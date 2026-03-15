Résultat municipale 2026 à Cenon-sur-Vienne (86530) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Cenon-sur-Vienne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cenon-sur-Vienne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cenon-sur-Vienne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Odile LANDREAU
Odile LANDREAU (16 élus) Ensemble pour Cenon-sur-Vienne 		570 60,25%
  • Odile LANDREAU
  • Christophe CHAVIGNEAU
  • Anne-Sophie BELLICAUD
  • Franck SIMONÉ
  • Julia BEAUVAIS
  • Josselin JAILLOT
  • Som KINGKEOMANIVONG
  • Aurélien DULAU
  • Séverine POUPARD
  • Nohal DELAVOIS
  • Jennifer DERVIN
  • Julien LEIDA
  • Sandrine STEINMETZ
  • Christophe ALBERT
  • Clarisse VALENTIN
  • Pierre LANTIER
Philippe FRIEDERICH
Philippe FRIEDERICH (3 élus) ENSEMBLE OSONS L'AVENIR POUR CENON SUR VIENNE 		376 39,75%
  • Philippe FRIEDERICH
  • Alexandra HOYEN
  • Jacques ROUSSEY
Participation au scrutin Cenon-sur-Vienne
Taux de participation 70,06%
Taux d'abstention 29,94%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,35%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,52%
Nombre de votants 964

Source : ministère de l’Intérieur

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