Résultat municipale 2026 à Cenon (33150) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Cenon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cenon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cenon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-François EGRON
Jean-François EGRON ENSEMBLE, NOUS SOMMES CENON 		3 034 49,52%
Florence DAMET
Florence DAMET ENSEMBLE POUR CENON 		1 651 26,95%
Fabrice DELAUNE
Fabrice DELAUNE Cenon Insoumise et Solidaire 		943 15,39%
Christine HÉRAUD
Christine HÉRAUD C'est nous qui travaillons, c'est nous qui decidons! 		499 8,14%
Participation au scrutin Cenon
Taux de participation 41,19%
Taux d'abstention 58,81%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,05%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,57%
Nombre de votants 6 424

Source : ministère de l’Intérieur

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