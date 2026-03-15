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19:21 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Cenon Dans la commune de Cenon, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections municipales ? Dans l'agglomération, 16,68% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 6,99% de 75 ans et plus. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations des mesures, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2 168 euros par mois, sont souvent révélateurs d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Enfin, la présence d'une population étrangère de 19,30% et d'une population immigrée de 22,08% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, évalué à 7,31% à Cenon, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux directives relatives à l'instruction et au logement étudiant.

17:57 - Lors des derniers scrutins, quel a été le score du RN à Cenon ? Le Rassemblement national restait loin du match lors des municipales à Cenon en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen récoltait 15,71% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 31,36% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 12,91% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Cenon comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 21,21% pour les européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 21,72% pour le mouvement lepéniste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 25,21% le dimanche suivant.

16:58 - Cenon : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention Aux municipales de 2020 à Cenon, l'abstention s'était dressée jusqu'à 70,01 % lors du premier tour, un score notable, bon nombre d'électeurs ayant renoncé à se déplacer à cause de l'épidémie de coronavirus. On observe pourtant traditionnellement que l'élection municipale reste, avec l'élection du président de la République, le rendez-vous où les électeurs participent le plus. La course à l'Élysée en 2022 a d'ailleurs été accompagnée d'une abstention à 31,81 % dans la ville (la participation grimpant à 68,19 %). Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 58,94 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 40,27 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 57,76 % d'abstention. En lissant ces rendez-vous électoraux, les données dessinent in fine le profil d'une contrée frappée par un fort abstentionnisme. En marge de cette élection municipale 2026, cette réalité pèsera en tout cas inévitablement sur les résultats de Cenon.

15:59 - Cenon : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les Européennes de 2024 à Cenon avaient vu la victoire locale de la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (22,43%), avec en deuxième position la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui avait récolté 21,21% des voix. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Cenon avaient ensuite placé en tête Alain David (Union de la gauche) avec 59,53% au premier tour, devant Julie Rechagneux (Rassemblement National) avec 21,72%. Le second round n'a pas changé grand chose, Alain David culminant à 74,79% des suffrages exprimés localement.

14:57 - Dernière présidentielle à Cenon : les résultats qu'il faut comprendre Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Cenon tournait à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 38,94% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 22,05%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 68,64% pour Emmanuel Macron, contre 31,36% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Cenon plébiscitaient Alain David (Nupes) avec 57,63% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 71,61% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait de Cenon une commune très ancrée à gauche.

12:58 - Cenon : la fiscalité observée en amont du scrutin municipal À Cenon, en matière d'impôts locaux, la recette fiscale par foyer s'est établie à environ 1 087 euros en 2024 (dernières données disponibles), un chiffre à comparer avec les 1 141 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est pourtant établi à un peu moins de 58,46 % en 2024 (contre 36,17 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 690 520 € de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 9 165 870 € engrangés en 2020 avec un taux resté à environ 28,31 %. Cette taxe est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre budgétaire.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections à Cenon Qui l'avait emporté lors des municipales il y a 6 ans à Cenon ? Lors du premier rendez-vous électoral, Jean-François Egron (Union de la gauche) a terminé en tête en recueillant 52,18% des soutiens. À sa poursuite, Fabrice Moretti (Divers) a engrangé 1 318 votes (32,43%). Le podium a été complété par Alexandre Ribeiro (Divers), rassemblant 349 voix (8,58%). Ce succès d'emblée de Jean-François Egron a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour ce scrutin de 2026 à Cenon, cette géographie électorale a forcément orienté les stratégies des différents camps. Le défi s'annonce considérable ce dimanche pour le camp adverse face à ce succès éclatant, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.