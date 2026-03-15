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19:18 - Cerisy-la-Forêt : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Devant le bureau de vote de Cerisy-la-Forêt, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour choisir leur député. Avec une population de 1 014 habitants répartis dans 519 logements, cette localité présente une densité de 43 habitants par km². L'existence de 62 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (75,53%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 28,28% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 39,71% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1221,09 euros, accable une ville qui vise un avenir prospère. Pour résumer, Cerisy-la-Forêt incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Le RN à Cerisy-la-Forêt : quel score aux municipales ? Le RN n'avait aucun candidat formellement étiqueté pour la dernière municipale à Cerisy-la-Forêt en 2020, les débats s'étant tenus sans affiliation politique affirmée dans la ville. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 26,67% des voix lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 46,89% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient accordé 22,88% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop limité, à Cerisy-la-Forêt comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 38,92% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 40,00% pour le Rassemblement national. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 43,95% lors du vote final.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Cerisy-la-Forêt au crible La participation atteignait 76,20 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Cerisy-la-Forêt, une affluence particulièrement forte alors que le Covid-19 avait rendu prudents un grand nombre de votants. Soulignons que les élections municipales sont en effet traditionnellement, avec la présidentielle, celles où les Français votent le plus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre réuni 75,80 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % dans le pays). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 53,03 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 67,69 % au premier tour, contre 48,30 % en 2022. L'observation de ce parcours lors des dernières élections permet in fine de ranger Cerisy-la-Forêt comme une localité relativement attachée au vote en comparaison de la moyenne. Pour cette élection municipale, cette donnée à Cerisy-la-Forêt sera en définitive essentielle dans l'issue du scrutin.

15:59 - Cerisy-la-Forêt : le vote des électeurs l'année de la dissolution Le paysage politique de Cerisy-la-Forêt a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune reflétait une zone de flou électoral, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Les Européennes de 2024 à Cerisy-la-Forêt avaient en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (38,92%), avec derrière elle Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 11,86% des voix. Franck Simon (Rassemblement National) avait par la suite performé au premier tour des élections législatives à Cerisy-la-Forêt après la dissolution de l'Assemblée avec 40,00%. Philippe Gosselin (Divers droite) suivait à la deuxième place avec 34,60%. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour au profit de Philippe Gosselin (Divers droite), avec 56,05%.

14:57 - Cerisy-la-Forêt, une ville difficile à cerner au regard des résultats d'élections passées La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une localité aux orientations politiques changeantes. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Cerisy-la-Forêt était en effet marquée par l'avance d'Emmanuel Macron avec 28,15% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 26,67%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 53,11% pour Emmanuel Macron, contre 46,89% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Cerisy-la-Forêt soutenaient en priorité Philippe Gosselin (LR) avec 38,98% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 67,09% des suffrages.

12:58 - La fiscalité locale, thème de campagne à Cerisy-la-Forêt ? Signe d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Cerisy-la-Forêt, la taxe d'habitation a affiché un taux à 10,15 % en 2024 (année des dernières données), générant une recette de 18 270 € la même année, loin des quelque 84 900 euros engrangés en 2020. Sa disparition pour l'essentiel des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait aujourd'hui une ressource secondaire, ce qui explique cette diminution significative de rendement pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Cerisy-la-Forêt est passé à 33,50 % en 2024 (contre 12,08 % en 2020). Un chiffre à mettre en perspective avec la moyenne nationale, qui approche les 40 %, en augmentation de 1,2 point depuis 2020. Une hausse plutôt mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. Mais un constat d'ensemble s'impose : la facture fiscale moyenne à Cerisy-la-Forêt s'est chiffrée à 607 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 415 € relevés en 2020.

11:59 - Élections de 2020 : la victoire de Jean-Pierre Ledouit à Cerisy-la-Forêt Les résultats des dernières élections municipales à Cerisy-la-Forêt ont livré un éclairage précieux sur l'échiquier politique local. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Jean-Pierre Ledouit a devancé tous ses rivaux en récoltant 312 voix (61,05%). Deuxième, Michel Goupil a recueilli 199 bulletins valides (38,94%). Ce triomphe au premier tour de Jean-Pierre Ledouit a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Cerisy-la-Forêt, cette répartition historique des voix a forcément dicté les stratégies des différents camps. Devant cette victoire écrasante, le défi s'annonce colossal ce dimanche pour les forces d'opposition, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.