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19:20 - Cenon-sur-Vienne : démographie et socio-économie impactent les municipales Devant le bureau de vote de Cenon-sur-Vienne, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Dotée de 895 logements pour 1 690 habitants, la densité de la ville est de 197 habitants/km². La variété socio-économique se reflète dans ses 64 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 016 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (11,17%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, dont 52,10% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, près de 55,66% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 193,77 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Cenon-sur-Vienne, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'écologie et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

17:57 - À Cenon-sur-Vienne, le vote RN s'annonce puissant aux élections de 2026 Le RN n'était pas officiellement en lice au moment de la dernière élection municipale à Cenon-sur-Vienne il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans étiquette dans la ville. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 30,51% des votes lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 48,57% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient attribué 27,18% au ticket lepéniste au tour 1. Au second round, le RN obtenait 48,75% des voix sur le territoire. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 39,63% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier round, un résultat de 45,86% pour le RN. Il achèvera sa course avec 49,67% lors du vote définitif.

16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Cenon-sur-Vienne au crible L'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs à Cenon-sur-Vienne sera l'un des tournants de cette municipale. La fuite des électeurs atteignait 59,30 % pour le premier tour des élections il y a six ans, un niveau conforme à la tendance du pays alors qu'en raison de la pandémie du Covid-19, de nombreux électeurs avaient préféré éviter les isoloirs. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant vu l'abstention s'établir à 21,81 % au premier tour (pour une moyenne en France de 26,31 %). En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 49,16 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 28,77 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 46,15 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité moins abstentionniste que la moyenne.

15:59 - Cenon-sur-Vienne classée à droite lors des derniers scrutins L'exploration des résultats de 2024 révèle que Cenon-sur-Vienne demeurait à l'époque un territoire bleu marine, sans bouleverser l'équilibre de 2022. Lors du scrutin européen de 2024, les citoyens de Cenon-sur-Vienne avaient en effet poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 39,63% des inscrits. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Cenon-sur-Vienne avaient ensuite favorisé Eric Soulat (Rassemblement National) avec 45,86% au premier tour, devant Pascal Lecamp (Ensemble !) avec 30,25%. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour au profit de Pascal Lecamp (Majorité présidentielle), avec 50,33%.

14:57 - Cenon-sur-Vienne : rappel des résultats marquants de la dernière présidentielle en date Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Cenon-sur-Vienne plébiscitaient Eric Soulat (RN) avec 27,18% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Pascal Lecamp (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 51,25%. Lors du premier tour de la présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Cenon-sur-Vienne choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 30,51% des voix, devançant ainsi Emmanuel Macron avec 28,20%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 51,43%, contre 48,57% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Cenon-sur-Vienne comme un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Cenon-sur-Vienne Avec la montée des prélèvements locaux à Cenon-sur-Vienne, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 14,26 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), générant une recette de près de 15 800 euros environ la même année, bien en deçà des 302 400 euros récoltés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, modifiant la structure des ressources. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Cenon-sur-Vienne atteint désormais 37,21 % en 2024 (contre 19,41 % en 2020). Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Résultat des courses : la facture fiscale moyenne à Cenon-sur-Vienne s'est chiffrée à environ 845 euros en 2024 (contre 777 € en 2020).

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à Cenon-sur-Vienne L'étude des résultats des municipales il y a 6 ans à Cenon-sur-Vienne s'avère très révélatrice. Unique liste en présence, 'Ensemble pour cenon-sur-vienne' a naturellement engrangé 525 suffrages (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection à candidature unique a naturellement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour cette élection de 2026 à Cenon-sur-Vienne, cet équilibre pèsera irrémédiablement. L'attention lors des résultats des municipales ce dimanche se portera sur la capacité d'une alternative à exister face à la majorité sortante. C'est probablement dans la liste des candidats rendue publique par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous) que la réponse est à chercher.