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19:18 - Cepoy : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections La démographie et le profil socio-économique de Cepoy façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les municipales. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la ville, avec près de 29% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 9,28%. De plus, le taux de familles propriétaires (78,68%) met en exergue l'importance des questions concernant le logement et l'urbanisation. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (79,83%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 1226 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,92%) met en évidence des besoins de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (6,48%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Cepoy mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,75% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

17:57 - Pour les municipales 2026, le RN en posture de force à Cepoy Le mouvement lepéniste était absent au moment de la dernière campagne municipale à Cepoy il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation partisane dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 33,53% des votes lors du tour de chauffe, puis dominait Emmanuel Macron dans la commune avec 52,40% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 32,77% au candidat RN au tour 1. Au second tour, le RN validait 63,98% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 47,82% lors du choc des européennes 2024, juste avant la dissolution. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 48,71% pour le RN. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 56,68% le dimanche suivant, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Thomas Ménagé.

16:58 - Quelle abstention attendre à Cepoy aux municipales ? En marge des municipales 2026, l'état de l'abstention pèsera lourdement sur les résultats de Cepoy. L'abstention atteignait 68,27 % pour le premier tour des élections il y a six ans (un score notable), bon nombre d'électeurs ayant choisi de rester chez eux à cause du Covid-19. De longue date, les municipales restent pourtant, avec les élections présidentielles, un rendez-vous où les Français se déplacent en nombre, puisqu'il s'agit de choisir leur maire et leur président. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs vu l'abstention s'élever à 27,41 % au premier tour (pour une moyenne dans le pays de 26,31 %). En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 52,42 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 36,48 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 52,61 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité frappée par un fort abstentionnisme.

15:59 - Cepoy classée au centre avant les municipales 2026 Le scrutin des Européennes du printemps 2024 à Cepoy avait vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (47,82%), suivie par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 11,76% des votes. Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Thomas Ménagé (Rassemblement National) en tête avec 48,71% au premier tour, devant Bruno Nottin (Union de la gauche) avec 22,15%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Thomas Ménagé culminant à 56,68% des suffrages exprimés sur place. Un écho très fort des résultats des élections deux ans plus tôt à une présidentielle près.

14:57 - Cepoy : des suffrages particulièrement parlants dans les urnes il y a 4 ans La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire dominé par l'extrême droite. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Cepoy tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 33,53% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 24,35%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 52,40% pour Marine Le Pen, contre 47,60% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Cepoy accordaient leurs suffrages à Thomas Ménagé (RN) avec 32,77% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Thomas Ménagé virant de nouveau en tête avec 63,98% des voix.

12:58 - Cepoy : la fiscalité relevée en amont du scrutin municipal Concernant la pression fiscale à Cepoy, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à environ 828 euros en 2024 (année des dernières données) contre 762 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais 45,20 % en 2024 (contre près de 26,64 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans décision de la part de la commune : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 49 140 € de recettes en 2024, contre quelque 509 300 euros enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 15,45 %. Cette disparition en fait désormais une recette marginale, ce qui justifie cette baisse drastique de rendement pour la commune.

11:59 - Le bilan des dernières élections à Cepoy S'intéresser aux scores de la dernière élection municipale à Cepoy peut être édifiant. Sans aucune opposition, la liste menée par Régis Guerin a logiquement rassemblé 100,00% des bulletins dès le premier tour. L'absence de concurrent a scellé l'issue du vote dès le premier tour, rendant tout second tour inutile. Pour cette municipale 2026 à Cepoy, ce décor offre une matrice bien particulière que certains auront peut-être à cœur de dépasser. L'attention cette fois se focalisera sur la capacité d'une alternative à exister face à la majorité sortante. Un début de réponse significatif a d'ores et déjà été donné avec l'annonce des candidatures (voir ci-dessous).