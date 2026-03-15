Résultat municipale 2026 à Cepoy (45120) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Cepoy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cepoy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cepoy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Denis CHERON
Denis CHERON (16 élus) AGISSONS TOUS POUR CEPOY 		699 67,54%
  • Denis CHERON
  • Valérie BELLIERE
  • Jean-Brice HERRENSCHMIDT
  • Charline LEFEVRE
  • Cyril CHEVREL-FRAUX
  • Elodie VERDENET
  • Frédéric VERONESE
  • Valérie FROT
  • Kévin VERDENET
  • Catherine JULLY
  • René GRANDJEAN
  • Cathy GUERIN
  • Yannick LAMOUREUX
  • Christelle JACQUINOT
  • Didier PROTAT
  • Maria PEREIRA
Thierry BEYER
Thierry BEYER (3 élus) UNIS POUR CEPOY 		336 32,46%
  • Thierry BEYER
  • Josephine GULLI
  • David PIRES
Participation au scrutin Cepoy
Taux de participation 55,27%
Taux d'abstention 44,73%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,87%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,40%
Nombre de votants 1 070

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Loiret ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Loiret. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Cepoy