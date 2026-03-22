Résultat de l'élection municipale 2026 à Cergy : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Cergy

Le deuxième tour des élections municipales à Cergy a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jean-Paul Jeandon
Jean-Paul Jeandon Liste d'union à gauche
CERGY C'EST NOUS
  • Jean-Paul Jeandon
  • Malika Yebdri
  • Moctar Toure
  • Keltoum Rochdi
  • Eric Nicollet
  • Cécile Escobar
  • Gilles Coupet
  • Kinjal Damani
  • Louis L'Haridon
  • Florine Guillot
  • Karim Ziabat
  • Sophie Erard-Peyr
  • Régis Litzellmann
  • Mariam Majid
  • Pepito Caccia
  • Claire Dulu
  • Florian Couasnon
  • Marie-Françoise Arouay
  • Ibrahima Diallo
  • Narjes Sdiri
  • Clément Ortega-Pelletier
  • Maud Chassandre
  • Moustapha Diouf
  • Thiane Kamara
  • Maxime Kayadjanian
  • Marieme Ndiaye
  • Benjamin Hebding
  • My Ling Banh
  • Joel Mesmin
  • Sandrine Beniac
  • Philippe Velasques
  • Laurence Bernard
  • Pape Diop
  • Maty Nzalankoumbou
  • Ali Grairi
  • Indra Diarra Mendes
  • Brice Michaud
  • Chaïma Labidi
  • Dominique Couturat
  • Monique Radou
  • Farid Djedai
  • Salamatou Maiguizo
  • Paul Valentin
  • Isabelle Petit
  • Carlos Ramos
  • Sokhna Gaye
  • Bernard Le Sueur
  • Claire Beugnot
  • Kishalan Kumarathas
Armand Payet
Armand Payet Liste divers droite
CERGY UNIE
  • Armand Payet
  • Edwige Ahilé
  • Alexandre Pueyo
  • Sonia Krimi
  • Mohamed-Lamine Traore
  • Laurence Holliger
  • Mickaël Declerck
  • Emmanuelle Gueguen
  • Didier Areias
  • Gaëlle Duigou
  • Rida Boultame
  • Valérie Moreau
  • Dominique Sepulcre
  • Edith Héveline
  • Achille Morin
  • Anne-Marie Wolff
  • Patrick Deschasaux
  • Pascale Etchebarne
  • Georges Daoud
  • Pavitha Thavarajah
  • Florian Léchaudé
  • Claire Guilcher
  • Mathieu Bouda
  • Fatima Aabouda
  • Brice Mono
  • Mathilde Favel
  • Adrien Graton
  • Chantal Do
  • Benito d'Almeida
  • Christelle Cherubin
  • Christian Dandrimont
  • Jade Marcussy
  • Pierre-Antoine Goujon
  • Christine Millot
  • Stéphane Mareau
  • Marine Plumerez
  • Beugré Landry Mambé
  • Marie-Annick Pau
  • Jean-Christophe Corain
  • Amal Tebibel
  • Charly Zulmea
  • Sofia Lambert
  • Nestor Odjoumani
  • Meena Vohra
  • Kevin Djidotor
  • Nadera Derriche
  • Francis Pautrat
  • Francine Léchaudé
  • Mohamadou Barry
  • Yolande Clapie
  • Jean-Claude Marnef
Daisy Yaïch
Daisy Yaïch Liste de La France insoumise
CERGY EN COMMUN
  • Daisy Yaïch
  • Maximo Zamorano
  • Inès Ben Yacoub
  • Rachid Bouhouch
  • Muriel Judeaux
  • Paali Camara
  • Fabienne Zerbouhi-Isambert
  • Frédéric Coupaye
  • Sylvie Demaret
  • Malek Trabelsi
  • Chantal Gaitan
  • Yousouf Doucoure
  • Aygül Türk
  • Moustapha Seck
  • Nathalie Dos Santos
  • Tahar Azzag
  • Sana Diallo
  • Eray Akan
  • Kimberley Kemtchuaing-Dupressoir
  • Claude Favreau
  • Sabrina Berzig
  • Tchèque Djoumoi
  • Paola Sambar
  • Abdellah Hassani
  • Selin Atas
  • Younes Moussaoui
  • Pascale Barrez
  • Jean Jude Dorante
  • Lucie Bodin
  • Shamseddine Monayajo
  • Steffie Nicolic
  • Diego Delvig
  • Sarah Ntonga
  • Sankoung Minte
  • Carine Beguerie
  • Nathan Sana
  • Aïcha Chetouani
  • Raphaël Gadioux
  • Angelique Sedjaï
  • Romain Bowe
  • Latifa Morad
  • Alain Derivière
  • Hortense Leoué
  • Jean-Louis Odinot
  • Talia Merad
  • Chérif Kerkar
  • Déborah Bourdé
  • Daniel Chausson
  • Dalila Belghari

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Cergy

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Paul JEANDON
Jean-Paul JEANDON (Ballotage) CERGY C'EST NOUS 		4 903 36,79%
Armand PAYET
Armand PAYET (Ballotage) CERGY UNIE 		4 411 33,10%
Daisy YAÏCH
Daisy YAÏCH (Ballotage) CERGY EN COMMUN 		3 614 27,12%
Éric CASSAN
Éric CASSAN LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		238 1,79%
François LEFEBVRE DES NOËTTES
François LEFEBVRE DES NOËTTES 100 % PUBLIC SOUTENUE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS 		162 1,22%
Participation au scrutin Cergy
Taux de participation 42,38%
Taux d'abstention 57,62%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,52%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,79%
Nombre de votants 13 644

Source : ministère de l’Intérieur

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