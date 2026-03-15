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19:16 - Le poids démographique et économique de Céreste-en-Luberon aux élections municipales Les facteurs démographiques et socio-économiques de Céreste-en-Luberon mettent en lumière des tendances nettes susceptibles d'affecter les résultats des municipales. Dans le village, 15,65% des résidents sont des enfants, et 31,66% de plus de 60 ans. La répartition par âge peut agir sur les priorités des directives en matière d'éducation et de soins de santé. Le taux de familles détenant au moins une voiture (55,13%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 750 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (13,21%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (18,52%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 24,15%, comme à Céreste-en-Luberon, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des résidents permanents.

17:57 - Lors des derniers scrutins, quel fut le score du RN à Céreste-en-Luberon ? Le Rassemblement national était absent à la dernière élection municipale à Céreste-en-Luberon en 2020, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 27,63% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis dominait Emmanuel Macron sur le plan local avec 59,41% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient offert 28,47% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score trop décevant, à Céreste-en-Luberon comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 40,41% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 46,40% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'Eric Ciotti et du RN. Il s'imposera avec 57,08% le dimanche suivant et la victoire de Sophie Vaginay.

16:58 - Quelle mobilisation attendre à Céreste-en-Luberon aux municipales ? Dans le cadre des élections municipales 2026 à Céreste-en-Luberon, l'abstention jouera un rôle pivot sur les résultats locaux. Pour rappel, l'abstention s'élevait à 37,37 % lors des précédentes municipales, un score très inférieur aux 55,3 % du pays alors que nombre d'électeurs avaient préféré ne pas se déplacer à cause de l'épidémie de Covid-19. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est pour sa part fixé à 23,97 %. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée quant à elle à 40,81 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 30,81 % au premier tour, contre 49,91 % en 2022. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, le secteur apparaît comme une contrée relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.

15:59 - Comment a voté Céreste-en-Luberon lors de la dernière année électorale ? À l'occasion du match européen de 2024, les électeurs de Céreste-en-Luberon avaient donné la victoire localement à l'équipe menée par Jordan Bardella avec 40,41% des inscrits. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Céreste-en-Luberon avaient ensuite placé en tête Sophie Vaginay (Union de l'extrême droite) avec 46,40% au premier tour, devant Léo Walter (Union de la gauche) avec 29,78%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Sophie Vaginay culminant à 57,08% des suffrages exprimés dans la localité. .

14:57 - Les électeurs de Céreste-en-Luberon avaient clairement privilégié la droite radicale en 2022 Globalement, le paysage électoral fait de Céreste-en-Luberon un sol très favorable aux idées nationalistes. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Céreste-en-Luberon choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 27,63% des voix, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon avec 24,52%. Lors de la finale de l'élection à Céreste-en-Luberon, les électeurs accordaient 59,41% pour Marine Le Pen, contre 40,59% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Céreste-en-Luberon plébiscitaient Aurélie Abeille (RN) avec 28,47% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Léo Walter (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en première position avec 55,25% des suffrages.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Céreste-en-Luberon À Céreste-en-Luberon, en matière d'impôts locaux, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à environ 1 618 euros en 2024 (année du dernier relevé), alors que ce montant se situait à 1 312 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu moins de 59,31 % en 2024 (contre 38,61 % en 2020). Attention néanmoins : cette augmentation est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis une réforme voulue par l'Etat. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 158 700 € de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des 357 210 € récoltés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 16,91 %. Un bouleversement pour les budgets des communes réduisant considérablement sa portée et obligeant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Retour sur le résultat de la municipale de 2020 à Céreste-en-Luberon À Céreste-en-Luberon, lors des municipales il y a 6 ans, les résultats ont livré un aperçu clair des équilibres politiques locaux. Lors du premier rendez-vous électoral, Gérard Baumel a dominé les débats en totalisant 65,88% des voix. Derrière, Stéphane Durbec a obtenu 34,11% des votes. Cette victoire au premier tour de Gérard Baumel a rendu tout second tour superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Céreste-en-Luberon, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Cette victoire sans appel place l'opposition face à un défi titanesque ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.