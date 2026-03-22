Résultat de l'élection municipale 2026 à Cergy : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cergy [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Cergy sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Cergy.
L'actu des élections municipales 2026 à Cergy
11:51 - Quels sont les rapports de force à Cergy pour ce 2e tour des élections ?
Les élections municipales 2026 à Cergy ont vu Jean-Paul Jeandon (Union de la gauche) s'imposer dimanche dernier avec 36,79 % des bulletins valides. À sa suite, Armand Payet (Divers droite) a pris la position de dauphin avec 33,10 %. Le duel s'est avéré serré. Jean-Paul Jeandon a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, et il a même progressé avec 3,01 points de plus. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Daisy Yaïch (La France insoumise) pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. De son côté, Éric Cassan, avec la nuance Extrême gauche, a obtenu 1,79 % des voix, un résultat trop faible pour peser sur le second tour. Du côté de la mobilisation à Cergy, le vote a vu 42,38 % des inscrits se déplacer, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Cergy
Le deuxième tour des élections municipales à Cergy a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jean-Paul Jeandon
Liste d'union à gauche
CERGY C'EST NOUS
|
|
Armand Payet
Liste divers droite
CERGY UNIE
|
|
Daisy Yaïch
Liste de La France insoumise
CERGY EN COMMUN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Cergy
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul JEANDON (Ballotage) CERGY C'EST NOUS
|4 903
|36,79%
|Armand PAYET (Ballotage) CERGY UNIE
|4 411
|33,10%
|Daisy YAÏCH (Ballotage) CERGY EN COMMUN
|3 614
|27,12%
|Éric CASSAN LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|238
|1,79%
|François LEFEBVRE DES NOËTTES 100 % PUBLIC SOUTENUE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS
|162
|1,22%
|Participation au scrutin
|Cergy
|Taux de participation
|42,38%
|Taux d'abstention
|57,62%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,52%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,79%
|Nombre de votants
|13 644
Source : ministère de l’Intérieur
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