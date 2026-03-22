Résultat de l'élection municipale 2026 à Cergy : les résultats du 2e tour

Programme de Armand Payet à Cergy (CERGY UNIE)

Élections municipales

Les élections municipales se tiendront les 15 et 22 mars 2026. Ce scrutin est une opportunité pour les Cergyssois de choisir un nouveau destin pour leur ville. Il est essentiel de s'engager pour un changement significatif dans la gestion locale.

Cadre de vie dégradé

Le cadre de vie à Cergy s'est détérioré ces dernières années, avec une augmentation de l'insécurité, notamment autour des gares. Les infrastructures scolaires sont insuffisantes pour accueillir les enfants, et les médecins généralistes se font rares. Cette situation nécessite une attention urgente pour améliorer la qualité de vie des habitants.

Engagement citoyen

La liste CERGY UNIE se compose de 50 Cergyssoises et Cergyssois engagés. Leur objectif est de rassembler les citoyens autour d'un projet commun pour la ville. Cet engagement collectif vise à redonner aux habitants le pouvoir de décision sur leur avenir.

Promesses non tenues

Le candidat sortant, en poste depuis 30 ans, n'a pas respecté ses promesses, notamment en ce qui concerne les impôts. Cette situation a conduit à une perte de confiance parmi les électeurs. Il est crucial de choisir un nouveau leadership capable de tenir ses engagements et de répondre aux besoins de la communauté.