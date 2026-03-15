Résultat municipale 2026 à Céreste-en-Luberon (04280) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Céreste-en-Luberon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Céreste-en-Luberon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Céreste-en-Luberon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard BAUMEL
Gérard BAUMEL (13 élus) Agissons pour Céreste-en-Luberon 		473 67,19%
  • Gérard BAUMEL
  • Marie MEHAYE
  • Philippe DESCOTTES
  • Laurence MONGET
  • Stephan PACCHIANO
  • Marine VIAL
  • Jean-Marie WILLOCQ
  • Raphaëlle LABORDE BARBANEGRE
  • Michel HAMEAU
  • Annie JOURDAN
  • Serge NALET
  • Dominique DISSAUX
  • Tristan CRASSOUS
Stéphane DURBEC
Stéphane DURBEC (2 élus) S'unir pour Céreste en Luberon 		231 32,81%
  • Stéphane DURBEC
  • Cindrella JOUSSE
Participation au scrutin Céreste-en-Luberon
Taux de participation 68,63%
Taux d'abstention 31,37%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 5,14%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,11%
Nombre de votants 759

Source : ministère de l’Intérieur

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