Christine Héraud
Christine Héraud Liste d'extrême-gauche
C'est nous qui travaillons, c'est nous qui decidons!
  • Christine Héraud
  • Thierry Oudin
  • Christine Mirande
  • Amaury Confais
  • Héloïse Dravigney
  • Ram Guescher
  • Patricia Ramirez
  • Mathieu Quilici
  • Corinne Lafaye
  • Jean-Louis Aris
  • Hélène Paulais
  • Luc Mauvignier
  • Samia Leghbiou
  • Matthieu Chevet
  • Asma El Arroch
  • Jacques Foury
  • Louise Fronville
  • Erin Oudin
  • Laura Lanaspa
  • Mohammed El Arroch
  • Catherine Gadeau
  • Alain Fils
  • Laurence Carcy
  • Adrien Foury
  • Evelyne Sarroi
  • Richard Brillat
  • Elisa Oudin
  • Eric Paysse
  • Aline Anselm
  • Florent Martins
  • Rose-Marie Bourrec
  • Jean-Louis Michelon
  • Julie Auguste
  • Philippe Dumigron
  • Aurore Laxalde
Florence Damet
Florence Damet Liste Divers
ENSEMBLE POUR CENON
  • Florence Damet
  • Philippe Gueucier
  • Valérie Zenati
  • Frédéric Buderon
  • Delphine Perrin
  • Olivier Commarieu
  • Marie-Pierre Perez
  • Ludovic Van de Waeter
  • Faustina Cutileiro
  • Saïd Saïdani
  • Susana Alves
  • Yannick Poulet
  • Linda Desir
  • Ludovic Armoët
  • Aurore Claverie
  • Sébastien Fernandes
  • Lucie Fernandes
  • Damien Jamin
  • Véronique Chauvin
  • Jean-Baptiste Pierre Guerin
  • Sandrine Buderon
  • Mahdi Yabzeg
  • Susana Machado
  • Paul Flambard
  • Brinette Cadassou
  • Alexandre Loze
  • Danielle Missonnier
  • Arthur Gaulhier
  • Stella Kaloudis
  • Pascal Cheyrou
  • Bénédicte Giraudeau
  • Patrick Mauger
  • Céline Blanc
  • Jean Martin
  • Monique Di Scala
Jean-François Egron
Jean-François Egron Liste d'union à gauche
ENSEMBLE, NOUS SOMMES CENON
  • Jean-François Egron
  • Anne Lepine
  • Jeremy Ringot
  • Fatiha Barka
  • Michaël David
  • Fernanda Alves
  • Dominique Astier
  • Claudine Chapron
  • Cihan Kara
  • Hürizet Günder
  • Laurent Péradon
  • Christine Glemain
  • Charles Cosse
  • Sonia Lagaguena
  • Alexandre Marsat
  • Nathalie Ekam
  • Philippe Dubernet
  • Egué Diamanka Ben Geloune
  • Ruben Rebelo Pacheco
  • Léa Rainier
  • Patrice Buquet
  • Anaïs Chalard
  • Sébastien Moresmau
  • Hasna Devos
  • Max Guichard
  • Marjorie Carvel
  • David Cardoso
  • Manar Khali
  • Pedro Sanchez
  • Clémence Mounier
  • Jules Barthélémy
  • Marie-Ange Bakossa Manandji
  • Patrice Claverie
  • Claudia Pouille
  • Quentin Leyrolle
  • Huguette Lenoir
  • Christian Dupin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-François Egron
Jean-François Egron (27 élus) Ensemble faisons battre le coeur de cenon 		2 121 52,18%
  • Jean-François Egron
  • Anne Lepine
  • Max Guichard
  • Laïla Merjoui
  • Michaël David
  • Huguette Lenoir
  • Laurent Peradon
  • Fernanda Alves
  • Dominique Astier
  • Claudine Chapron
  • Patrice Buquet
  • Marie Hattrait
  • Jean-Marc Simounet
  • Hürizet Günder
  • Alexandre Marsat
  • Anne Caouilleau
  • Cihan Kara
  • Seye Sene
  • Patrice Claverie
  • Ingrid Lafon
  • Jeremy Ringot
  • Léa Rainier
  • Ludovic Armoët
  • Fatiha Barka
  • Saïd Saïdani
  • Marjorie Carvel
  • Gérard Castaignede
Fabrice Moretti
Fabrice Moretti (6 élus) Ensemble pour cenon 		1 318 32,43%
  • Fabrice Moretti
  • Christine Glémain
  • Philippe Tardy
  • Chantal Sancho
  • Yannick Poulet
  • Elisabeth Graciet
Alexandre Ribeiro
Alexandre Ribeiro (1 élu) Cenon en commun 		349 8,58%
  • Alexandre Ribeiro
Christine Héraud
Christine Héraud (1 élu) Anticapitalistes ! pour les luttes des travailleurs et de la jeunesse ! 		276 6,79%
  • Christine Héraud
Participation au scrutin Cenon
Taux de participation 29,99%
Taux d'abstention 70,01%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 271

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain David
Alain David (30 élus) Cenon avec passion ! 		3 901 67,29%
  • Alain David
  • Marie-Christine Boutheau
  • Max Guichard
  • Huguette Lenoir
  • Jean-François Egron
  • Laïla Merjoui
  • Jean-Paul Delpech
  • Marie Hattrait
  • Dominique Astier
  • Eliane Barthelemy
  • Bernard Trainaud
  • Fernanda Alves
  • Fabrice Moretti
  • Hürizet Günder
  • Jean-Marc Simounet
  • Michèle Limouzin
  • Bernard Favre
  • Marie-Josèphe Cazenave
  • Thierry Nativel-Fontaine
  • Danielle Miramont
  • Gérard Castaignede
  • Seye Sene
  • Cihan Kara
  • Marie-Ange Bakossa Manandji
  • Saïd Saïdani
  • Déborah Sancho
  • Patrice Buquet
  • Anne Laouilleau
  • Laurent Peradon
  • Kadiatou Bah
Philippe Tardy
Philippe Tardy (4 élus) Cenon pour tous 		1 268 21,87%
  • Philippe Tardy
  • Hélène Michel
  • Philippe Dantas
  • Anabela Pereira
Christine Héraud
Christine Héraud (1 élu) Gauche alternative d'opposition à l'austérité 		628 10,83%
  • Christine Héraud
Participation au scrutin Cenon
Taux de participation 47,19%
Taux d'abstention 52,81%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,74%
Nombre de votants 6 150

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