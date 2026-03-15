Résultat municipale 2026 à Cerisy-la-Forêt (50680) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Cerisy-la-Forêt a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cerisy-la-Forêt, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cerisy-la-Forêt [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel GOUPIL
Michel GOUPIL (12 élus) Ensemble pour Cerisy 		371 59,46%
  • Michel GOUPIL
  • Céline ACHER
  • Xavier BOISSEL
  • Catherine TITRY
  • Romain LECONTE
  • Ana BALLEROY
  • Yannick LELAVENDIER
  • Virginie LETELLIER
  • Jean-Louis THIBOUT
  • Sylvie LENOIR
  • Sébastien AUVRAY
  • Sandrine ROLLAND
Laurence RICHARD
Laurence RICHARD (3 élus) CERISY, UN VILLAGE QUI BOUGE, UNE EQUIPE QUI AGIT 		253 40,54%
  • Laurence RICHARD
  • Arnaud GILLETTE
  • Nathalie THIBOUST
Participation au scrutin Cerisy-la-Forêt
Taux de participation 79,45%
Taux d'abstention 20,55%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,10%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,47%
Nombre de votants 634

Source : ministère de l’Intérieur

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